2026. június 1. hétfő Tünde
25 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Futuristic microchip processor. Quantum computer database concept. modern CPU illustration . Central Computer Processors. Digital chip with HUD elements. Tech Futuristic Template.
Tech

Elképesztő piacra lép be a technológiai óriás: ezzel a pici alkatrésszel törnének borsot a legnagyobb riválisok orra alá

Pénzcentrum
2026. június 1. 12:20

Az Nvidia bemutatta új, RTX Spark névre keresztelt chipjét. Ez az eszköz a mesterséges intelligencia képességeit közvetlenül a személyi számítógépeken teszi elérhetővé, amellyel a vállalat az Apple-lel és az Intellel is versenybe száll.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a tajpeji Computex konferencia előestéjén tartott előadásában ismertette az új chipet. Az eszközt a Microsofttal folytatott hároméves együttműködés keretében fejlesztették ki. A céljuk az volt, hogy "újragondolják a PC-t" a mesterséges intelligencia korszakára. A chip a tajvani MediaTek közreműködésével készült. Úgy tervezték, hogy a mesterséges intelligenciát a felhőszolgáltatások helyett helyben, közvetlenül a felhasználó eszközén futtassa - jelentette a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az RTX Spark lényege, hogy a hagyományos, alkalmazásközpontú számítógépet úgynevezett ágensalapú MI-eszközzé alakítja. Ezáltal a gép önállóan képes feladatokat végrehajtani a felhasználó helyett. Neil Shah, a Counterpoint Research társalapítója szerint az újdonság hatása a személyi számítástechnikára ahhoz fogható, mint amilyen az iPhone, a ChatGPT vagy a DeepSeek megjelenése volt a saját területén.

A gamerek pénztárcája is megérezheti a globális drágulást: brutális áremelést jelentettek be erre a konzolra
EZ IS ÉRDEKELHET
A gamerek pénztárcája is megérezheti a globális drágulást: brutális áremelést jelentettek be erre a konzolra
A Valve több mint 40 százalékkal megemelte a Steam Deck OLED árát, amit a memória- és háttértárak drágulásával indokolt.

Az RTX Spark mellett Huang bemutatta a Vera nevű központi processzort (CPU) is, amelyet szintén MI-ágensekhez terveztek. A lapka első felhasználói között olyan cégek szerepelnek, mint az OpenAI, az Anthropic és a SpaceX. A vezérigazgató egy májusi eredménybeszámoló alkalmával úgy fogalmazott, hogy a Vera révén az Nvidia egy 200 milliárd dolláros új piacra lép be. Hozzátette, hogy ez a processzor lesz a vállalat egyik fő növekedési motorja.

A helyi MI-futtatás fontosságát a Qualcomm vezérigazgatója, Cristiano Amon is megerősítette, aki szintén a Computex előtt tartott előadást. Amon szerint 2026 az ágensalapú MI fordulópontja lesz. Az iparág ekkorra túllép a hagyományos, kérdés-válasz típusú chatbotokon, és a teljesen önálló, folyamatosan működő MI-ágensek felé halad. Ehhez viszont elengedhetetlen a helyi adatfeldolgozás. A mai eszközök architektúrája ugyanis még a felhasználó által kezdeményezett műveletekre épül, nem pedig az önálló ágensek állandó működésére.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Huang a beszédében határozottan cáfolta azokat a félelmeket, amelyek szerint a mesterséges intelligencia csökkentené a szoftvermérnökök iránti keresletet. Állítása szerint éppen az ellenkezője történik. Az MI ugyanis növeli a termelékenységet, ami végső soron több fejlesztő alkalmazásához vezet. A tajvani születésű vezérigazgató a múlt héten egy mintegy 150 milliárd dolláros tajvani befektetési tervet is bejelentett. Ennek kapcsán az országot a mesterséges intelligencia forradalmának epicentrumaként jellemezte.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #tech #technológia #mesterséges intelligencia #ai #technológiai fejlődés #chip #tajvan #nvidia #spacex #openai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:43
12:32
12:20
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. június 1.
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
2026. június 1.
Egy budapesti panel áráért kínálnak mesébe illő házakat Olaszországban: egyre több magyar csap le a lehetőségre
2026. május 31.
Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településekre
NAPTÁR
Tovább
2026. június 1. hétfő
Tünde
23. hét
Június 1.
A szülők világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
1 hónapja
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
3
4 hete
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
4
2 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
1 hónapja
Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvosolható a probléma
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 11:55
Ekkora pénzt kaszált 2025-ben Fábry Sándor: nem semmi osztalék landolt a humorista zsebében
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 11:30
Hatalmasat kaszált Jákob Zoli: busás osztalék ütötte a magyar körömkirály markát
Agrárszektor  |  2026. június 1. 12:34
Gyakran veszel tejet? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned