2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy fiatal ázsiai nő hátulnézetből, aki élelmiszervásárlás közben áll a friss tejtermékekkel teli polc előtt a tejtermékek folyosóján, és azon gondolkodik, hogy melyik termék közül válasszon a szupermarketben. A vásárlói tudatosság fog
Gazdaság

Kellemetlen igazság derült ki a magyar állam adóbevételeiről: ez áll a háttérben

Pénzcentrum
2026. február 11. 12:01

Magyarországon az adóbevételek GDP-hez viszonyított aránya továbbra is elmarad az Európai Unió átlagától, ugyanakkor a különbség már nem jelentős. Az Eurostat adatai szerint az EU-tagállamokban az adóbevételek aránya a GDP közel 40 százalékát teszi ki, ami némileg magasabb a magyarországi értéknél.

Összességében a 39 546 milliárd forintos bevételi főösszegből közel 20 000 milliárd forint származhat adóbevételekből 2026-ban, ez a bevételek 51%-a.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A teljes adóbevételen belül a fogyasztási típusú adók – elsősorban az ÁFA és a jövedéki adók – aránya meghaladja az 55 százalékot, ami jól mutatja a magyar adórendszer fogyasztásközpontú jellegét. Miközben a vállalkozások hozzájárulása - arányaiban továbbra is alacsony marad (a teljes adóbevétel alig 10 %-a) – derül ki a Niveus elemzéséből.

Továbbra is az ÁFA a legnagyobb bevételi forrás

A számítások szerint a 2026-ra elfogadott költségvetés szerint a legjelentősebb adóbevétel továbbra is az általános forgalmi adóból származik: az állam mintegy 8 793 milliárd forint ÁFA-bevétellel számol.

A második legnagyobb tételt a személyi jövedelemadó jelenti, közel 4 837 milliárd forinttal, amely a lakosság által teljesített, összességében 5 264 milliárd forintos befizetések meghatározó részét adja. A harmadik a jövedéki adó, amelyből a költségvetés 1 796 milliárd forintot remél.

A vállalkozások hozzájárulása továbbra is alacsony

Ezzel szemben a vállalkozásoktól származó, adójellegű bevételek összege mintegy 2 192 milliárd forint, amely nem sokkal haladja meg a jövedéki adóból származó bevételt. Ezen belül a legnagyobb tétel a társasági adó, 1 258 milliárd forinttal, amelyet a kiskereskedelmi adó és a kisvállalati adó (KIVA) követ, egyenként közel 300 milliárd forintos nagyságrendben.

A vállalkozások által befizetett adók aránya a teljes költségvetési bevételhez képest kevesebb, mint 6 százalék, ami elsősorban az alacsony társasági adókulcsnak, valamint a vállalkozások számára elérhető kedvező adózási konstrukcióknak köszönhető

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 – emelte ki Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

Nemzetközi kitekintés

Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon az ÁFA szerepe kiemelkedően magas az adónemeken belül, ami a fogyasztási típusú adóztatásra épülő gazdaságpolitika eredménye. Írországban például szintén jelentős a fogyasztási adók súlya, ugyanakkor ott a személyi jövedelemadó és a társasági adó nagyobb arányt képvisel az állami bevételek között. Németországban pedig a szociális hozzájárulások szerepe különösen meghatározó.

A közép-kelet-európai régióban Lengyelország adóbevételeinek GDP-arányos szintje magasabb Magyarországénál, ami részben a szigorúbb adóbeszedési struktúrának, részben a munkát terhelő adók nagyobb mértékének köszönhető. Szlovákia és Csehország szintén az EU-átlag alatt helyezkedik el, ugyanakkor az egyes adónemek közötti megoszlás országonként eltérő képet mutat.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #szja #áfa #adó #magyarország #európai unió #gazdaság #jövedelem #gdp #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:43
12:33
12:14
12:01
11:50
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 10. 16:50
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. február 10. 17:38
Vízgazdálkodási Részvények: útmutató a Kék Arany befektetésekhez
A tiszta vízhez való hozzáférés az emberiség egyik legfontosabb szükséglete, így az ezt az erőforrás...
Holdblog  |  2026. február 10. 12:40
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod - jött a tanács még a...
MEDIA1  |  2026. február 9. 15:13
Kontra György halála: már három napja hallgat a közmédia hírportálja
Miközben számos hazai médium beszámolt Kontra György, az M1 egykori műsorvezetőjének tragikus halálá...
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 8. 15:24
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 11.
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
2026. február 11.
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben
2026. február 10.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
NAPTÁR
Tovább
2026. február 11. szerda
Bertold, Marietta
7. hét
Február 11.
A betegek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
1 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
1 hete
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
5
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amilyenre rég volt példa Magyarországon: minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 11:50
Kemény pofon Donald Trumpnak: saját pártja is szembement vele az egyik legfontosabb ügyben
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 10:03
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
Agrárszektor  |  2026. február 11. 12:34
Különleges tej lepheti el a magyar boltok polcait? Ezt kell tudnod róla