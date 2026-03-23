Gazdaság

Itt a figyelmeztetés: kegyetlen áremelkedés jön az építőiparban, tömegével húzzák le a rolót a magyar cégek

2026. március 23. 16:33

Az év eleji adatok szerint az építőipar már nem növekszik: a teljesítmény visszaesett, a cégszám tovább csökkent. A korábbi ellentmondás megszűnt, a piac minden jel szerint gyenge maradt.

Az OPTEN februári cégtrend számai és a KSH 2026. januári építőipari adatai már azonos irányba mutatnak, a termelés volumene jelentősen csökkent (-11,4 %), miközben a vállalkozói bázis tovább szűkült. Ez már eltér a 2025. év végi helyzettől, amikor a volumen még emelkedett, miközben a cégszám csökkent.

A nettó cégdinamika továbbra is negatív: több vállalkozás lép ki a piacról, mint amennyi belép, így a cégtrend továbbra sem jelez érdemi élénkülést.

ÉVOSZ: Érdemes elgondolkodni az előrehozott vásárlásokon, mert az áremelések legkésőbb áprilistól, egyes termékköröknél pedig már március közepétől érezhetővé válhatnak.

A legfrissebb OPTEN-adatok szerint 2026 februárjára tovább csökkent az építőiparban működő társas vállalkozások száma, 57,2 ezer közelébe. Az alapítások visszafogottak maradtak, februárban alig több mint 300 új vállalkozás indult, ami érdemben elmarad a korábbi évek szintjétől. Ezzel párhuzamosan a megszűnések száma továbbra is magas, egyetlen hónap alatt 457 cég szűnt meg.

Eltérő pályák az ágazaton belül

Az építőiparon belül most nem az a kérdés, hogy van-e növekedés, hanem az, hogy ki mennyire esik vissza. A januári volumenadatok és az év első két hónapjára vonatkozó cégtrend együtt rajzolnak képet az ágazatról.

Ebben a képben a speciális szaképítés tűnik a legstabilabbnak, a visszaesés itt a legmérsékeltebb, és a cégszám is csak kisebb mértékben csökken. Ez a szegmens a kivitelezési lánc „kiszolgáló” oldalán működik, így kevésbé érzékeny a projektek ingadozására.

Ezzel szemben az épületek építése egyértelműen a legnagyobb nyomás alatt van. Itt nemcsak a teljesítmény esett vissza, hanem a vállalkozói bázis is gyorsabban zsugorodik, az év első két hónapjában több mint 250 céggel csökkent a számuk. A szerződéses adatok is ezt erősíti, kevesebb az új megrendelés, és a meglévő állomány sem ad érdemi támaszt a következő időszakra.

Ez összhangban van a lakáspiaci folyamatokkal is. A kereslet már nem feszes, hanem kiegyensúlyozódó, nő az alkupozíció, lassul az áremelkedés, és bővül a kínálat. Ez az építőiparban jellemzően nem bővülést, hanem visszafogottabb teljesítményt jelent.

Az öbölháború heteken belül jelentős áremelkedést hozhat az építőipari termékeknél, mivel sok alapanyag kőolaj- és földgázszármazék. A szigetelő-, gumi-, festék-, bitumenes és műanyag termékek ára várhatóan emelkedik. Ez főként az épületek építését érinti, csökkentve a megrendeléseket. A piaci verseny erősödik, ami az ágazatban működő vállalkozások számának további csökkenéséhez vezethet az év során

 – mondta Koji László, az ÉVOSZ elnöke az INCONEX Kft. igazgatója.

Az egyéb építményeknél ezzel szemben más dinamika látszik. Bár a januári volumen itt esett vissza a leginkább, a vállalkozói oldal jóval stabilabb (mintegy 40 céges csökkenés), és a szerződéses adatok kifejezetten erős jövőbeni aktivitást jeleznek.

Az adatok alapján az építőipar nem egységesen gyengül, az épületpiacon a kereslet visszaesése már a cégszámban is megjelenik, míg az egyéb építményeknél a teljesítmény inkább hullámzik, mint tartósan csökken.

A piac és a statisztika ismét egy irányba mutat

A 2025-ben tapasztalt helyzettel szemben, amikor a volumen növekedése nem járt együtt a vállalkozói bázis erősödésével, 2026 elején a két mutató már azonos irányba mozdult el.

„A cégtrend és a volumen most ugyanazt jelzi: a piac nem bővül. A kapacitások egy része továbbra is kihasználatlan, a kereslet nem elég erős ahhoz, hogy érdemi növekedési pályát indítson el” – mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) februárra vonatkozó értéke az építőiparban országosan 18,67 % volt. Vármegyei szinten nézve a legmagasabb fluktuációt Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegye produkálta, míg a legalacsonyabb OPTEN-CFI értéket Baranya, Csongrád-Csanád és Vas vármegye érte el.
