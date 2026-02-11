Friss hírek érkeztek a vendéglátósok mentőövével kapcsolatban: fontos bejelentést tett a miniszter

A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben munkahelyek megszüntetését tervezi.
Több mint 3 ezer cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot. A kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, ami 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára.
A kormány segíti a vendéglátó szektor helyzetét, és azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye. Az ágazat támogatása érdekében a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló 100 milliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet, ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez.
A Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot és január 28-án kérelmezte, hogy az akcióterv kerüljön kiterjesztésre a cukrászdákra. A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti. Ez az idei évben nagyjából 9-12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint 3.000 cukrászda számára - áll a minisztérium közleményében.
A magyar gazdaság teljesítménye és az uniós források beáramlása közötti kapcsolat jóval összetettebb annál, mint amit a közösségi médiában terjedő leegyszerűsített grafikonok sugallnak.
A KSH csütörtökön közli a januári inflációs adatokat, amelyek a várakozások szerint több mint öt év után először 3 százalék alatti éves áremelkedést jelezhetnek.
Erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.
Nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák is kaphatnának a támogatási keretből - ezt jelentette be a miniszter.
Egyre profibb módszerekkel élnek vissza a csalók: ezúttal hamis számlák, sürgető üzenetek és megtévesztő linkek terjednek.
A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról.
Bár nem jelentős mértékben, de kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.
A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára.
A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg.
ost összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az Európai Bizottság frissen közzétett Megfizethető Energia Cselekvési Terve az energiaárak mérséklését tűzi ki célul,
A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdaság gyenge teljesítményét elsősorban külső tényezőkkel, mindenekelőtt a német gazdaság problémáival magyarázza.
