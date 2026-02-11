Durva leépítés jön a Heinekennél: ezrek munkája kerülhet veszélybe

A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben 5000–6000 munkahely megszüntetését tervezi. A vállalat a "kihívásokkal teli piaci körülményekre" hivatkozva átszervezést hajt végre, amellyel 2030-ra szeretné felgyorsítani növekedését, írta a Reuters.

A Heineken szerdán bejelentette, hogy globálisan 6000 munkahelyet szüntethet meg, valamint alacsonyabb profitnövekedési várakozásokat fogalmazott meg 2026-ra, mint egy évvel korábban, mivel a holland sörgyár és versenytársai gyenge kereslettel szembesülnek. A leépítések a gyár 87 000 fős globális munkaerő-állományának közel 7%-át teszik ki.

A Tiger és az Amstel gyártója is azt ígérte, hogy kevesebb erőforrással nagyobb növekedést fognak elérni. Ugyanakkor az ágazat egészében akadoznak az eladások a fogyasztók feszült pénzügyei és a közelmúltbeli rossz időjárás miatt.

A Carlsberg is bejelentette, hogy munkahelyeket szüntet meg, miközben más sör- és szeszesital-gyártók is csökkentik a költségeket és lassítják a termelést az évekig tartó lassú értékesítés után.

A gyenge kereslet mellett az alkoholgyártók más nehézségekkel is szembesülnek, mint például az egészségügyi figyelmeztetések, az alternatív termékek és a fogyókúrás gyógyszerek terjedése.

A Heineken 2026-ra lassabb, 2% és 6% közötti profitnövekedést vár a 2025-re előrejelzett 4% és 8% közötti növekedéssel szemben. Carlsberg a múlt héten szintén ugyanebben a tartományban jósolta a 2026-os profitnövekedést.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Heineken az előrejelzéseket meghaladó éves organikus üzemi nyereségről is beszámolt, amely 4,4%-kal nőtt 2025-ben a 4%-os elemzői várakozásokkal szemben.

Az elemzők szerint a Heineken más mutatók, például a bevételek tekintetében is felülmúlta az előrejelzéseket, és üdvözölték a vállalat konzervatív megközelítését az iránymutatások kidolgozásában.