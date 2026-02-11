A Pénzcentrum 2026. február 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jó reggelt! Erősödött szerda reggelre a forint
Erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hét órakor 377,67 forinton jegyezték az előző nap este hat órai 378,00 forintos jegyzést követően. A dollár jegyzése 316,76 forinton áll az előző 317,45 forint után. A svájci frank jegyzése 414,02 forintra csökkent a 414,40 forintos jegyzésről.
Szerda reggeli jegyzésén az euróval szemben 1,1 százalékkal áll erősebben a forint a februári kezdésnél és 1,8 százalékkal erősödött az év eleje óta. A dollárhoz képest 1,7 százalékkal erősödött a forint a hónap eleje óta és 3,3 százalékkal az év eleji kezdéshez képest. A svájci frankkal szemben a forint 0,7 százalékkal erősödött a február eleje óta és 0,2 százalékkal áll gyengébben az év eleji kezdésnél.
Nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák is kaphatnának a támogatási keretből - ezt jelentette be a miniszter.
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
Egyre profibb módszerekkel élnek vissza a csalók: ezúttal hamis számlák, sürgető üzenetek és megtévesztő linkek terjednek.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról.
Bár nem jelentős mértékben, de kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.
A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára.
A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg.
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
ost összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az Európai Bizottság frissen közzétett Megfizethető Energia Cselekvési Terve az energiaárak mérséklését tűzi ki célul,
A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdaság gyenge teljesítményét elsősorban külső tényezőkkel, mindenekelőtt a német gazdaság problémáival magyarázza.
Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Mol jelentős előrehaladást ért el a százhalombattai Dunai Finomító tűzkárt szenvedett AV3 üzemének helyreállításában.
Tizenöt hónapos mélypontra, 66 000 dollárra esett a Bitcoin árfolyama, noha Donald Trump amerikai elnök korábban látványosan a kriptovaluták mellé állt.
Az Amazon 200 milliárd dollárt tervez mesterséges intelligenciára és kapcsolódó infrastruktúrára költeni, jóval túlszárnyalva a tavalyi 125 milliárdos MI-kiadását.
A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását.
