A belvárosból lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válik a hazajutás a külső kerületekbe és a környező településekre.
Váratlanul felpörgött a hazai ingatlanpiac: kiderült, hol és mit vesznek most az élelmes vevők
Májusban elmozdult a korábbi mélypontjáról a hazai lakáspiac, mivel a kínálat és a kereslet is növekedést mutatott áprilishoz képest. Bár éves szinten a vevői érdeklődés még elmarad a tavalyitól, a budapesti ingatlanok és az új építésű lakások iránti fellendülés egyértelmű piaci fordulatot jelez.
Az adatok szerint május végén már 144 ezer eladó lakás és ház várta a vevőket. Ez havi szinten 2, éves összevetésben pedig 6 százalékos kínálatbővülést jelent. Ezt a folyamatot támogatta az újonnan feladott hirdetések számának növekedése is, amely meghaladta a 31 ezret.
A keresleti oldalon szintén élénkülés tapasztalható: a több mint 240 ezer telefonos érdeklődés 1,2 százalékkal múlta felül az áprilisi mutatót, ugyanakkor az egy évvel korábbi szinttől még 9 százalékkal elmarad.
A piac fellendülése azonban nem egyenletes. A növekedés motorját egyértelműen a társasházi lakások és az új építésű ingatlanok jelentik, míg a családi házak iránti érdeklődés havi szinten mérséklődött. Az új lakások népszerűségét a bővülő kínálat mellett az Otthon Start Program ársapkája is magyarázza. Ennek hatására azokban a térségekben, ahol minimális az árkülönbség az új és a használt ingatlanok között, a vásárlók egyértelműen az új építésűek felé fordulnak.
A területi eloszlásban is jelentősek az eltérések. Az országos átlagot jócskán felülmúlva, Budapesten egyetlen hónap alatt 7 százalékkal nőtt a kereslet. A fővárosi piac felpörgése hagyományosan visszavetette az agglomeráció, vagyis Pest vármegye forgalmát, ahol a kereslet visszafogottabb maradt. Vidéken Zala és Győr-Moson-Sopron vármegye is jól szerepelt 5-6 százalékos havi erősödéssel. Ezzel szemben Fejér vármegyében drasztikusan, közel 13 százalékkal esett vissza a vevők aktivitása.
A lakáspiac láthatóan túljutott a mélyponton, amihez az alacsony áprilisi bázis, valamint a korábban kiváró vevők visszatérése is hozzájárult. A növekedés tartósságát a jövőben a reálbérek emelkedése és az általános gazdasági fellendülés biztosíthatja. Komoly lökést adhat a piacnak a várható kamatcsökkentés is. Az alacsonyabb infláció és az uniós források hazahozatalának híre miatti forinterősödés olcsóbbá teheti a piaci alapú lakáshiteleket, ami tovább pörgetheti az adásvételek számát. Bár a nyári hónapok hagyományosan csendesebbek az ingatlanpiacon, a jelenlegi havi szintű élénkülés fenntartása hosszabb távon is stabilizálhatja a szektor növekedését.
