Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 1.)
2026. június 1. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. június 1., hétfő.

Névnap

Tünde

Deviza árfolyam

EUR: 353.89 Ft
CHF: 387.99 Ft
GBP: 408.9 Ft
USD: 303.73 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 28.
A Hatoslottó nyerőszámai a 22. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 6, 8, 11, 20, 37

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 18 db
4-es találat: 996 db
3-as találat: 14769 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41570 Ft
MOL: 3854 Ft
RICHTER: 12840 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.02: Reggel az ország nyugati kétharmadán zömmel derült lehet az ég, keleten azonban még sok lesz a felhő, és napközben ott még megszűnő jelleggel előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben keleten is csökken a felhőzet, így ott is egyre több helyen napos idő valószínű fátyol- és gomolyfelhőkkel. Nyugaton néhol lehet zápor. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10, 17, délután 23, 29 fok várható.

2026.06.03: Nyugat felől erőteljes felhősödésre lehet számítani, és egyre többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Nagyobb területen is megélénkül, néhol megerősödik a délies szél, amelynek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordulhat. A zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökések. A minimum 11 és 17, a maximum a Dunántúlon 16 és 24, keleten 23 és 30 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.05.31)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
