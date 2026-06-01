Napközben nagy területen várhatók zivatarok, amelyek főként az északkeleti országrészben okozhatnak felhőszakadást.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 1.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. június 1., hétfő.
Névnap
Tünde
Friss hírek
- Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
- Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
- Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
- Drámai látlelet látott napvilágot: súlyosabb a helyzet, mint azt bárki gondolná - mit lép erre Magyar Péter?
- Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
- Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
Deviza árfolyam
EUR: 353.89 Ft
CHF: 387.99 Ft
GBP: 408.9 Ft
USD: 303.73 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. május 28.
A Hatoslottó nyerőszámai a 22. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 6, 8, 11, 20, 37
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 18 db
4-es találat: 996 db
3-as találat: 14769 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 41570 Ft
MOL: 3854 Ft
RICHTER: 12840 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.02: Reggel az ország nyugati kétharmadán zömmel derült lehet az ég, keleten azonban még sok lesz a felhő, és napközben ott még megszűnő jelleggel előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben keleten is csökken a felhőzet, így ott is egyre több helyen napos idő valószínű fátyol- és gomolyfelhőkkel. Nyugaton néhol lehet zápor. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10, 17, délután 23, 29 fok várható.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
2026.06.03: Nyugat felől erőteljes felhősödésre lehet számítani, és egyre többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Nagyobb területen is megélénkül, néhol megerősödik a délies szél, amelynek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordulhat. A zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökések. A minimum 11 és 17, a maximum a Dunántúlon 16 és 24, keleten 23 és 30 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.05.31)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
Ezen a héten is számos olyan témával foglalkoztunk, amelyek közvetlenül érintik a magyar családok mindennapjait.
Ingyen szállással és ellátással kínálnak álommunkát egy görög szigeten: csak ezt az egy dolgot kérik cserébe
Egy állatvédő szervezet ingyenes szállást és ellátást kínál egy görög álomszigeten.
Vasárnap és a hét első felében zivatarokkal és gyakori csapadékkal tarkított időjárással érkezik Magyarországra.
Külföld vagy Balaton? Belefér még a családi költségvetésbe egy nyaralás? A Cashtag ezen a héten az utca emberét kérdezte arról, hogy terveznek-e idén nyaralni.
Az éghajlatváltozás hatására az évszázad végére akár 47 százalékkal is megnőhet a nagy méretű jégesők gyakorisága világszerte.
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: jégesőre és heves viharra is számíthatunk ezekben a megyékben délután
Másodfokú, narancs riasztást adott ki a HungaroMet Zrt. Vas és Zala vármegyékre vasárnapra.
A Pénzcentrum 2026. május 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
A budapesti és balatoni szállodapiac egyszerre küzd árfolyamkockázattal, repülőjegy‑bizonytalansággal és soha nem látott keresleti csúcsokkal.
Drónok zavarták meg a német légteret: teljesen megbénult a hatalmas repülőtér, rengeteg járatot kellett átirányítani
Szombat délelőtt mintegy egy órára teljesen leállt a müncheni repülőtér forgalma, miután két pilóta is drónt észlelt a légtérben.
Hatalmas tragédia: fának csapódott egy fiatal magyar sportolókat szállító busz, a sofőr nem élte túl
Halálos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs határában. A fának csapódó jármű fiatal aerobikosokat szállított egy versenyre.
A Pénzcentrum 2026. május 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A kulturális turizmus ma már a városlátogatások egyik legerősebb motorja: nemzetközi utazók több mint 40 százaléka kifejezetten múzeumok és kulturális élmények miatt kel útra.
Míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést.
Hétszeresére nőtt a számuk egyetlen év alatt: erre az új trükkre esküsznek a nyaralni induló magyarok
A magyarok utazási szokásait egyre inkább a mesterséges intelligencia, a tudatos pénzügyi tervezés és a digitális fizetési megoldások formálják.
Komoly viharok tehetik tönkre a szombati programokat: csak ez a két vármegye maradt ki a veszélyjelzésből
A hétvége első napján többfelé villámlás, intenzív csapadék és átmenetileg megerősödő szél is kialakulhat.
Hatalmas meglepetés a magyarok utazásainál: egy váratlan európai város lett az idei nyár legnagyobb slágere
A nyár a nyakunkon, az idő már most strandüzemmódban van, és úgy tűnik, a magyarok idén sem mondanak le a pihenésről.
A Pénzcentrum 2026. május 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Durva fordulatot vesz az időjárás a hétvége előtt: mutatjuk, melyik országrészben lesz a legrosszabb a helyzet
Pénteken többfelé szakadhat meg a nyárias időjárás Magyarországon az előrejelzések szerint.
