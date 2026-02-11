2026 márciusától a hitelintézetek kötelező tartalékrátája 8 százalékról 6 százalékra csökken.
Brutális, ami a Bitcoinnal történik: eltűnt a lendület, jöhet az újabb mélypont?
A bitcoin árfolyama csütörtökön ismét gyengült, miután rövid életű felpattanása kifulladt: a világ legnagyobb kriptovalutáját reggel 66 737 dollár körül jegyezték, nagyjából 47 százalékkal az októberi történelmi csúcsa alatt, jelentette a CNBC.
A Bitcoin októberben, 126 000 dollár felett érte el eddigi történelmi csúcsát, azóta azonban tartós lejtmenetben van. Az esés az elmúlt hónapban különösen felgyorsult: február 5-én az árfolyam 70 000 dollár alá zuhant, majd a kulcsfontosságúnak tartott, 60 000 dollár körüli szinten stabilizálódott. Innen ismét 70 000 dollár fölé kapaszkodott, de nem tudott tartósan tovább emelkedni, és a 66 000–72 000 dolláros sávban ragadt.
A kriptopiacokat több, egymást erősítő tényező tartja nyomás alatt. Az amerikai technológiai részvények ingadozása – amelyekkel a kriptoeszközök gyakran együtt mozognak – éppúgy szerepet játszik, mint a február 5-i tömeges likvidációk. Ezek során sok kereskedő volt kénytelen zárni a pozícióit, ami láncreakcióként felerősítette az eladási hullámot. Azóta a kényszerlikvidációk nagysága mérséklődött, de a bizonytalanság megmaradt.
A befektetők azt is figyelik, hogy Donald Trump elnök Kevin Warsh Fed-elnökjelölésével változhat-e az amerikai monetáris politika iránya. A bitcoinra az ETF-ek kibocsátóinak eladásai is nyomást gyakoroltak, noha az elmúlt három napban ezekben az alapokban már ismét nettó tőkebeáramlást regisztráltak.
A piaci szereplők most azt latolgatják, hogy a bitcoinra jellemző, jól ismert ciklus továbbra is érvényes-e. Ez a négyéves mintázat a felezésekhez kapcsolódik: a felezés után jellemzően új csúcsok alakulnak ki, majd visszaesés következik. A legutóbbi felezés 2024 áprilisában történt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Steven McClurg, a Canary Capital vezérigazgatója szerint a négyéves ciklus továbbra is változatlanul működik. McClurg szerint a nyár folyamán az árfolyam akár 50 000 dollárig is visszaeshet, mielőtt ősszel fordulat következne be. Markus Thielen, a 10X Research elemzője szintén elképzelhetőnek tartja az 50 000 dolláros szint elérését.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
A pénz- és tőkepiacok időről időre produkálnak olyan mozgásokat, amelyekre még a sokat látott elemzők is felkapják a fejüket.
A 2026. április 12-i országgyűlési választásig több fontos adminisztratív teendő vár a szavazókra. A
Február 25-ig kell benyújtaniuk a katás egyéni vállalkozóknak a 2025-ös évre vonatkozó bevallásukat.
Talán soha nem hiányzott még ennyire az EU-s pénz a magyar gazdaságból: elképesztő hibát találtak a számításokban
A magyar gazdaság teljesítménye és az uniós források beáramlása közötti kapcsolat jóval összetettebb annál, mint amit a közösségi médiában terjedő leegyszerűsített grafikonok sugallnak.
A KSH csütörtökön közli a januári inflációs adatokat, amelyek a várakozások szerint több mint öt év után először 3 százalék alatti éves áremelkedést jelezhetnek.
Erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.
Nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák is kaphatnának a támogatási keretből - ezt jelentette be a miniszter.
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
Egyre profibb módszerekkel élnek vissza a csalók: ezúttal hamis számlák, sürgető üzenetek és megtévesztő linkek terjednek.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról.
Bár nem jelentős mértékben, de kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.
A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára.
A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg.
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
ost összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás