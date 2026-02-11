2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2021. szeptember 8. - Magyar Nemzeti Bank (MNB) épületegyüttes (Alpar Ignác építész, 1905) Őszi városkép, Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyi negyed, Európai Unió, Európa
Gazdaság

Bejelentette az MNB, óriási változás jön a magyar bankokban: itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. február 11. 14:44

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa január 13-i ülésén úgy döntött, hogy 2026 márciusától a hitelintézetek kötelező tartalékrátája 8 százalékról 6 százalékra csökken. A lépés technikai jellegű, célja a lejáró jegybanki programok likviditási hatásainak kiegyensúlyozása, nem pedig a monetáris kondíciók módosítása.

A jegybank szerdán kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy a tartalékráta csökkentése kizárólag technikai korrekció, és nem jár együtt a monetáris kondíciók szigorításával vagy lazításával. A döntés nem érinti a jegybanki kamatkörnyezetet, a bankrendszeri likviditás jegybanki eszközökben való lekötésére fizetett sterilizációs átlagkamat változatlan marad. A kötelező tartalékképzés kamatmentes része továbbra is 2,5 százalék lesz - áll az MNB friss közleményében

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A módosítással a magyar jegybank gyakorlata közelebb kerül az Európai Központi Bank által alkalmazott rendszerhez. Hasonló megfontolások álltak a múlt évben végrehajtott tartalékráta-csökkentés mögött is, amikor a mutató a mostani 8 százalékos szintre mérséklődött.

Piaci elemzők szerint érdemi monetáris politikai iránymódosításra legkorábban a februári kamatdöntő ülésen kerülhet sor. A várakozások alapján a januári infláció akár ötéves mélypontra is süllyedhet, megközelítve a jegybank 3 százalékos célját. Ez kedvező feltételeket teremthet a másfél éve 6,5 százalékon stagnáló irányadó kamat csökkentésének megkezdéséhez.

Varga Mihály jegybankelnök decemberi nyilatkozataiban még nyitva hagyta a kamatvágás lehetőségét, januári megszólalásai azonban óvatosabb hangvételűek voltak. A tőkepiacokon ezzel szemben határozott várakozások formálódtak: a befektetői konszenzus az idei év egészére összesen mintegy 100 bázispontos kamatcsökkentéssel számol, amelynek első lépése akár már a következő hónapban megtörténhet. A mérsékelt infláció és a javuló gazdasági kilátások összességében kedvező hátteret adnak a monetáris kondíciók fokozatos lazításához.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #jegybank #kamat #infláció #gazdaság #bankok #varga mihály #kamatdöntés #kamatcsökkentés #magyar nemzeti bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:03
15:29
15:23
15:14
15:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 10. 16:50
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. február 11. 14:39
Hulladékgazdálkodási újrahasznosítási részvények: a szeméttől az új termékekig
A hulladéklerakók telítődnek, a természetes élőhelyeket ipari folyamatok szennyezik, a levegőminőség...
Holdblog  |  2026. február 10. 12:40
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod - jött a tanács még a...
MEDIA1  |  2026. február 9. 15:13
Kontra György halála: már három napja hallgat a közmédia hírportálja
Miközben számos hazai médium beszámolt Kontra György, az M1 egykori műsorvezetőjének tragikus halálá...
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 8. 15:24
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
2026. február 11.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
2026. február 11.
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
NAPTÁR
Tovább
2026. február 11. szerda
Bertold, Marietta
7. hét
Február 11.
A betegek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
1 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
1 hete
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
5
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amilyenre rég volt példa Magyarországon: minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deficit
hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó része. Közgazdasági értelemben vállalkozási és költségvetési deficitről beszélünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 13:01
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 11:50
Kemény pofon Donald Trumpnak: saját pártja is szembement vele az egyik legfontosabb ügyben
Agrárszektor  |  2026. február 11. 15:31
Nem akármilyen takarmánnyal robbannának be a magyarok külföldön