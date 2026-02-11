2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cukrász szakács színes karácsonyi süteményeket rendez egy pékség vitrinjében, bemutatva a különböző ünnepi finomságokat
Gazdaság

Friss hírek érkeztek a vendéglátósok mentőövével kapcsolatban: fontos bejelentést tett a miniszter

Pénzcentrum
2026. február 11. 12:33

Több mint 3 ezer  cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot. A kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, ami 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára. 

A kormány segíti a vendéglátó szektor helyzetét, és azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye. Az ágazat támogatása érdekében a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló 100 milliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet, ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot és január 28-án kérelmezte, hogy az akcióterv kerüljön kiterjesztésre a cukrászdákra. A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti. Ez az idei évben nagyjából 9-12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint 3.000 cukrászda számára  - áll a minisztérium közleményében. 

Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
EZ IS ÉRDEKELHET
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
A 33. Turizmus Évadnyitó Gálán Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke 12+1 pontban vázolta fel, milyen feladatok várnak a döntéshozókra a következő években.

 
Címlapkép: Getty Images
#turizmus #támogatás #vendéglátás #magyarország #gazdaság #cukrászda #cukrász #nemzetgazdasági minisztérium #vendéglátóhelyek #támogatások #cukrászdák

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:43
12:33
12:14
12:01
11:50
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 10. 16:50
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. február 10. 17:38
Vízgazdálkodási Részvények: útmutató a Kék Arany befektetésekhez
A tiszta vízhez való hozzáférés az emberiség egyik legfontosabb szükséglete, így az ezt az erőforrás...
Holdblog  |  2026. február 10. 12:40
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod - jött a tanács még a...
MEDIA1  |  2026. február 9. 15:13
Kontra György halála: már három napja hallgat a közmédia hírportálja
Miközben számos hazai médium beszámolt Kontra György, az M1 egykori műsorvezetőjének tragikus halálá...
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 8. 15:24
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 11.
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
2026. február 11.
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben
2026. február 10.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
NAPTÁR
Tovább
2026. február 11. szerda
Bertold, Marietta
7. hét
Február 11.
A betegek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
1 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
1 hete
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
5
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amilyenre rég volt példa Magyarországon: minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 11:50
Kemény pofon Donald Trumpnak: saját pártja is szembement vele az egyik legfontosabb ügyben
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 10:03
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
Agrárszektor  |  2026. február 11. 12:34
Különleges tej lepheti el a magyar boltok polcait? Ezt kell tudnod róla