Újabb fordulat az akkugyár ügyében: a kormányhivatal is megszólalt, durva, mi ment Debrecenben

Szabálytalanul, engedély nélkül tároltak veszélyes anyagokat a debreceni CATL-akkumulátorgyár egyik félkész üzemcsarnokában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal az RTL megkeresésére.

A veszélyes anyagok jelenlétére először Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje hívta fel a figyelmet. A politikus korábban arról beszélt, hogy több tonna mérgező vegyi anyagot tárolhattak az üzemben egy olyan területen, amelyet hivatalosan még nem adtak át.

Állítása szerint miután híre ment egy, az érintett – illegálisnak nevezett – részlegen történt balesetnek, valamint nyilvánosságra került az arról készült munkabaleseti jegyzőkönyv, a korábban ott dolgozó munkásokat visszaküldték a hivatalosan működő területekre.

A beszámoló szerint ezt követően a raktárban tárolt veszélyes anyagokat sietve kamionokra pakolták és elszállították. Azokat az anyagokat, amelyeket nem tudtak elvinni, egy közeli sátorba helyezték át, ahol szigetelőanyaggal vették körbe a csomagokat.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal már március elején átfogó vizsgálatot indított az ügyben. A közlésük szerint az ellenőrzésekben több hatóság – köztük környezetvédelmi, építésügyi, műszaki biztonsági, munkavédelmi, vízügyi, iparbiztonsági és tűzvédelmi szakemberek – is részt vesznek.

A vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak.