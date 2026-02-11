Magyarországon az adóbevételek GDP-hez viszonyított aránya továbbra is elmarad az Európai Unió átlagától.
Durva leépítés jön a Heinekennél: ezrek munkája kerülhet veszélybe
A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben 5000–6000 munkahely megszüntetését tervezi. A vállalat a "kihívásokkal teli piaci körülményekre" hivatkozva átszervezést hajt végre, amellyel 2030-ra szeretné felgyorsítani növekedését, írta a Reuters.
A Heineken szerdán bejelentette, hogy globálisan 6000 munkahelyet szüntethet meg, valamint alacsonyabb profitnövekedési várakozásokat fogalmazott meg 2026-ra, mint egy évvel korábban, mivel a holland sörgyár és versenytársai gyenge kereslettel szembesülnek. A leépítések a gyár 87 000 fős globális munkaerő-állományának közel 7%-át teszik ki.
A Tiger és az Amstel gyártója is azt ígérte, hogy kevesebb erőforrással nagyobb növekedést fognak elérni. Ugyanakkor az ágazat egészében akadoznak az eladások a fogyasztók feszült pénzügyei és a közelmúltbeli rossz időjárás miatt.
A Carlsberg is bejelentette, hogy munkahelyeket szüntet meg, miközben más sör- és szeszesital-gyártók is csökkentik a költségeket és lassítják a termelést az évekig tartó lassú értékesítés után.
A gyenge kereslet mellett az alkoholgyártók más nehézségekkel is szembesülnek, mint például az egészségügyi figyelmeztetések, az alternatív termékek és a fogyókúrás gyógyszerek terjedése.
A Heineken 2026-ra lassabb, 2% és 6% közötti profitnövekedést vár a 2025-re előrejelzett 4% és 8% közötti növekedéssel szemben. Carlsberg a múlt héten szintén ugyanebben a tartományban jósolta a 2026-os profitnövekedést.
A Heineken az előrejelzéseket meghaladó éves organikus üzemi nyereségről is beszámolt, amely 4,4%-kal nőtt 2025-ben a 4%-os elemzői várakozásokkal szemben.
Az elemzők szerint a Heineken más mutatók, például a bevételek tekintetében is felülmúlta az előrejelzéseket, és üdvözölték a vállalat konzervatív megközelítését az iránymutatások kidolgozásában.
A kormány az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti.
Talán soha nem hiányzott még ennyire az EU-s pénz a magyar gazdaságból: elképesztő hibát találtak a számításokban
A magyar gazdaság teljesítménye és az uniós források beáramlása közötti kapcsolat jóval összetettebb annál, mint amit a közösségi médiában terjedő leegyszerűsített grafikonok sugallnak.
A KSH csütörtökön közli a januári inflációs adatokat, amelyek a várakozások szerint több mint öt év után először 3 százalék alatti éves áremelkedést jelezhetnek.
Erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.
Nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák is kaphatnának a támogatási keretből - ezt jelentette be a miniszter.
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
Egyre profibb módszerekkel élnek vissza a csalók: ezúttal hamis számlák, sürgető üzenetek és megtévesztő linkek terjednek.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról.
Bár nem jelentős mértékben, de kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.
A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára.
A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg.
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
ost összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az Európai Bizottság frissen közzétett Megfizethető Energia Cselekvési Terve az energiaárak mérséklését tűzi ki célul,
A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
