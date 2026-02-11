2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
6 °C Budapest
ROVATOK
Budapest város látképe a Parlament kivilágított épületével reggel, napfelkelte előtt
Gazdaság

Fontos bejelentés érkezett a 2026‑os választás kapcsán: itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. február 11. 11:32

A 2026. április 12-i országgyűlési választásig több fontos adminisztratív teendő vár a szavazókra. A februári választási értesítők kiküldésétől a mozgóurna igénylésén át a külföldi szavazás megszervezéséig számos határidőt kell figyelniük az állampolgároknak.

A köztársasági elnök által kitűzött választási napot megelőzően több jogszabályban rögzített időpont és eljárás befolyásolja a szavazás menetét. Az állampolgároknak érdemes előre tájékozódniuk ezekről a mérföldkövekről, hogy időben el tudják intézni a szükséges bejelentéseket és kérelmeket - szedte össze a Népszava a legfontosabb tudnivalókat

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzeti Választási Iroda február 4. és február 20. között juttatja el a választási értesítőket a választópolgárokhoz. Ezek az okmányok postai úton, valamint digitálisan – az Ügyfélkapun vagy a Digitális Állampolgár alkalmazáson keresztül – érkeznek meg. Az értesítő nem feltétele a szavazáson való részvételnek, ugyanakkor fontos információkat tartalmaz a szavazókör elérhetőségéről és a voksolás gyakorlati tudnivalóiról.

Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy más ok miatt otthonukban szeretnének szavazni, február 5-től kérhetnek mozgóurnát. A helyi választási irodánál személyesen április 10-ig adható be a kérelem. Írásban vagy online – azonosítás nélkül – április 9-ig lehet igénylést benyújtani. Elektronikus azonosítással rendelkezők a szavazás napján délig is kérhetnek mozgóurnát. Ha a választópolgár meghatalmazott útján intézi az ügyet, a kérelem a helyi választási irodához április 10-én 16 óráig, a szavazatszámláló bizottsághoz pedig a választás napján 12 óráig érkezhet meg.

A lakóhelyüktől távol tartózkodó szavazók február 5. és április 2. 16 óra között kérhetik másik szavazókörbe történő átjelentkezésüket. Ez különösen azoknak fontos, akiknek lakcímkártyáján tartózkodási hely is szerepel, mivel ők automatikusan nem szavazhatnak a tartózkodási hely szerinti körzetben. Ehhez előzetes bejelentkezésre van szükség. Az átjelentkezési kérelem április 9-én 16 óráig még visszavonható.

A külföldön élő vagy ideiglenesen ott tartózkodó magyar állampolgárok szintén élhetnek választójogukkal. Február 5. és április 2. 16 óra között kérhetik felvételüket a külképviseleti választói névjegyzékbe. A magyarországi lakcímmel rendelkezők ilyen esetben a lakóhelyük szerinti választókerület egyéni jelöltjeire is leadhatják szavazatukat. A regisztráció történhet elektronikusan, személyesen vagy meghatalmazott útján bármely helyi választási irodánál, illetve bármely diplomáciai képviseleten. A szavazás nagykövetségeken, konzulátusokon vagy főkonzulátusokon zajlik, a választópolgár választhatja meg, melyik helyszínen kíván voksolni. Célszerű előzetesen tájékozódni, mert egyes esetekben külső szavazóhelyiséget is kijelölhetnek. Az érvényes szavazáshoz magyar hatóság által kiállított személyazonosító okmányra, valamint a szavazóboríték szabályos lezárására van szükség.

A legtöbb országban a szavazás a magyarországi időponttal azonosan, április 12-én reggel 6 és este 7 óra között zajlik, helyi idő szerint. Az amerikai kontinensen ezzel szemben április 11-én, ugyancsak 6 és 19 óra között szavazhatnak a választók. Néhány országban – Algériában, Angolában, Nagy-Britanniában, Írországban, Nigériában, Portugáliában és Tunéziában – április 12-én 18 óráig tart a voksolás. Ghánában, Marokkóban és Szenegálban 17 órakor zárnak a szavazóhelyiségek. A külképviseleti regisztrációt április 8-án 16 óráig lehet visszavonni.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok – jellemzően a határon túli magyar közösségek tagjai – március 18-ig jelezhetik szavazási szándékukat. Ezt többféle módon, köztük postai úton is megtehetik, az erre rendszeresített űrlap kitöltésével. Akik korábban már regisztráltak, tíz évig maradnak a nyilvántartásban, így nekik nem kell újra jelentkezniük, amennyiben ez idő alatt legalább egyszer szavaztak. Számukra kizárólag az országos pártlistára történő szavazás lehetséges.

Az akadálymentesített szavazóhelyiség biztosítását április 9-ig lehet kérni. A látássérült választópolgárok április 2-án 16 óráig igényelhetnek speciális, Braille-írásos szavazósablont, amely megkönnyíti a szavazólap önálló kitöltését.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#határidő #adminisztráció #magyarország #külföld #választások #gazdaság #magyar #országgyűlés #választás #politika #2026

