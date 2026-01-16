Máris ömlik a pénz Bulgáriába az euróbevezetés után: előbb lehagyják Magyarországot, mint hittük?

Bulgária 2026. január 1-jén bevezette az eurót, amitől sokan tartottak – főként az esetleges áremelkedések miatt. A magyar utazók azonban egyelőre fellélegezhetnek: a hazai irodák már eddig is euróban árazták a bolgár nyaralásokat, így a váltás nem hozott hirtelen drágulást. Közben a háttérben óriási átalakulás zajlik: nemzetközi szállodaláncok és luxusmárkák özönlenek az országba, miközben az ENSZ Turisztikai Szervezete friss iránymutatásban vázolja fel Bulgária új, ambiciózus turisztikai jövőképét.

2026. január 1-jén Bulgária hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a lépéstől sokan tartottak – főként az esetleges áremelkedések miatt –, a magyar utazók számára a változás egyelőre nem hozott érezhető drágulást. A Pénzcentrum korábbi cikke szerint a hazai utazási irodák már eddig is euróban árazták a bolgár nyaralásokat, így a váltás nem gyűrűzött be hirtelen áremelkedésként a magyar pénztárcákba.

A kérdés persze továbbra is az, hogy hosszabb távon mi történik a bolgár tengerparton: eltűnnek‑e a „filléres” nyaralások, vagy marad a kedvező ár‑érték arány, ami miatt évek óta népszerű célpont a magyarok körében.

Nemzetközi szállodaláncok özönlenek Bulgáriába

Egy frissen megjelent befektetési iránymutatás szerint Bulgária turisztikai szektora látványos átalakuláson megy keresztül. A dokumentum kiemeli a nagy nemzetközi szállodaláncok – köztük a Hyatt, Marriott, Hilton, Melia, Radisson, IHG és Accor – egyre erősebb jelenlétét. Ezek a márkák rebranding‑kezdeményezésekkel és új fejlesztésekkel jelennek meg olyan kulcsfontosságú desztinációkban, mint Szófia, Plovdiv, Albena, Burgasz vagy Obzor.

A jelentés több folyamatban lévő projektet is felsorol, köztük a Marriott I Tower építését, valamint a luxusmárkák – például a Nobu – várható piacra lépését. Mindez azt jelzi, hogy

Bulgária prémium turisztikai szegmense továbbra is dinamikusan fejlődik, és egyre inkább felzárkózik a régió legvonzóbb befektetési célpontjai közé.

ENSZ Turizmus: új befektetési iránymutatás Bulgáriáról

Az ENSZ Turisztikai Szervezete (UN Tourism) most egy átfogó útmutatót is kiadott Tourism Doing Business: Investing in Bulgaria címmel, amely részletesen bemutatja a bolgár turizmusban rejlő befektetési lehetőségeket. A kiadvány egy új befektetési ciklus kezdetéhez kapcsolódik, amelyet a makrogazdasági stabilitás, a teljes EU‑integráció, valamint a turizmus erős teljesítménye támogat.

A dokumentum szerint Bulgária:

rekord 13,3 millió nemzetközi látogatót fogadott 2024-ben, ami 5,6%-kal haladja meg a 2019-es szintet,

a belföldi turisztikai költés 1,14 milliárd euróra nőtt, ami 89%-os ugrás 2019-hez képest,

a nemzetközi turisztikai bevételek elérték a 4,3 milliárd dollárt, és 2025-ben is tovább emelkedtek.

A jelentés hangsúlyozza, hogy Bulgária turisztikai kínálata rendkívül sokszínű: a kulturális örökségtől és természetközeli úti céloktól a spa‑ és wellness‑turizmuson át egészen az egész éves városi és tengerparti kínálatig. A 10 UNESCO világörökségi helyszín pedig tovább erősíti az ország nemzetközi vonzerejét.

Mit jelent ez a magyar utazóknak?

A bolgár euróbevezetés és a turisztikai beruházások felfutása hosszabb távon átrendezheti az árakat, különösen a prémium szegmensben. Ugyanakkor a magyar utazók számára a helyzet egyelőre kedvező: a bolgár tengerpart továbbra is az egyik legjobb ár‑érték arányú európai nyaralóhely, és a szakértők szerint a következő években is megmaradhat ez a pozíció.