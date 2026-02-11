2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
Bucharest, Romania - July 26, 2011: Close-up shot of a Heineken beer bottle caps. Heineken is a Dutch beer which has been brewed by Heineken International since 1873.
Gazdaság

Durva leépítés jön a Heinekennél: ezrek munkája kerülhet veszélybe

Pénzcentrum
2026. február 11. 12:14

A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben 5000–6000 munkahely megszüntetését tervezi. A vállalat a "kihívásokkal teli piaci körülményekre" hivatkozva átszervezést hajt végre, amellyel 2030-ra szeretné felgyorsítani növekedését, írta a Reuters.

A Heineken szerdán bejelentette, hogy globálisan 6000 munkahelyet szüntethet meg, valamint alacsonyabb profitnövekedési várakozásokat fogalmazott meg 2026-ra, mint egy évvel korábban, mivel a holland sörgyár és versenytársai gyenge kereslettel szembesülnek. A leépítések a gyár 87 000 fős globális munkaerő-állományának közel 7%-át teszik ki.

A Tiger és az Amstel gyártója is azt ígérte, hogy kevesebb erőforrással nagyobb növekedést fognak elérni. Ugyanakkor az ágazat egészében akadoznak az eladások a fogyasztók feszült pénzügyei és a közelmúltbeli rossz időjárás miatt.

A Carlsberg is bejelentette, hogy munkahelyeket szüntet meg, miközben más sör- és szeszesital-gyártók is csökkentik a költségeket és lassítják a termelést az évekig tartó lassú értékesítés után.

A gyenge kereslet mellett az alkoholgyártók más nehézségekkel is szembesülnek, mint például az egészségügyi figyelmeztetések, az alternatív termékek és a fogyókúrás gyógyszerek terjedése.

A Heineken 2026-ra lassabb, 2% és 6% közötti profitnövekedést vár a 2025-re előrejelzett 4% és 8% közötti növekedéssel szemben. Carlsberg a múlt héten szintén ugyanebben a tartományban jósolta a 2026-os profitnövekedést.

A Heineken az előrejelzéseket meghaladó éves organikus üzemi nyereségről is beszámolt, amely 4,4%-kal nőtt 2025-ben a 4%-os elemzői várakozásokkal szemben.

Az elemzők szerint a Heineken más mutatók, például a bevételek tekintetében is felülmúlta az előrejelzéseket, és üdvözölték a vállalat konzervatív megközelítését az iránymutatások kidolgozásában.
Címlapkép: Getty Images
#alkohol #gazdaság #sör #bevétel #vállalat #létszámleépítés #profit #heineken #sörgyártás #gaazdaság

