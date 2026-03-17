Újabb fordulat az akkugyár ügyében: a kormányhivatal is megszólalt, durva, mi ment Debrecenben
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal szerint engedély nélkül tároltak veszélyes anyagokat a debreceni CATL-akkumulátorgyár egyik félkész üzemcsarnokában. Az ügyben átfogó hatósági vizsgálat indult, közölte az RTL Híradó.
Szabálytalanul, engedély nélkül tároltak veszélyes anyagokat a debreceni CATL-akkumulátorgyár egyik félkész üzemcsarnokában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal az RTL megkeresésére.
A veszélyes anyagok jelenlétére először Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje hívta fel a figyelmet. A politikus korábban arról beszélt, hogy több tonna mérgező vegyi anyagot tárolhattak az üzemben egy olyan területen, amelyet hivatalosan még nem adtak át.
Állítása szerint miután híre ment egy, az érintett – illegálisnak nevezett – részlegen történt balesetnek, valamint nyilvánosságra került az arról készült munkabaleseti jegyzőkönyv, a korábban ott dolgozó munkásokat visszaküldték a hivatalosan működő területekre.
A beszámoló szerint ezt követően a raktárban tárolt veszélyes anyagokat sietve kamionokra pakolták és elszállították. Azokat az anyagokat, amelyeket nem tudtak elvinni, egy közeli sátorba helyezték át, ahol szigetelőanyaggal vették körbe a csomagokat.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal már március elején átfogó vizsgálatot indított az ügyben. A közlésük szerint az ellenőrzésekben több hatóság – köztük környezetvédelmi, építésügyi, műszaki biztonsági, munkavédelmi, vízügyi, iparbiztonsági és tűzvédelmi szakemberek – is részt vesznek.
A vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak.
