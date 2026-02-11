Brutális, ami a Bitcoinnal történik: eltűnt a lendület, jöhet az újabb mélypont?

A bitcoin árfolyama csütörtökön ismét gyengült, miután rövid életű felpattanása kifulladt: a világ legnagyobb kriptovalutáját reggel 66 737 dollár körül jegyezték, nagyjából 47 százalékkal az októberi történelmi csúcsa alatt, jelentette a CNBC.

A Bitcoin októberben, 126 000 dollár felett érte el eddigi történelmi csúcsát, azóta azonban tartós lejtmenetben van. Az esés az elmúlt hónapban különösen felgyorsult: február 5-én az árfolyam 70 000 dollár alá zuhant, majd a kulcsfontosságúnak tartott, 60 000 dollár körüli szinten stabilizálódott. Innen ismét 70 000 dollár fölé kapaszkodott, de nem tudott tartósan tovább emelkedni, és a 66 000–72 000 dolláros sávban ragadt.

A kriptopiacokat több, egymást erősítő tényező tartja nyomás alatt. Az amerikai technológiai részvények ingadozása – amelyekkel a kriptoeszközök gyakran együtt mozognak – éppúgy szerepet játszik, mint a február 5-i tömeges likvidációk. Ezek során sok kereskedő volt kénytelen zárni a pozícióit, ami láncreakcióként felerősítette az eladási hullámot. Azóta a kényszerlikvidációk nagysága mérséklődött, de a bizonytalanság megmaradt.

A befektetők azt is figyelik, hogy Donald Trump elnök Kevin Warsh Fed-elnökjelölésével változhat-e az amerikai monetáris politika iránya. A bitcoinra az ETF-ek kibocsátóinak eladásai is nyomást gyakoroltak, noha az elmúlt három napban ezekben az alapokban már ismét nettó tőkebeáramlást regisztráltak.

A piaci szereplők most azt latolgatják, hogy a bitcoinra jellemző, jól ismert ciklus továbbra is érvényes-e. Ez a négyéves mintázat a felezésekhez kapcsolódik: a felezés után jellemzően új csúcsok alakulnak ki, majd visszaesés következik. A legutóbbi felezés 2024 áprilisában történt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Steven McClurg, a Canary Capital vezérigazgatója szerint a négyéves ciklus továbbra is változatlanul működik. McClurg szerint a nyár folyamán az árfolyam akár 50 000 dollárig is visszaeshet, mielőtt ősszel fordulat következne be. Markus Thielen, a 10X Research elemzője szintén elképzelhetőnek tartja az 50 000 dolláros szint elérését.