A Bitcoin októberben, 126 000 dollár felett érte el eddigi történelmi csúcsát, azóta azonban tartós lejtmenetben van.
Bejelentette az MNB, óriási változás jön a magyar bankokban: itt vannak a részletek
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa január 13-i ülésén úgy döntött, hogy 2026 márciusától a hitelintézetek kötelező tartalékrátája 8 százalékról 6 százalékra csökken. A lépés technikai jellegű, célja a lejáró jegybanki programok likviditási hatásainak kiegyensúlyozása, nem pedig a monetáris kondíciók módosítása.
A jegybank szerdán kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy a tartalékráta csökkentése kizárólag technikai korrekció, és nem jár együtt a monetáris kondíciók szigorításával vagy lazításával. A döntés nem érinti a jegybanki kamatkörnyezetet, a bankrendszeri likviditás jegybanki eszközökben való lekötésére fizetett sterilizációs átlagkamat változatlan marad. A kötelező tartalékképzés kamatmentes része továbbra is 2,5 százalék lesz - áll az MNB friss közleményében.
A módosítással a magyar jegybank gyakorlata közelebb kerül az Európai Központi Bank által alkalmazott rendszerhez. Hasonló megfontolások álltak a múlt évben végrehajtott tartalékráta-csökkentés mögött is, amikor a mutató a mostani 8 százalékos szintre mérséklődött.
Piaci elemzők szerint érdemi monetáris politikai iránymódosításra legkorábban a februári kamatdöntő ülésen kerülhet sor. A várakozások alapján a januári infláció akár ötéves mélypontra is süllyedhet, megközelítve a jegybank 3 százalékos célját. Ez kedvező feltételeket teremthet a másfél éve 6,5 százalékon stagnáló irányadó kamat csökkentésének megkezdéséhez.
Varga Mihály jegybankelnök decemberi nyilatkozataiban még nyitva hagyta a kamatvágás lehetőségét, januári megszólalásai azonban óvatosabb hangvételűek voltak. A tőkepiacokon ezzel szemben határozott várakozások formálódtak: a befektetői konszenzus az idei év egészére összesen mintegy 100 bázispontos kamatcsökkentéssel számol, amelynek első lépése akár már a következő hónapban megtörténhet. A mérsékelt infláció és a javuló gazdasági kilátások összességében kedvező hátteret adnak a monetáris kondíciók fokozatos lazításához.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
A pénz- és tőkepiacok időről időre produkálnak olyan mozgásokat, amelyekre még a sokat látott elemzők is felkapják a fejüket.
A 2026. április 12-i országgyűlési választásig több fontos adminisztratív teendő vár a szavazókra. A
Február 25-ig kell benyújtaniuk a katás egyéni vállalkozóknak a 2025-ös évre vonatkozó bevallásukat.
Talán soha nem hiányzott még ennyire az EU-s pénz a magyar gazdaságból: elképesztő hibát találtak a számításokban
A magyar gazdaság teljesítménye és az uniós források beáramlása közötti kapcsolat jóval összetettebb annál, mint amit a közösségi médiában terjedő leegyszerűsített grafikonok sugallnak.
A KSH csütörtökön közli a januári inflációs adatokat, amelyek a várakozások szerint több mint öt év után először 3 százalék alatti éves áremelkedést jelezhetnek.
Erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.
Nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák is kaphatnának a támogatási keretből - ezt jelentette be a miniszter.
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
Egyre profibb módszerekkel élnek vissza a csalók: ezúttal hamis számlák, sürgető üzenetek és megtévesztő linkek terjednek.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról.
Bár nem jelentős mértékben, de kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.
A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára.
A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg.
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
ost összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás