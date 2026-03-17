Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
vállalati logó CATL Contemporary Amperex Technology Co. Limited elektromos jármű akkumulátor gyártója a homlokzati épület, fenntartható fejlődés a technológia, Arnstadt, Németország - február 05, 2024
Gazdaság

Újabb fordulat az akkugyár ügyében: a kormányhivatal is megszólalt, durva, mi ment Debrecenben

2026. március 17. 07:09

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal szerint engedély nélkül tároltak veszélyes anyagokat a debreceni CATL-akkumulátorgyár egyik félkész üzemcsarnokában. Az ügyben átfogó hatósági vizsgálat indult, közölte az RTL Híradó.

Szabálytalanul, engedély nélkül tároltak veszélyes anyagokat a debreceni CATL-akkumulátorgyár egyik félkész üzemcsarnokában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal az RTL megkeresésére.

A veszélyes anyagok jelenlétére először Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje hívta fel a figyelmet. A politikus korábban arról beszélt, hogy több tonna mérgező vegyi anyagot tárolhattak az üzemben egy olyan területen, amelyet hivatalosan még nem adtak át.

Állítása szerint miután híre ment egy, az érintett – illegálisnak nevezett – részlegen történt balesetnek, valamint nyilvánosságra került az arról készült munkabaleseti jegyzőkönyv, a korábban ott dolgozó munkásokat visszaküldték a hivatalosan működő területekre.

Kapcsolódó cikkeink:

A beszámoló szerint ezt követően a raktárban tárolt veszélyes anyagokat sietve kamionokra pakolták és elszállították. Azokat az anyagokat, amelyeket nem tudtak elvinni, egy közeli sátorba helyezték át, ahol szigetelőanyaggal vették körbe a csomagokat.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal már március elején átfogó vizsgálatot indított az ügyben. A közlésük szerint az ellenőrzésekben több hatóság – köztük környezetvédelmi, építésügyi, műszaki biztonsági, munkavédelmi, vízügyi, iparbiztonsági és tűzvédelmi szakemberek – is részt vesznek.

A vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 16. 16:55
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 16. 19:13
Karácsony Gergely újságírókat tüntetett ki - a Szabad Európa és D. Tóth Kriszta is a díjazottak között
A budapesti Városházán adták át hétfőn a Csengery Antal-díjat. Ismert tévés műsorvezető és bezárt sz...
Bankmonitor  |  2026. március 16. 11:52
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásv...
Holdblog  |  2026. március 16. 09:30
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a tová...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 16.
Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
2026. március 16.
Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
2026. március 16.
Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől
1
1 hete
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
3 napja
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
3
1 hete
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
4
2 hete
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
5
1 hete
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
Opció lehívása
A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 06:30
Ez lehetne az igazi magyar szuperélelmiszer: alig ismerik itthon, pedig kilószám teremne a kertekben
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 05:35
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
Agrárszektor  |  2026. március 17. 06:01
Leáldozhat ezeknek a gépeknek: a fiatalok már hallani sem akarnak róluk