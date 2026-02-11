Vége egy korszaknak: új, prémium sportbolt költözik a Hervis helyére Budapesten

Tavasszal megnyitja első magyarországi üzletét a kanadai Lululemon a budapesti Fashion Streeten, a Hervis helyén. A prémium sport- és életmódmárka franchise-partnerségen keresztül lép be a hazai piacra, és webshop indulása is várható.

Már tavaly év végén bejelentették, hogy a kanadai sport- és életmódmárka, a Lululemon 2026-ban több országban – köztük Magyarországon is – megjelenik franchise-partnerségeken keresztül. A vállalat nemcsak fizikai üzlettel, hanem webshoppal is készül a hazai piacra, bár az online rendelés indulásának időpontja egyelőre nem ismert.

Az év elején az is kiderült, hogy az első magyarországi bolt a budapesti Fashion Streeten nyílik meg tavasszal. A kirakatot már felmatricázták, tehát az üzlet már készük a nyitásra. A Lululemon a Hervis helyét veszi át a magyar piacon.

A Lululemon számára kulcskérdés, hogy képes-e ismét globális növekedési pályára állni. A 2025-ös teljes éves árbevételre vonatkozó várakozás jelenleg mintegy 11 milliárd dollár, ami 4 százalékos éves növekedést jelentene, míg 2026-ra 12,5 milliárd dolláros bevételi célt tűztek ki.

A Lululemon franchise-megállapodások révén Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Indiában is megjelenik. A vállalat közlése szerint 2026-ban összesen hat új piacra lép be, ami a márka történetében rekordnak számít egyetlen év alatt.

A Frasers közleménye alapján a munkavállalók átvételére is sor kerül, ugyanakkor a megállapodás nem érinti a Hervis többi üzletét, valamint az osztrák, szlovén és horvát alkalmazottakat. A tranzakció vételárát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.