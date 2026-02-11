Végre egy jó hír: Írország állandó alapjövedelem-programot indított művészek számára.
Vállalkozók, figyelem! Az év egyik legfontosabb határideje közeleg: erre nagyon figyelj!
Február 25-ig kell benyújtaniuk a katás egyéni vállalkozóknak a 2025-ös évre vonatkozó bevallásukat. Azoknak, akik átlépték az éves KATA bevételi keretüket, eddig az időpontig kell megfizetni a kapcsolódó 40%-os különadót is. A Számlázz.hu, Magyarország egyik legnagyobb fintech cége igyekszik idén is minden segítséget megadni a vállalkozóknak: a Keret- és adófigyelővel digitálisan akár 10 perc alatt elkészíthető a bevallás.
Bár a határidőig még van két hét, érdemes a bevallást már korábban elkészíteni és beküldeni, így elkerülhető a kapkodás. A néhány napos csúszásoknak általában nincs komoly következménye, ám az elmaradást fontos minél hamarabb pótolni. A NAV először felszólít a bevallás pótlására egy határidő megadásával, majd mulasztási bírságot is kiszabhat.
Az utolsó pillanatokban való sietség és idegeskedés leginkább azokra jellemző, akik könyvelő nélkül próbálják megoldani a feladatot. Sokan vannak ezzel így, a Számlázz.hu belső kutatásából ugyanis kirajzolódott, hogy a katások jelentős része nem vesz igénybe könyvelői segítséget, így maga készíti el, és küldi be a bevallását a hatóságnak.
Érdemes visszatekinteni az előző év sajátosságaira, mert felmerülhet olyan körülmény az egyéni vállalkozó életében, amely befolyásolja a KATA bevallás adatait. Ilyen lehet például a vállalkozás szüneteltetési időszaka alatt keletkezett bevétel, vagy ha a vállalkozó a tárgyév egy részében (táppénz, CSED vagy GYED miatt) mentesül a KATA adó megfizetése alól. Ha esetleg egész évben szünetelt a katás egyéni vállalkozás, úgy bevallást ebben az esetben nem kell benyújtani.
Már kétezer bevallás készült a Keret- és adófigyelő szolgáltatásunkban található bevallás-varázslóval - aki fél attól, hogy elront valamit, annak szakmai ügyfélszolgálatunk könyvelői személyre szabott segítséget nyújtanak. Bár sokakat a bevallás szó említése is elborzaszt, valójában ideális esetben akár tíz perc is elég a feladat megoldására. A határidő közeledtével minden évben megnő a könyvelők leterheltsége, sok vállalkozó pedig az utolsó napokra hagyja a KATA bevallás elkészítését
mondta el Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezetője.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.
Nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák is kaphatnának a támogatási keretből - ezt jelentette be a miniszter.
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
Egyre profibb módszerekkel élnek vissza a csalók: ezúttal hamis számlák, sürgető üzenetek és megtévesztő linkek terjednek.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról.
Bár nem jelentős mértékben, de kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.
A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára.
A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg.
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
ost összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az Európai Bizottság frissen közzétett Megfizethető Energia Cselekvési Terve az energiaárak mérséklését tűzi ki célul,
A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdaság gyenge teljesítményét elsősorban külső tényezőkkel, mindenekelőtt a német gazdaság problémáival magyarázza.
Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Mol jelentős előrehaladást ért el a százhalombattai Dunai Finomító tűzkárt szenvedett AV3 üzemének helyreállításában.
