Drámai fordulat a légi közlekedésben: hazaszállítják a turistákat, aztán leállnak a járatok e két ország között

Javában tart a tél és a síszezon, sok magyar pedig a környező országok síterepeit veszi célba.
Az orosz légi közlekedési hatóság közölte, hogy szüneteltetni fogja kubai járatait az Aeroflot csoporthoz tartozó Rosszija légitársaság, miután kiutaztatta az orosz turistákat a szigetországból.
Felfüggesztik a légijáratokat Oroszország és Kuba között. A következő napokban a Rosszija légitársaság több járatot is indít, amelyek csak visszafelé, Havannából és Varaderóból Moszkvába szállítanak majd utasokat, hogy biztosítsák a jelenleg Kubában tartózkodó orosz turisták hazaszállítását. Ezt követően a légitársaság járatai ideiglenesen szünetelnek majd, amíg az ottani helyzet meg nem változik.
A döntést a hatóság a kubai repülőgépüzemanyag-ellátás nehézségeivel indokolta. Donald Trump amerikai elnök január végén kiadott egy rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy vámokat vessenek ki azokra az országokra, amelyek olajat szállítanak Kubába.
Felfüggeszti csütörtöktől Kubába tartó járatait a Szevernij Vetyer (Nordwind) orosz légitársaság is, amely kizárólag olyan utasokat szállít majd Moszkvába Varadero, Holguín és Cayo Coco repülőteréről, akik már a szigetországban tartózkodnak.
"Az orosz közlekedési minisztérium és a Roszaviacija megkülönböztetett figyelemmel kíséri a két ország közötti repülés helyzetét, és folyamatos kapcsolatban áll a kubai légügyi hatóságokkal. A felek alternatív lehetőségeket keresnek a repülési program mindkét irányban történő újraindítására a két ország állampolgárainak érdekében" - áll a közleményben.
A Pegas Touristik utazási iroda szerint jelenleg mintegy négyezer orosz turista tartózkodik Kubában. A cég felfüggesztette az új kubai utazások értékesítését.
A következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre Zelenszkij szerint.
Szakértők figyelmeztetnek: ha a választási folyamatot elsietik, az komoly károkat okozhat az ukrán demokratikus rendszer hitelességében.
Oroszország ukrajnai inváziója átformálta az európai biztonságpolitikát, Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, Norvégia pedig megerősítette északi határvidékét.
Miközben Európa politikai elitje luxuskörülmények között él, van egy államfő, aki még saját országának teljesítményéhez képest is döbbenetesen alacsony bért vesz fel havonta.
Macron arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy használják ki az általa "grönlandi pillanatnak" nevezett ébredést.
A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.
Moszkva jelenlegi egyik fő célja ennek a folyamatnak a lassítása és akadályozása.
Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel megtörtént, ami akár gyors elnöki szintű egyeztetésekhez is vezethet.
Macron érvelése szerint Európa földrajzi helyzete meghatározó tényező ebben a kérdésben.
A döntésről már tájékoztattak több NATO-tagállamot, valamint közvetlenül Ukrajnát is.
Az orosz olajat így már nem lehet máshol finomítani, majd benzin vagy dízel formájában visszaszállítani az európai piacra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a támadásokat, amelyek éppen a Kijevben, Washingtonban és Moszkvában zajló békekezdeményezések időszakában történtek.
Milliárdos amerikai tartozások miatt kongatja a vészharangot az ENSZ főtitkára, a költségvetés már most kritikus állapotban van.
Orbán Viktor miniszterelnök nemrég ugyancsak bejelentette, hogy februárban ismét Washingtonba utazik.
Washington elsősorban Zambiára, Guineára és a Kongói Demokratikus Köztársaságra összpontosít.
Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére.
Az orosz külügyminiszter szerint Washington megszegte az ukrajnai rendezésről szóló, állítólag korábban megkötött egyezséget
Az Egyesült Államok szerint Kína 2020-ban titkos nukleáris kísérletet hajtott végre, amit Peking és a nemzetközi atomcsend-szervezet is tagad.
