Erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Itt a pillanat, amire mindenki várt: mit lép most az MNB?
A KSH csütörtökön közli a januári inflációs adatokat, amelyek a várakozások szerint több mint öt év után először 3 százalék alatti éves áremelkedést jelezhetnek. Az adat kulcsfontosságú a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája szempontjából, mert kedvező szám esetén akár már februárban elindulhat az alapkamat csökkentése.
A januári inflációs statisztika hagyományosan kiemelt figyelmet kap, mivel az év eleji átárazások nagymértékben meghatározzák az egész éves inflációs pályát. Az idei év abból a szempontból is különleges, hogy a kormány több ponton beavatkozott az árképzésbe: a Nemzetgazdasági Minisztérium megállapodást kötött a bankokkal, biztosítókkal, telekommunikációs vállalatokkal és gyógyszergyártókkal az áremelések 2026 közepéig tartó befagyasztásáról. Emellett elhalasztották az üzemanyagok jövedékiadó-emelését, és február végéig meghosszabbították az árrésstopokat.- számolt be a Portfolio.
Mindezek miatt az év eleji átárazások mértéke várhatóan elmaradt a szokásostól, ami visszanyomhatja az inflációt a 3 százalékos szint alá. Hasonló helyzet legutóbb 2021 januárjában fordult elő. A megkérdezett piaci elemzők ennél is nagyobb visszaesést várnak: előrejelzéseik átlaga 2,3 százalékos éves infláció, ami 2020 májusa óta a legalacsonyabb érték lenne. A prognózisok 2,1 és 2,5 százalék között szóródnak.
Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint elsősorban a háztartási energia és az üzemanyagok árai fékezték az inflációt, amelyek együttesen mintegy 0,20–0,25 százalékponttal mérsékelhették a havi áremelkedés ütemét. A szakértő januárra mindössze 0,2 százalékos havi inflációval számol, ami a tavalyi magas bázissal párosulva jelentős éves visszaesést eredményezhet.
Isépy Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató elemzője rámutatott, hogy a forint elmúlt hónapokban tapasztalt erősödése és a globális élelmiszerárak csökkenése kedvezően hatott a dezinflációs folyamatokra. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az árfolyam erősödésének hatása késleltetve gyűrűzik be a fogyasztói árakba. Jobbágy Sándor, a Concorde elemzője hozzátette: az erős bázishatás miatt még viszonylag magasabb havi átárazódás mellett is 3 százalék alatt maradhat az éves infláció.
Az inflációs adatot a Monetáris Tanács tagjai is kiemelt figyelemmel kísérik, mivel a jegybank decembertől adatvezérelt működésre állt át. Ez a stratégiaváltás azt jelenti, hogy a korábbi, tartósan magas kamatszint fenntartása helyett havonta értékelik az aktuális gazdasági mutatókat. A 3 százalék alatti infláció az árrésstopokkal kapcsolatos bizonytalanságok ellenére is zöld utat adhat a jelenlegi, 6,5 százalékos alapkamat csökkentésének.
A következő kamatdöntő ülés február 24-én lesz. Ha akkor a döntéshozók még kivárnak, a szakértők szerint legkésőbb márciusban, az új inflációs jelentés publikálásakor megkezdődhet a monetáris lazítás.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Jobbágy Sándor szerint az MNB elsősorban a piaci szolgáltatások áralakulását figyeli majd, mivel decemberben éppen ez a tétel okozott negatív meglepetést. Amennyiben ezen a területen is kedvezőbb számok érkeznek, erősödhetnek azok a várakozások, amelyek már az első negyedévben kamatcsökkentéssel számolnak.
Virovácz Péter hangsúlyozta, hogy a jegybank legutóbbi előrejelzése 2,2 százalékos januári inflációval számolt, ami szerinte megnyithatja az utat a februári kamatcsökkentés előtt.
Balog-Béki Márta, az MBH Bank elemzője szerint a januári adat döntő lehet abban, hogy a jegybank már februárban megkezdi-e a kamatcsökkentési ciklust, vagy csak márciusban lép. Varga Zoltán, az Equilor elemzője arra figyelmeztetett, hogy az inflációs adat jelentős árfolyam-ingadozásokat válthat ki a forint piacán.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője ugyanakkor óvatosságra intett. Úgy véli, a jegybanknak nemcsak a januári adatot kellene megvárnia a döntés előtt, hanem az előretekintő kockázati tényezőket is alaposan mérlegelnie kell.
Talán soha nem hiányzott még ennyire az EU-s pénz a magyar gazdaságból: elképesztő hibát találtak a számításokban
A magyar gazdaság teljesítménye és az uniós források beáramlása közötti kapcsolat jóval összetettebb annál, mint amit a közösségi médiában terjedő leegyszerűsített grafikonok sugallnak.
A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.
Nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák is kaphatnának a támogatási keretből - ezt jelentette be a miniszter.
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
Egyre profibb módszerekkel élnek vissza a csalók: ezúttal hamis számlák, sürgető üzenetek és megtévesztő linkek terjednek.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról.
Bár nem jelentős mértékben, de kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.
A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára.
A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg.
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
ost összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az Európai Bizottság frissen közzétett Megfizethető Energia Cselekvési Terve az energiaárak mérséklését tűzi ki célul,
A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdaság gyenge teljesítményét elsősorban külső tényezőkkel, mindenekelőtt a német gazdaság problémáival magyarázza.
Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Mol jelentős előrehaladást ért el a százhalombattai Dunai Finomító tűzkárt szenvedett AV3 üzemének helyreállításában.
Tizenöt hónapos mélypontra, 66 000 dollárra esett a Bitcoin árfolyama, noha Donald Trump amerikai elnök korábban látványosan a kriptovaluták mellé állt.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás