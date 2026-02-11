Megtorpant a magyar tőzsde: nagyot esett a BUX, ez fájhat a befektetőknek

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 880,33 pontos, 0,68 százalékos csökkenéssel, 129 447,89 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 19,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: a kereskedést a kockázatkerülő befektetői hangulat határozta meg, a részvénypiacot befolyásoló jelentősebb hírek nem érkeztek. A vezető papírok közül leginkább a Mol gyengült, ami a januári jelentős emelkedés korrekciója.

A Mol 70 forinttal, 1,81 százalékkal 3800 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,39 százalékkal 40 550 forintra esett, forgalmuk 10,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,01 százalékkal 1964 forintra gyengült, forgalma 1,5 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama nem változott, 11 700 forint maradt, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 228,27 ponton zárt szerdán, ez 29,36 pontos, 0,29 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.