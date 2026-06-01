Elképesztő piacra lép be a technológiai óriás: ezzel a pici alkatrésszel törnének borsot a legnagyobb riválisok orra alá

Az Nvidia bemutatta új, RTX Spark névre keresztelt chipjét. Ez az eszköz a mesterséges intelligencia képességeit közvetlenül a személyi számítógépeken teszi elérhetővé, amellyel a vállalat az Apple-lel és az Intellel is versenybe száll.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a tajpeji Computex konferencia előestéjén tartott előadásában ismertette az új chipet. Az eszközt a Microsofttal folytatott hároméves együttműködés keretében fejlesztették ki. A céljuk az volt, hogy "újragondolják a PC-t" a mesterséges intelligencia korszakára. A chip a tajvani MediaTek közreműködésével készült. Úgy tervezték, hogy a mesterséges intelligenciát a felhőszolgáltatások helyett helyben, közvetlenül a felhasználó eszközén futtassa - jelentette a Reuters.

Az RTX Spark lényege, hogy a hagyományos, alkalmazásközpontú számítógépet úgynevezett ágensalapú MI-eszközzé alakítja. Ezáltal a gép önállóan képes feladatokat végrehajtani a felhasználó helyett. Neil Shah, a Counterpoint Research társalapítója szerint az újdonság hatása a személyi számítástechnikára ahhoz fogható, mint amilyen az iPhone, a ChatGPT vagy a DeepSeek megjelenése volt a saját területén.

Az RTX Spark mellett Huang bemutatta a Vera nevű központi processzort (CPU) is, amelyet szintén MI-ágensekhez terveztek. A lapka első felhasználói között olyan cégek szerepelnek, mint az OpenAI, az Anthropic és a SpaceX. A vezérigazgató egy májusi eredménybeszámoló alkalmával úgy fogalmazott, hogy a Vera révén az Nvidia egy 200 milliárd dolláros új piacra lép be. Hozzátette, hogy ez a processzor lesz a vállalat egyik fő növekedési motorja.

A helyi MI-futtatás fontosságát a Qualcomm vezérigazgatója, Cristiano Amon is megerősítette, aki szintén a Computex előtt tartott előadást. Amon szerint 2026 az ágensalapú MI fordulópontja lesz. Az iparág ekkorra túllép a hagyományos, kérdés-válasz típusú chatbotokon, és a teljesen önálló, folyamatosan működő MI-ágensek felé halad. Ehhez viszont elengedhetetlen a helyi adatfeldolgozás. A mai eszközök architektúrája ugyanis még a felhasználó által kezdeményezett műveletekre épül, nem pedig az önálló ágensek állandó működésére.

Huang a beszédében határozottan cáfolta azokat a félelmeket, amelyek szerint a mesterséges intelligencia csökkentené a szoftvermérnökök iránti keresletet. Állítása szerint éppen az ellenkezője történik. Az MI ugyanis növeli a termelékenységet, ami végső soron több fejlesztő alkalmazásához vezet. A tajvani születésű vezérigazgató a múlt héten egy mintegy 150 milliárd dolláros tajvani befektetési tervet is bejelentett. Ennek kapcsán az országot a mesterséges intelligencia forradalmának epicentrumaként jellemezte.