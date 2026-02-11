Bejelentette az MNB, óriási változás jön a magyar bankokban: itt vannak a részletek

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa január 13-i ülésén úgy döntött, hogy 2026 márciusától a hitelintézetek kötelező tartalékrátája 8 százalékról 6 százalékra csökken. A lépés technikai jellegű, célja a lejáró jegybanki programok likviditási hatásainak kiegyensúlyozása, nem pedig a monetáris kondíciók módosítása.

A jegybank szerdán kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy a tartalékráta csökkentése kizárólag technikai korrekció, és nem jár együtt a monetáris kondíciók szigorításával vagy lazításával. A döntés nem érinti a jegybanki kamatkörnyezetet, a bankrendszeri likviditás jegybanki eszközökben való lekötésére fizetett sterilizációs átlagkamat változatlan marad. A kötelező tartalékképzés kamatmentes része továbbra is 2,5 százalék lesz - áll az MNB friss közleményében.

A módosítással a magyar jegybank gyakorlata közelebb kerül az Európai Központi Bank által alkalmazott rendszerhez. Hasonló megfontolások álltak a múlt évben végrehajtott tartalékráta-csökkentés mögött is, amikor a mutató a mostani 8 százalékos szintre mérséklődött.

Piaci elemzők szerint érdemi monetáris politikai iránymódosításra legkorábban a februári kamatdöntő ülésen kerülhet sor. A várakozások alapján a januári infláció akár ötéves mélypontra is süllyedhet, megközelítve a jegybank 3 százalékos célját. Ez kedvező feltételeket teremthet a másfél éve 6,5 százalékon stagnáló irányadó kamat csökkentésének megkezdéséhez.

Varga Mihály jegybankelnök decemberi nyilatkozataiban még nyitva hagyta a kamatvágás lehetőségét, januári megszólalásai azonban óvatosabb hangvételűek voltak. A tőkepiacokon ezzel szemben határozott várakozások formálódtak: a befektetői konszenzus az idei év egészére összesen mintegy 100 bázispontos kamatcsökkentéssel számol, amelynek első lépése akár már a következő hónapban megtörténhet. A mérsékelt infláció és a javuló gazdasági kilátások összességében kedvező hátteret adnak a monetáris kondíciók fokozatos lazításához.