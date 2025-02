Óriási bajban a görög turizmus: a földrengések átrajzolhatják a teljes szezont

A Santorinit és környékét sújtó földrengések komoly kihívások elé állítják a görög turisztikai szektort. A szeizmikus aktivitás miatt a hajótársaságok más kikötőkbe irányítják át járataikat, ami aggodalomra ad okot a közelgő turisztikai szezon miatt. A helyzet nemcsak a sétahajózási ágazatot érinti, de komolyabb gazdasági következményekkel is járhat a régióban.

Az elmúlt két hétben tapasztalt földrengések miatt a helyi és nemzeti hatóságok korlátozták a kaldera egyes részeinek megközelítését, amely az egyik fő turistalátványosság. Ez a döntés jelentősen befolyásolta az iparágat, a társaságok kénytelenek voltak módosítani útvonalaikat.

Theodoros Kontes, a Cirkálóhajó-tulajdonosok és Hajózási Ügynökök Szövetségének (EEKFN) tiszteletbeli elnöke és a Majestic International Cruises INC igazgatója a helyzetet értékelve kijelentette:

A folyamatos szeizmikus tevékenység mind az utasokat, mind a biztosítótársaságokat aggasztja, különösen a kalderában a be- és kiszállási eljárások biztonsága.

A zavarok mellett egyre nagyobb aggodalomra ad okot a helyzet idegenforgalmra gyakorolt szélesebb körű hatás is. A sziget a Pireusz után a második legnépszerűbb körutazási célpont Görögországban, évente több mint 1,3 millió turistát fogad. A földrengések éppen akkor következtek be, amikor a vállalkozások a szezonra készülnek, és olyan kihívásokkal is szembe kell nézniük, mint a munkaerőhiány - számolt be a greekcitytimes.com.

Kontes úr rámutatott Szantorini infrastrukturális hiányosságaira is, kiemelve, hogy nincs kijelölt biztonságos kikötő a hajók számára vészhelyzetben. Emellett hangsúlyozta a sziget vulkanikus természetéből adódó sebezhetőségét, és javasolta, hogy az építési korlátozásokat és a látogatók számának korlátozását már régen kellett volna vezetni a teherbíró képesség kezelése és a kockázatok csökkentése érdekében.

A turizmus helyreállása kulcsfontosságú lenne a szezon megmentése és a gazdasági károk minimalizálása érdekében, azonban a folyamatos szeizmikus tevékenység bizonytalanná teszi a jövőt, és jelentős pénzügyi veszteségeket okozhat a sziget turizmusfüggő gazdaságának.