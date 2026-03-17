Budapest, 2022. május 4.Háztartási propán-bután (PB) gázpalackok a benzin és dízel üzemanyagokon kívül, autógázt, más néven LPG (Liquefied Petroleum Gas) is forgalmazó Prima Plus vállalkozás üzemanyagtöltõ állomásán Kõbányán,
Gazdaság

Elképesztő roham indult Magyarországon: négyszeresére ugrott a kereslet e termék iránt az iráni konfliktus miatt

Pénzcentrum
2026. március 17. 18:26

A nemzetközi energiapiaci bizonytalanság a vásárlói keresésekben is azonnal megjelent: Magyarországon igen nagyot ugrott a gázpalackok iránti érdeklődés az Árukereső.hu adatai szerint. A jelenség nem egyedi, a régió több országában is hasonló trend figyelhető meg, ahogy a fogyasztók igyekeznek felkészülni az esetleges áremelkedésekre vagy ellátási zavarokra.

Az iráni konfliktus és a Közel-Keleten kialakult feszültség nemcsak a globális energiapiacokra, hanem a vásárlói keresésekre is gyorsan hatással van. Az Árukereső.hu adatai szerint Magyarországon látványosan, több mint négyszeresével, 346,8%-kal nőtt a gázpalackok iránti érdeklődés, ahogy a fogyasztók egy része alternatív megoldásokat vagy tartalék lehetőségeket keres a bizonytalan energiahelyzetben.

A jelenség ráadásul nem egyedi: a régió más országaiban is hasonló reakciók figyelhetők meg. A gázpalackok sok háztartásban praktikus kiegészítői lehetnek a főzésnek, fűtésnek vagy akár a kerti grillezésnek, ezért krízishelyzetekben különösen felértékelődnek. A trend regionális szinten is megfigyelhető. Az Árukereső.hu anyavállalata, a Heureka Group adatai szerint Csehországban például a benzines kannák iránti érdeklődés 58,8%-kal nőtt egyetlen hét alatt, míg Szlovákiában 157%-kal.

Kapcsolódó cikkeink:

A vásárlók tehát nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is igyekeznek felkészülni az esetleges áremelkedésekre vagy ellátási zavarokra. A keresési adatok jól mutatják, hogy a fogyasztók rendkívül gyorsan reagálnak a globális hírekre és gazdasági folyamatokra. Az energiahordozók ára vagy elérhetősége körüli bizonytalanság sokaknál azonnal megjelenik a vásárlási tervekben, legyen szó akár üzemanyag-tárolásról, akár alternatív energiaforrások kereséséről.

Fontos azonban észben tartani, hogy az üzemanyagot nem ajánlott hosszú ideig tárolni, mivel idővel romolhat a minősége, különösen a modern, bioösszetevőket tartalmazó típusok esetében. A kannákat hűvös, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve érdemes tartani, és semmiképpen sem ajánlott lakóterekben vagy zárt helyiségekben elhelyezni őket a párolgó gőzök miatt. A nem megfelelő tárolás tűz- és robbanásveszélyt jelenthet, ezért minden esetben érdemes betartani a biztonsági előírásokat és a gyártói ajánlásokat.

„A keresési adatokból jól látszik, hogy a fogyasztók érzékenyen reagálnak az energiaellátással kapcsolatos hírekre. Amikor nő a bizonytalanság, sokan igyekeznek előre gondolkodni, és olyan megoldásokat keresnek, amelyekkel nagyobb biztonságban érezhetik magukat a mindennapokban” – mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:43
18:26
18:16
18:08
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 17. 16:50
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. március 17. 17:59
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben d...
MEDIA1  |  2026. március 17. 13:50
Nemzetközi botrány lett a csákberényi incidensből: a sajtószabadságért küzdő CPJ is megszólalt
Nemzetközi szintre emelkedett a csákberényi incidens: a New York-i székhelyű Committee to Protect Jo...
Holdblog  |  2026. március 16. 09:30
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a tová...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 17.
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
2026. március 17.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
2026. március 17.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 18:02
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos márciusi történésekről!
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 16:05
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
Agrárszektor  |  2026. március 17. 18:31
Több ezer tonna gyümölcs ragadt a háborús zóna közepén: mi lesz így?