Elképesztő legendához hasonlítják Bournemouth-ban Tóth Alexet: vajon felnő a feladathoz?

Tóth Alex, a Bournemouth magyar válogatott labdarúgója a csapattársaitól a "Totti" becenevet kapta, mivel a keretben két másik Alex is szerepel.

A januárban a Ferencvárostól a Bournemouth-hoz igazolt Tóth Alex elmondta, hogy a csapatnál megkülönböztető névre volt szüksége, mivel két druszája (azonos keresztnevű csapattársa) is van a keretben: Alex Scott és Álex Jiménez.

Így született meg a "Totti" becenév, amely az AS Roma legendás játékosára, Francesco Tottira utal - nyilatkozta a magyar válogatott játékosa a Nemzeti Sport helyszíni tudósítójának kedden.

A 20 éves magyar középpályás nemrég az Everton elleni idegenbeli mérkőzésen először került be a kezdőcsapatba a Premier League-ben. A találkozón 58 percet játszott, mielőtt Andoni Iraola vezetőedző lecserélte volna.

A Bournemouth 2-1-re nyert az Everton otthonában a Premier League 26. fordulójának keddi játéknapján. A hazaiak Iliman Ndiaye 42. percben értékesített büntetőjével szereztek vezetést, de a vendégek Rayan a 61. és Adli a 64. percben szerzett góljával fordítottak. Az Everton játékosa, J. O'Brien a 69. percben piros lapot kapott.