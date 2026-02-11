Talán soha nem hiányzott még ennyire az EU-s pénz a magyar gazdaságból: elképesztő hibát találtak a számításokban

A KSH csütörtökön közli a januári inflációs adatokat, amelyek a várakozások szerint több mint öt év után először 3 százalék alatti éves áremelkedést jelezhetnek.
A magyar gazdaság teljesítménye és az uniós források beáramlása közötti kapcsolat jóval összetettebb annál, mint amit a közösségi médiában terjedő leegyszerűsített grafikonok sugallnak. Bár az EU-támogatások visszafogása rontja a költségvetés helyzetét, a GDP alakulását számos más tényező is befolyásolja, ezért téves közvetlen ok-okozati viszonyt feltételezni a két mutató között - írja a Portfolio.
Az utóbbi időben egyre elterjedtebbek azok az ábrák, amelyek közvetlen összefüggést rajzolnak fel a Brüsszelből érkező pénzek mennyisége és a hazai gazdasági növekedés között. A leegyszerűsített történet szerint amikor érkeznek az európai uniós támogatások, a GDP nő, amikor pedig elapadnak ezek a források, a gazdaság megtorpan. Az államháztartási adatok és a növekedési statisztikák részletesebb vizsgálata azonban jóval árnyaltabb képet mutat.
A 2019 és 2025 közötti időszak statisztikái jól szemléltetik az uniós pénzáramlás egyenetlenségét. Az államháztartási jelentések szerint a bevételi oldal jelentős ingadozást mutat: míg 2019-ben 1482 milliárd forint érkezett uniós forrásból, 2023-ban ez az összeg 2230,8 milliárd forintra nőtt. Ezt követően 2024-ben 1267,3 milliárdra, 2025-ben pedig 816,5 milliárd forintra csökkent a bevétel. A gazdasági növekedés ugyanakkor nem követte automatikusan ezeket a mozgásokat. 2020-ban például 1681 milliárd forintos uniós bevétel mellett a pandémia miatt 4,5 százalékos visszaesés történt, míg 2021-ben csökkenő bevétel (1552 milliárd forint) mellett 7,1 százalékkal bővült a GDP.
A látszólagos ellentmondás feloldásához kulcsfontosságú a finanszírozási mechanizmus megértése. A magyar költségvetés gyakran megelőlegezi a projektekhez szükséges összegeket, amelyeket csak később hív le Brüsszeltől. Emiatt a gazdaságba ténylegesen bekerülő források időzítése nem esik egybe a költségvetési bevételek könyvelésének időpontjával. Jó példa erre, hogy 2022-ben 2991,7 milliárd forintnyi kiadás valósult meg uniós programokra, miközben mindössze 1391 milliárd forint bevétel érkezett az Európai Uniótól.
További fontos tényező, hogy a korábbi költségvetési ciklusok kifizetései átnyúlnak a következő évekre. A 2014–2020-as időszak támogatásainak elszámolása a "n+3" szabály alapján 2023 végéig, egyes esetekben 2024-ig is folytatódhatott. Ez részben magyarázza a 2023-as kiugróan magas bevételt is, amikor a horizontális feltételek részleges feloldása után 12,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás vált ismét hozzáférhetővé Magyarország számára.
A fizetési mérleg eredményszemléletű adatai pontosabb képet adnak arról, hogy mikor keletkezik tényleges követelés az Európai Unióval szemben. Vagyis mikor történik meg az a tevékenység, amely támogatásra jogosít, és amely a gazdaságban valódi teljesítményt tükröz. Ez a mutató jobban jelzi a gazdasági hatásokat, mint a pénzforgalmi szemléletű költségvetési bevételek, amelyek csak a kifizetések időpontját rögzítik.
A tervezett és a tényleges uniós bevételek közötti jelentős különbségek a kormányzat szűkülő mozgásterére utalnak. 2022-ben 972,3 milliárd forinttal maradt el a tényleges bevétel a tervezettől, 2024-ben már 1212,5 milliárd, 2025-ben pedig 1419,4 milliárd forint volt a hiány. Ez komoly likviditási és finanszírozási kihívásokat okoz, növeli az államadósság finanszírozási igényét, és emeli a kamatterheket is.
A beruházási adatok vizsgálata rámutat, hogy az elmúlt évek gyenge növekedésének egyik fő oka a beruházási aktivitás visszaesése volt. Ebben kétségtelenül szerepet játszott az uniós források korlátozott hozzáférhetősége, de ez önmagában nem magyarázza a trendet. A gazdasági teljesítményt a külső kereslet alakulása, az inflációs környezet, a kamatszint, a reálbérek változása, az energiaárak, a vállalati beruházási hajlandóság és a globális konjunktúra egyaránt befolyásolja.
Az adatok elemzése két fontos következtetést enged meg. Egyrészt, megfelelő mutatók alkalmazásával kimutatható az összefüggés az uniós források felhasználása és a gazdasági teljesítmény között, de ez nem a költségvetési bevételeken, hanem a tényleges gazdasági felhasználáson keresztül érvényesül. Másrészt, az EU-támogatások hatása önmagában nem elég erős ahhoz, hogy teljes egészében magyarázza a gazdasági ciklusokat. A már mintegy három és fél éve tartó gazdasági stagnálás összetett jelenség, amelyben az uniós forráshiány csak az egyik – bár kétségtelenül fontos – tényező. Megalapozottan állítható, hogy még teljes forráshozzáférés mellett sem lenne automatikusan dinamikus a növekedés, ha a többi gazdasági feltétel kedvezőtlen marad.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.
Nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák is kaphatnának a támogatási keretből - ezt jelentette be a miniszter.
Egyre profibb módszerekkel élnek vissza a csalók: ezúttal hamis számlák, sürgető üzenetek és megtévesztő linkek terjednek.
A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról.
Bár nem jelentős mértékben, de kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.
A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára.
A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg.
ost összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az Európai Bizottság frissen közzétett Megfizethető Energia Cselekvési Terve az energiaárak mérséklését tűzi ki célul,
A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdaság gyenge teljesítményét elsősorban külső tényezőkkel, mindenekelőtt a német gazdaság problémáival magyarázza.
Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Mol jelentős előrehaladást ért el a százhalombattai Dunai Finomító tűzkárt szenvedett AV3 üzemének helyreállításában.
Tizenöt hónapos mélypontra, 66 000 dollárra esett a Bitcoin árfolyama, noha Donald Trump amerikai elnök korábban látványosan a kriptovaluták mellé állt.
