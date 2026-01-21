Infláció 2025: ennyi volt az éves drágulás mértéke, itt a KSH jelentése

A magyarország infláció alakulása az elmúlt évben ismét reflektorfénybe került: a KSH éves infláció 2025-re vonatkozó friss adatai szerint az éves infláció 2025 egészében 4,4 % volt. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztói árak átlagosan ennyivel voltak magasabbak 2025-ben, mint egy évvel korábban. Mi várható 2026-ban infláció terén? Mire számítanak a szakemberek? Lássuk!

Mit tükröz a 2025 infláció mértéke?

A 2025 infláció adatai tükrözik, hogy az árak emelkedése, bár 2024-hez képest magasabb maradt, jelentősen lassult az azt megelőző évekhez képest. A fogyasztási cikkektől kezdve a szolgáltatásokig sok termékcsoport ára drágult, ami a háztartások kiadásait is érezhetően befolyásolta. A KSH infláció 2025 részletes havi adatai szerint az év végén, decemberben az infláció éves alapon 3,3 % volt, havi összehasonlításban pedig mindössze 0,1 %-kal emelkedtek az árak.

Hogyan változott az infláció 2025-ben?

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,1%-kal pedig az előző havikat. Ha viszont összességében, az egész évre tekintünk vissza, akkor láthatjuk, hogy 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest.

2025-ben az infláció az előző évhez képest a következőképp alakult:

A fogyasztói árak átlagosan 4,4%-kal nőttek, ezen belül a legnagyobb mértékben a szolgáltatások drágultak, 6,7%-kal.

Az élelmiszerek ára 5,3 (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,9),

a szeszes italok, dohányáruké 6,5,

a háztartási energiáé 6,4,

a ruházkodási cikkeké 1,8,

a tartós fogyasztási cikkeké 2,2,

az egyéb cikkeké 0,4%-kal emelkedett.

A fogyasztói árak a nyugdíjas háztartások körében átlagosan 4,5%-kal nőttek.

Mitől függ leginkább az éves infláció?

Ahogy azt gyakran emlegetjük az áremelkedések kapcsán: az energiaárak (elektromosság, gáz és egyéb tüzelőanyagok) erőteljes emelkedése hozzájárult a magasabb éves inflációhoz is. Hiszen ezek miatt emelkedik jelentősen egy-egy szolgáltatás, termék ára is. Ebből következik az is, hogy számos szolgáltatás ára is meghaladta az átlagos drágulást, így a szolgáltatási szektor szerepe sem elhanyagolható abban, hogy az infláció Magyarországon ilyen magas.

Mi várható a boltokban?

Az Országos Kereskedelmi Szövetség a Pénzcentrumnak hangsúlyozta: az árak alakulását továbbra is elsősorban a beszállítói áremelések és a világpiaci folyamatok határozzák meg. A szervezet szerint az árak stabilizálódásának feltétele a piaci mechanizmusok természetes működésének visszaállítása és az adminisztratív beavatkozások visszaszorítása lenne, ám még ebben az esetben is idő kell ahhoz, hogy a kereslet- kínálat alapú árazás teljes mértékben helyreálljon.

Mekkora lesz a várható infláció 2026-ban?

2026. elején még erőteljesen érvényesül az a bázishatás, hogy a 2024-2025 fordulóján tapasztalt jelentős ársokk kikerül az éves infláció mutatóból. Ezt tovább erősíti, hogy a választási évben a kormány várhatóan tartózkodik az év eleji adó- és hatósági áremelésektől, valamint önmérsékletre ösztönzi a nagy szolgáltatókat, különösen a telekommunikációs és pénzügyi szektorban.

Magyarország infláció tekintetében mindig fejtörést okoz a szakembereknek. Most az elemzők szerint februárra az infláció szinte biztosan 3 százalék alá csökken, és visszafogott piaci átárazás mellett akár a 2 százalék közelébe is leérhet. Tavasszal azonban kifut egy fontos lehúzó hatás: az élelmiszer-árrésstop. Ez pedig ismét 3 százalék fölé tolhatja az inflációt. A Magyar Nemzeti Bank decemberi előrejelzése szerint 2026-ban éves átlagban 3,2 százalékos infláció várható, az árindex végig a 2-4 százalékos toleranciasávon belül maradhat, az év második felében inkább annak felső részén.