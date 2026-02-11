2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy 500 forintos bankjegy és több 1 és 2 eurós, 50 centes érme.
Gazdaság

Talán soha nem hiányzott még ennyire az EU-s pénz a magyar gazdaságból: elképesztő hibát találtak a számításokban

Pénzcentrum
2026. február 11. 08:44

A magyar gazdaság teljesítménye és az uniós források beáramlása közötti kapcsolat jóval összetettebb annál, mint amit a közösségi médiában terjedő leegyszerűsített grafikonok sugallnak. Bár az EU-támogatások visszafogása rontja a költségvetés helyzetét, a GDP alakulását számos más tényező is befolyásolja, ezért téves közvetlen ok-okozati viszonyt feltételezni a két mutató között - írja a Portfolio.

Az utóbbi időben egyre elterjedtebbek azok az ábrák, amelyek közvetlen összefüggést rajzolnak fel a Brüsszelből érkező pénzek mennyisége és a hazai gazdasági növekedés között. A leegyszerűsített történet szerint amikor érkeznek az európai uniós támogatások, a GDP nő, amikor pedig elapadnak ezek a források, a gazdaság megtorpan. Az államháztartási adatok és a növekedési statisztikák részletesebb vizsgálata azonban jóval árnyaltabb képet mutat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2019 és 2025 közötti időszak statisztikái jól szemléltetik az uniós pénzáramlás egyenetlenségét. Az államháztartási jelentések szerint a bevételi oldal jelentős ingadozást mutat: míg 2019-ben 1482 milliárd forint érkezett uniós forrásból, 2023-ban ez az összeg 2230,8 milliárd forintra nőtt. Ezt követően 2024-ben 1267,3 milliárdra, 2025-ben pedig 816,5 milliárd forintra csökkent a bevétel. A gazdasági növekedés ugyanakkor nem követte automatikusan ezeket a mozgásokat. 2020-ban például 1681 milliárd forintos uniós bevétel mellett a pandémia miatt 4,5 százalékos visszaesés történt, míg 2021-ben csökkenő bevétel (1552 milliárd forint) mellett 7,1 százalékkal bővült a GDP.

Kapcsolódó cikkeink:

A látszólagos ellentmondás feloldásához kulcsfontosságú a finanszírozási mechanizmus megértése. A magyar költségvetés gyakran megelőlegezi a projektekhez szükséges összegeket, amelyeket csak később hív le Brüsszeltől. Emiatt a gazdaságba ténylegesen bekerülő források időzítése nem esik egybe a költségvetési bevételek könyvelésének időpontjával. Jó példa erre, hogy 2022-ben 2991,7 milliárd forintnyi kiadás valósult meg uniós programokra, miközben mindössze 1391 milliárd forint bevétel érkezett az Európai Uniótól.

További fontos tényező, hogy a korábbi költségvetési ciklusok kifizetései átnyúlnak a következő évekre. A 2014–2020-as időszak támogatásainak elszámolása a "n+3" szabály alapján 2023 végéig, egyes esetekben 2024-ig is folytatódhatott. Ez részben magyarázza a 2023-as kiugróan magas bevételt is, amikor a horizontális feltételek részleges feloldása után 12,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás vált ismét hozzáférhetővé Magyarország számára.

A fizetési mérleg eredményszemléletű adatai pontosabb képet adnak arról, hogy mikor keletkezik tényleges követelés az Európai Unióval szemben. Vagyis mikor történik meg az a tevékenység, amely támogatásra jogosít, és amely a gazdaságban valódi teljesítményt tükröz. Ez a mutató jobban jelzi a gazdasági hatásokat, mint a pénzforgalmi szemléletű költségvetési bevételek, amelyek csak a kifizetések időpontját rögzítik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A tervezett és a tényleges uniós bevételek közötti jelentős különbségek a kormányzat szűkülő mozgásterére utalnak. 2022-ben 972,3 milliárd forinttal maradt el a tényleges bevétel a tervezettől, 2024-ben már 1212,5 milliárd, 2025-ben pedig 1419,4 milliárd forint volt a hiány. Ez komoly likviditási és finanszírozási kihívásokat okoz, növeli az államadósság finanszírozási igényét, és emeli a kamatterheket is.

A beruházási adatok vizsgálata rámutat, hogy az elmúlt évek gyenge növekedésének egyik fő oka a beruházási aktivitás visszaesése volt. Ebben kétségtelenül szerepet játszott az uniós források korlátozott hozzáférhetősége, de ez önmagában nem magyarázza a trendet. A gazdasági teljesítményt a külső kereslet alakulása, az inflációs környezet, a kamatszint, a reálbérek változása, az energiaárak, a vállalati beruházási hajlandóság és a globális konjunktúra egyaránt befolyásolja.

Az adatok elemzése két fontos következtetést enged meg. Egyrészt, megfelelő mutatók alkalmazásával kimutatható az összefüggés az uniós források felhasználása és a gazdasági teljesítmény között, de ez nem a költségvetési bevételeken, hanem a tényleges gazdasági felhasználáson keresztül érvényesül. Másrészt, az EU-támogatások hatása önmagában nem elég erős ahhoz, hogy teljes egészében magyarázza a gazdasági ciklusokat. A már mintegy három és fél éve tartó gazdasági stagnálás összetett jelenség, amelyben az uniós forráshiány csak az egyik – bár kétségtelenül fontos – tényező. Megalapozottan állítható, hogy még teljes forráshozzáférés mellett sem lenne automatikusan dinamikus a növekedés, ha a többi gazdasági feltétel kedvezőtlen marad.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #európai unió #államadósság #költségvetés #gazdaság #eu #finanszírozás #gdp #államháztartás #gazdasági növekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:49
09:43
09:36
09:24
09:17
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 10. 16:50
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. február 10. 17:38
Vízgazdálkodási Részvények: útmutató a Kék Arany befektetésekhez
A tiszta vízhez való hozzáférés az emberiség egyik legfontosabb szükséglete, így az ezt az erőforrás...
Holdblog  |  2026. február 10. 12:40
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod - jött a tanács még a...
MEDIA1  |  2026. február 9. 15:13
Kontra György halála: már három napja hallgat a közmédia hírportálja
Miközben számos hazai médium beszámolt Kontra György, az M1 egykori műsorvezetőjének tragikus halálá...
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 8. 15:24
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 11.
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben
2026. február 10.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
2026. február 10.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
NAPTÁR
Tovább
2026. február 11. szerda
Bertold, Marietta
7. hét
Február 11.
A betegek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
1 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
1 hete
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
5
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amilyenre rég volt példa Magyarországon: minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 09:36
Hamarosan teljesülhet Donald Trump régi vágya Ukrajnában: közeleg Zelenszkij elnöki ciklusának a vége?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 06:35
Érik a botrány, népszerű Renault-modelleket tilthatnak be Európában: eladási stop és visszahívás is jöhet
Agrárszektor  |  2026. február 11. 09:02
Március 5-től nyílik a lehetőség a termelőnek: mutatjuk, kik járhatnak jól