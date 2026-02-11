2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
bitcoin absztrakt 3d koncepcióKriptopénz érme design, saját tervezés.
Gazdaság

Brutális, ami a Bitcoinnal történik: eltűnt a lendület, jöhet az újabb mélypont?

Pénzcentrum
2026. február 11. 15:14

A bitcoin árfolyama csütörtökön ismét gyengült, miután rövid életű felpattanása kifulladt: a világ legnagyobb kriptovalutáját reggel 66 737 dollár körül jegyezték, nagyjából 47 százalékkal az októberi történelmi csúcsa alatt, jelentette a CNBC.

A Bitcoin októberben, 126 000 dollár felett érte el eddigi történelmi csúcsát, azóta azonban tartós lejtmenetben van. Az esés az elmúlt hónapban különösen felgyorsult: február 5-én az árfolyam 70 000 dollár alá zuhant, majd a kulcsfontosságúnak tartott, 60 000 dollár körüli szinten stabilizálódott. Innen ismét 70 000 dollár fölé kapaszkodott, de nem tudott tartósan tovább emelkedni, és a 66 000–72 000 dolláros sávban ragadt.

A kriptopiacokat több, egymást erősítő tényező tartja nyomás alatt. Az amerikai technológiai részvények ingadozása – amelyekkel a kriptoeszközök gyakran együtt mozognak – éppúgy szerepet játszik, mint a február 5-i tömeges likvidációk. Ezek során sok kereskedő volt kénytelen zárni a pozícióit, ami láncreakcióként felerősítette az eladási hullámot. Azóta a kényszerlikvidációk nagysága mérséklődött, de a bizonytalanság megmaradt.

A befektetők azt is figyelik, hogy Donald Trump elnök Kevin Warsh Fed-elnökjelölésével változhat-e az amerikai monetáris politika iránya. A bitcoinra az ETF-ek kibocsátóinak eladásai is nyomást gyakoroltak, noha az elmúlt három napban ezekben az alapokban már ismét nettó tőkebeáramlást regisztráltak.

A piaci szereplők most azt latolgatják, hogy a bitcoinra jellemző, jól ismert ciklus továbbra is érvényes-e. Ez a négyéves mintázat a felezésekhez kapcsolódik: a felezés után jellemzően új csúcsok alakulnak ki, majd visszaesés következik. A legutóbbi felezés 2024 áprilisában történt.

Steven McClurg, a Canary Capital vezérigazgatója szerint a négyéves ciklus továbbra is változatlanul működik. McClurg szerint a nyár folyamán az árfolyam akár 50 000 dollárig is visszaeshet, mielőtt ősszel fordulat következne be. Markus Thielen, a 10X Research elemzője szintén elképzelhetőnek tartja az 50 000 dolláros szint elérését.
Címlapkép: Getty Images
