Friss hírek érkeztek a vendéglátósok mentőövével kapcsolatban: fontos bejelentést tett a miniszter

Több mint 3 ezer cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot. A kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, ami 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára.

A kormány segíti a vendéglátó szektor helyzetét, és azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye. Az ágazat támogatása érdekében a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló 100 milliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet, ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez.

A Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot és január 28-án kérelmezte, hogy az akcióterv kerüljön kiterjesztésre a cukrászdákra. A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti. Ez az idei évben nagyjából 9-12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint 3.000 cukrászda számára - áll a minisztérium közleményében.