A győri Széchenyi István Egyetem két jelenlegi és egy már végzett hallgatója szerepelt a napokban az RTL Cápák között című televíziós műsorában.
Vége egy korszaknak: új, prémium sportbolt költözik a Hervis helyére Budapesten
Tavasszal megnyitja első magyarországi üzletét a kanadai Lululemon a budapesti Fashion Streeten, a Hervis helyén. A prémium sport- és életmódmárka franchise-partnerségen keresztül lép be a hazai piacra, és webshop indulása is várható.
Már tavaly év végén bejelentették, hogy a kanadai sport- és életmódmárka, a Lululemon 2026-ban több országban – köztük Magyarországon is – megjelenik franchise-partnerségeken keresztül. A vállalat nemcsak fizikai üzlettel, hanem webshoppal is készül a hazai piacra, bár az online rendelés indulásának időpontja egyelőre nem ismert.
Az év elején az is kiderült, hogy az első magyarországi bolt a budapesti Fashion Streeten nyílik meg tavasszal. A kirakatot már felmatricázták, tehát az üzlet már készük a nyitásra. A Lululemon a Hervis helyét veszi át a magyar piacon.
A Lululemon számára kulcskérdés, hogy képes-e ismét globális növekedési pályára állni. A 2025-ös teljes éves árbevételre vonatkozó várakozás jelenleg mintegy 11 milliárd dollár, ami 4 százalékos éves növekedést jelentene, míg 2026-ra 12,5 milliárd dolláros bevételi célt tűztek ki.
A Lululemon franchise-megállapodások révén Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Indiában is megjelenik. A vállalat közlése szerint 2026-ban összesen hat új piacra lép be, ami a márka történetében rekordnak számít egyetlen év alatt.
A Frasers közleménye alapján a munkavállalók átvételére is sor kerül, ugyanakkor a megállapodás nem érinti a Hervis többi üzletét, valamint az osztrák, szlovén és horvát alkalmazottakat. A tranzakció vételárát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
A kakaó világpiaci ára drámai zuhanáson ment keresztül: a tavaszi, tonnánkénti 12 ezer dolláros rekordszintről mintegy 4 ezer dollárra esett vissza.
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben
A modern kiskereskedelem gyorsan változó környezete közepette egyre erőteljesebben kirajzolódik egy új paradigmaváltás: a „slow retail” trendje.
A Tesco‑Global Zrt. „Start a jövőért” programjának részeként rendezett aranyzseton-húzás különleges nyereményjátékot kínál a vásárlóknak.
A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.
A vállalat vezetése szerint a nehéz időszak után fordulat következhet a globális luxuspiacon.
A szakhatóság laboratóriuma webáruházaktól a bevásárlóközpontokig széles körben gyűjt mintákat, hogy kiszűrje a veszélyes termékeket.
Az IKEA visszahívja bizonyos NYMÅNE típusú falilámpáit, mert egy gyártási hiba miatt a kábelszigetelés nem megfelelő, és használat közben áramütésveszélyt okozhat.
Mi a fene történik a cukkini árával a magyar boltokban? Olyan zöldséghorror van, amire rég volt már példa az üzletekben
Bő egy hónap alatt másfélszeresére drágult a cukkini Magyarországon; igazából aranyáron mérik.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: rengeteg új magyar településre szállítanak ki mostantól, itt a friss lista
A Kifli.hu teljes kínálata elérhetővé válik az új kiszállítási területen, több mint 15 ezer termékkel.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
A 2026-os rendezvény ismét alkalmat ad arra, hogy együtt keressük a válaszokat a kiskereskedelem jövőjét formáló kérdésekre.
A gyorsan növekvő helyi kereskedelmi piacon a Wolt most átfogó akciótervvel próbálja rendezni a működését és a hatósági elvárásokhoz igazítani a szolgáltatásait.
Mindenki ezekért a termékekért van most oda: a Lidl robbantotta is rájuk az akciót, lesz ám nagy sorbanállás
A TikTokon felkapott édességek és üdítők költöznek be a Lidl polcaira.
Ezt sokan nem látják vásárláskor a boltok polcainál: most kiderült, mennyivel drágultak valójában a termékek itthon
A teljes inflációs kosárban szereplő szolgáltatások 6,7 százalékos drágulása jelentősen meghaladta a bolti árindex értékét.
Vége a trükközésnek a robotkasszánál: olyan dolgot vezetett be a Spar, ami egyből lebuktatja a mérleggel ügyeskedőket
A rendszer offline objektumfelismerést alkalmaz, és csak akkor készít képet, amikor a vásárló terméket helyez a mérlegre.
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk
Két év alatt közel 73 százalékkal drágult Magyarországon a mogyorós tejcsokoládé.
Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról.
Az árrésstop akár a választásokig is maradhat, miközben a boltosok szerint már most is vállalhatatlan terheket ró a kiskereskedelemre.
Görögországban súlyos gazdasági és társadalmi válságot okoz a példátlan juhhimlő-járvány:
-
