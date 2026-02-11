2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szoftverfrissítés Technológiai frissítési koncepció. egy üzletember kinyit egy modern ultrabookot, amelyen az operációs rendszert frissítik.
Tech

Bejelentette a Microsoft: rengeteg Windows-tulaj kap ajándékot, igényelni se kell, automatikusan jár

Pénzcentrum
2026. február 11. 21:15

A Microsoft februári biztonsági frissítéscsomagjában hat olyan sebezhetőség javítását adta ki, amelyeket támadók már aktívan kihasználtak a javítás megjelenése előtt - írja a www.theregister.com.

Az utóbbi időben a Microsoft rendre azzal került a hírekbe, hogy hackerek újabb sebezhető pontokat találtak a népszerű Windows operációs rendszeren, amelyeknek a javítása is sokszor lassú és körülményes volt a cég részéről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

Most a februári Patch Tuesday keretében kiadott frissítések között hat olyan biztonsági rést javított (viszonylag gyorsan) a Microsoft, amelyeket támadók már korábban kihasználtak. Ez jelentős növekedés a januári egyetlen nulladik napi sebezhetőséghez képest.

A hat sebezhetőség közül három nyilvánosan is ismert volt, ami azt jelenti, hogy már létezhetnek hozzájuk kapcsolódó támadási módszerek az interneten. A Microsoft nem közölt részleteket a támadókról vagy a támadások kiterjedtségéről.

A legveszélyesebb sebezhetőségek között szerepel a Windows Shell biztonsági funkció megkerülését lehetővé tevő hiba (CVE-2026-21510), amely 8,8-as CVSS értékelést kapott. Kihasználásához a felhasználónak egy rosszindulatú linkre vagy parancsikonra kell kattintania, ami után a támadó megkerülheti a Windows SmartScreen és Windows Shell biztonsági figyelmeztetéseit, és a felhasználó tudta nélkül kódot futtathat a rendszeren.

Hasonlóan veszélyes az Internet Explorer biztonsági funkció megkerülését lehetővé tevő sebezhetőség (CVE-2026-21513), amely szintén 8,8-as CVSS értékelést kapott. Ez a hiba is távoli kódfuttatást tesz lehetővé, ha a felhasználó megnyit egy rosszindulatú HTML fájlt vagy parancsikont.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Microsoft Word biztonsági funkció megkerülését lehetővé tevő sebezhetőség (CVE-2026-21514) 7,8-as CVSS értékelést kapott, és kihasználásához csak egy rosszindulatú Office fájl megnyitása szükséges, ami hozzáférést biztosít a COM és OLE vezérlőkhöz, amelyek távoli kódfuttatásra használhatók.

A további sebezhetőségek között szerepel egy Desktop Window Manager jogosultságemelési hiba (CVE-2026-21519), egy Windows Remote Access Connection Manager szolgáltatásmegtagadási sebezhetőség (CVE-2026-21525), valamint egy Windows Remote Desktop Services jogosultságemelési hiba (CVE-2026-21533), amely lehetővé teszi a támadók számára, hogy SYSTEM jogosultságokkal futtassanak kódot.
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #biztonság #számítógép #kiberbűnözés #hacker #microsoft #informatika #technológia #kiberbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:17
21:38
21:15
20:44
20:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
2026. február 11.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
NAPTÁR
Tovább
2026. február 11. szerda
Bertold, Marietta
7. hét
Február 11.
A betegek világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
2 hete
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
3
1 hónapja
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
2 hónapja
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
5
4 napja
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jövedelem igazolás
olyan igazolás, mely a kártyát igénylő munkáltatójától származik jövedelmére vonatkozóan. Vállalkozónál az APEH látja el ezt a teendőn, nyugdíjasnál elegendő a saját nyugdíjszelvényt bemutatni, diáknál pedig az ösztöndíjra szóló igazolást.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 21:38
A Skandináv lottó nyerőszámai a 7. héten 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 19:01
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
Agrárszektor  |  2026. február 11. 20:34
Meglepő, milyen virágok jelentek meg itthon: ezt nem láttuk jönni