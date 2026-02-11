Új helyszínen folytatódhat a béketárgyalás: Zelenszkij már bejelentette az időpontot

Volodimir Zelenszkij közlése szerint február 17–18-án az Egyesült Államokban tarthatják az ukrán–orosz–amerikai tárgyalások következő fordulóját. A megbeszéléseken elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre, de gazdasági és újjáépítési témák is szóba jöhetnek, írja a Bloomberg.

Volodimir Zelenszkij elfogadta Washington javaslatát egy újabb tárgyalási fordulóra, amelyre február 17–18-án kerülne sor az Egyesült Államokban. Az egyelőre nem ismert, hogy Oroszország beleegyezik-e az amerikai helyszínbe. Zelenszkij szerint a következő egyeztetés középpontjában a területi kérdések állnak majd.

Felmerülhet az az amerikai javaslat is, amely a Donbaszban szabad gazdasági övezet létrehozását irányozza elő ütközőzónaként. Az ukrán elnök úgy fogalmazott: egyik fél sem támogatja igazán az elképzelést. Mint mondta, abban állapodtak meg, hogy minden résztvevő a saját elképzeléssel érkezik a következő találkozóra.

Az eddigi két tárgyalási fordulót Abu-Dzabiban tartották, amelyeket Zelenszkij konstruktívnak nevezett. A legutóbbi egyeztetésen elsősorban a tűzszünet részleteiről és annak amerikai ellenőrzéséről tárgyaltak, azonban a pontos szövegben nem született megállapodás. „Az oroszoknak van egy megfogalmazásuk, nekünk egy másik, az amerikaiaknak egy harmadik” – fogalmazott.

Ukrajna azt szeretné, ha a Donbasz térségében a csapatok a jelenlegi frontvonal mentén maradnának. A Kreml ezzel szemben az egész régió feletti ellenőrzést követeli, beleértve azokat a területeket is, amelyeket nem tudott elfoglalni. Zelenszkij szerint az ütközőzóna irányításáról az Egyesült Államoknak egyértelmű álláspontot kell kialakítania. Hangsúlyozta: ha a terület Ukrajnához tartozik, akkor annak irányítása is az ország feladata.

Az elnök arról is beszélt, hogy az amerikai félidős választások miatt Washington júniusig lezárná a háború befejezéséhez szükséges tárgyalásokat. Az amerikai javaslat szerint minden dokumentumot egyszerre írnának alá. Ukrajnában azonban a békemegállapodást parlamenti szavazással vagy népszavazással kell jóváhagyni. Zelenszkij többször jelezte: a harcok lezárását követően népszavazást tartana.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A következő fordulón gazdasági kérdések is napirendre kerülhetnek, ezért az ukrán delegációhoz csatlakozik Olekszij Szobolev gazdasági miniszter is.

Zelenszkij ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy egy esetleges megállapodás után komoly kihívások várnak az országra. Az újjáépítés, a szociális kiadások és a hadsereg fenntartása hosszú távon több milliárd dollárt igényel. Világos finanszírozási terv hiányában gazdasági megrázkódtatás következhet. Az elnök szerint európai részvételre is szükség lesz, mivel a befagyasztott orosz eszközök nem fedezik a hosszú távú igényeket.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA