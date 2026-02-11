A következő napokban a Rosszija légitársaság több járatot is indít, amelyek csak visszafelé, Havannából és Varaderóból Moszkvába szállítanak majd utasokat.
Új helyszínen folytatódhat a béketárgyalás: Zelenszkij már bejelentette az időpontot
Volodimir Zelenszkij közlése szerint február 17–18-án az Egyesült Államokban tarthatják az ukrán–orosz–amerikai tárgyalások következő fordulóját. A megbeszéléseken elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre, de gazdasági és újjáépítési témák is szóba jöhetnek, írja a Bloomberg.
Volodimir Zelenszkij elfogadta Washington javaslatát egy újabb tárgyalási fordulóra, amelyre február 17–18-án kerülne sor az Egyesült Államokban. Az egyelőre nem ismert, hogy Oroszország beleegyezik-e az amerikai helyszínbe. Zelenszkij szerint a következő egyeztetés középpontjában a területi kérdések állnak majd.
Felmerülhet az az amerikai javaslat is, amely a Donbaszban szabad gazdasági övezet létrehozását irányozza elő ütközőzónaként. Az ukrán elnök úgy fogalmazott: egyik fél sem támogatja igazán az elképzelést. Mint mondta, abban állapodtak meg, hogy minden résztvevő a saját elképzeléssel érkezik a következő találkozóra.
Az eddigi két tárgyalási fordulót Abu-Dzabiban tartották, amelyeket Zelenszkij konstruktívnak nevezett. A legutóbbi egyeztetésen elsősorban a tűzszünet részleteiről és annak amerikai ellenőrzéséről tárgyaltak, azonban a pontos szövegben nem született megállapodás. „Az oroszoknak van egy megfogalmazásuk, nekünk egy másik, az amerikaiaknak egy harmadik” – fogalmazott.
Ukrajna azt szeretné, ha a Donbasz térségében a csapatok a jelenlegi frontvonal mentén maradnának. A Kreml ezzel szemben az egész régió feletti ellenőrzést követeli, beleértve azokat a területeket is, amelyeket nem tudott elfoglalni. Zelenszkij szerint az ütközőzóna irányításáról az Egyesült Államoknak egyértelmű álláspontot kell kialakítania. Hangsúlyozta: ha a terület Ukrajnához tartozik, akkor annak irányítása is az ország feladata.
Az elnök arról is beszélt, hogy az amerikai félidős választások miatt Washington júniusig lezárná a háború befejezéséhez szükséges tárgyalásokat. Az amerikai javaslat szerint minden dokumentumot egyszerre írnának alá. Ukrajnában azonban a békemegállapodást parlamenti szavazással vagy népszavazással kell jóváhagyni. Zelenszkij többször jelezte: a harcok lezárását követően népszavazást tartana.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A következő fordulón gazdasági kérdések is napirendre kerülhetnek, ezért az ukrán delegációhoz csatlakozik Olekszij Szobolev gazdasági miniszter is.
Zelenszkij ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy egy esetleges megállapodás után komoly kihívások várnak az országra. Az újjáépítés, a szociális kiadások és a hadsereg fenntartása hosszú távon több milliárd dollárt igényel. Világos finanszírozási terv hiányában gazdasági megrázkódtatás következhet. Az elnök szerint európai részvételre is szükség lesz, mivel a befagyasztott orosz eszközök nem fedezik a hosszú távú igényeket.
Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Döbbenet, milyen alacsony a fizetése ennek az európai kormányfőnek: nála jó eséllyel még te is több pénzt viszel haza
Miközben Európa politikai elitje luxuskörülmények között él, van egy államfő, aki még saját országának teljesítményéhez képest is döbbenetesen alacsony bért vesz fel havonta.
Azonnali vészhelyzetet hirdetett Európa erős embere: már konkrétan háborút folytat ellenünk Trump Amerikája
Macron arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy használják ki az általa "grönlandi pillanatnak" nevezett ébredést.
A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.
Moszkva jelenlegi egyik fő célja ennek a folyamatnak a lassítása és akadályozása.
Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel megtörtént, ami akár gyors elnöki szintű egyeztetésekhez is vezethet.
Macron érvelése szerint Európa földrajzi helyzete meghatározó tényező ebben a kérdésben.
A döntésről már tájékoztattak több NATO-tagállamot, valamint közvetlenül Ukrajnát is.
Az orosz olajat így már nem lehet máshol finomítani, majd benzin vagy dízel formájában visszaszállítani az európai piacra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a támadásokat, amelyek éppen a Kijevben, Washingtonban és Moszkvában zajló békekezdeményezések időszakában történtek.
Milliárdos amerikai tartozások miatt kongatja a vészharangot az ENSZ főtitkára, a költségvetés már most kritikus állapotban van.
Magyarországra látogat Donald Trump erős embere: komoly diplomáciai út lesz, mire készülnek a Fehér Házban?
Orbán Viktor miniszterelnök nemrég ugyancsak bejelentette, hogy februárban ismét Washingtonba utazik.
Washington elsősorban Zambiára, Guineára és a Kongói Demokratikus Köztársaságra összpontosít.
Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére.
Az orosz külügyminiszter szerint Washington megszegte az ukrajnai rendezésről szóló, állítólag korábban megkötött egyezséget
Az Egyesült Államok szerint Kína 2020-ban titkos nukleáris kísérletet hajtott végre, amit Peking és a nemzetközi atomcsend-szervezet is tagad.
Lemondott Tim Allan, Keir Starmer brit miniszterelnök kommunikációs igazgatója, egy nappal azután, hogy a kormányfő főtanácsadója, Morgan McSweeney is elhagyta posztját
Új részleteket tárnak fel Jeffrey Epstein orosz kapcsolatairól és arról, hogyan próbált közvetlen csatornát kiépíteni a Kreml legfelsőbb köreihez.
Tovább dagad az Epstein-botrány, hivatalos közleményt adott ki a brit királyi család: fontos tárgyalásra készülnek
Vilmos és Katalin, a walesi hercegi pár hivatalos nyilatkozatban reagált a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban nyilvánosságra került legújabb dokumentumokra.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás