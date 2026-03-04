A XVIII. kerületi polgármester hatósági beavatkozást sürget a Cséry-telepről kiinduló talajvízszennyezés miatt.
Hihetetlen ami kiderült a Debreceni CATL-gyár működéséről: ez a szerződés mégis hogyan születhetett meg?
A debreceni CATL akkumulátorgyár 2023-ban úgy kapta meg működési engedélyét, hogy a környezetszennyezési felelősségbiztosítás kártérítési limitje káreseményenként mindössze 500 ezer forint volt – derül ki a 24.hu birtokába került biztosítási kötvényből. Ez egy veszélyes üzemnek minősülő létesítménynél ez egy rendkívül alacsony összeg, hiszen egy baleset akár milliárdos nagyságrendű környezeti károkat is okozhat.
Az engedélyezési dokumentációhoz csatolt biztosítás éves kártérítési limitje mindössze 1 millió forint volt, a biztosítási díj pedig 100 ezer forint. Ez nagyjából akkora összeg, mint amennyit egy átlagos autós fizet kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra – miközben egy olyan gyárról van szó, amelyet Európa egyik legnagyobb akkumulátorüzemeként harangoztak be.
Az aránytalanság különösen szembetűnő, ha más szakmák kötelező felelősségbiztosítási előírásaival vetjük össze a számokat. Egy ügyvédnek évente 30 millió forintig terjedő, egy nagyobb könyvvizsgálónak 500 millió forintig terjedő, egy jelentősebb építőipari kivitelezőnek pedig 200 millió forintig terjedő kárt kell kötelező felelősségbiztosítással fedeznie. Ehhez képest a kínai cég magyar leányvállalata, a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. egy ennek töredékét jelentő biztosítással is átment az engedélyezési eljáráson.
Szakértők szerint ez komolytalan konstrukció, mivel egy akkumulátorgyárban bekövetkező baleset környezeti következményei messze meghaladhatják az ilyen alacsony kártérítési limiteket.
A gyár tájékoztatása szerint azóta változott a helyzet: jelenleg már 5 millió eurós, vagyis mintegy 1,9 milliárd forintos kártérítési limitig nyújt fedezetet a felelősségbiztosításuk. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a működési engedélyt annak idején egy elenyésző összegű biztosítás mellett is ki lehetett adni.
