Elképesztő roham indult Magyarországon: négyszeresére ugrott a kereslet e termék iránt az iráni konfliktus miatt

A nemzetközi energiapiaci bizonytalanság a vásárlói keresésekben is azonnal megjelent: Magyarországon igen nagyot ugrott a gázpalackok iránti érdeklődés az Árukereső.hu adatai szerint. A jelenség nem egyedi, a régió több országában is hasonló trend figyelhető meg, ahogy a fogyasztók igyekeznek felkészülni az esetleges áremelkedésekre vagy ellátási zavarokra.

Az iráni konfliktus és a Közel-Keleten kialakult feszültség nemcsak a globális energiapiacokra, hanem a vásárlói keresésekre is gyorsan hatással van. Az Árukereső.hu adatai szerint Magyarországon látványosan, több mint négyszeresével, 346,8%-kal nőtt a gázpalackok iránti érdeklődés, ahogy a fogyasztók egy része alternatív megoldásokat vagy tartalék lehetőségeket keres a bizonytalan energiahelyzetben.

A jelenség ráadásul nem egyedi: a régió más országaiban is hasonló reakciók figyelhetők meg. A gázpalackok sok háztartásban praktikus kiegészítői lehetnek a főzésnek, fűtésnek vagy akár a kerti grillezésnek, ezért krízishelyzetekben különösen felértékelődnek. A trend regionális szinten is megfigyelhető. Az Árukereső.hu anyavállalata, a Heureka Group adatai szerint Csehországban például a benzines kannák iránti érdeklődés 58,8%-kal nőtt egyetlen hét alatt, míg Szlovákiában 157%-kal.

A vásárlók tehát nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is igyekeznek felkészülni az esetleges áremelkedésekre vagy ellátási zavarokra. A keresési adatok jól mutatják, hogy a fogyasztók rendkívül gyorsan reagálnak a globális hírekre és gazdasági folyamatokra. Az energiahordozók ára vagy elérhetősége körüli bizonytalanság sokaknál azonnal megjelenik a vásárlási tervekben, legyen szó akár üzemanyag-tárolásról, akár alternatív energiaforrások kereséséről.

Fontos azonban észben tartani, hogy az üzemanyagot nem ajánlott hosszú ideig tárolni, mivel idővel romolhat a minősége, különösen a modern, bioösszetevőket tartalmazó típusok esetében. A kannákat hűvös, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve érdemes tartani, és semmiképpen sem ajánlott lakóterekben vagy zárt helyiségekben elhelyezni őket a párolgó gőzök miatt. A nem megfelelő tárolás tűz- és robbanásveszélyt jelenthet, ezért minden esetben érdemes betartani a biztonsági előírásokat és a gyártói ajánlásokat.

„A keresési adatokból jól látszik, hogy a fogyasztók érzékenyen reagálnak az energiaellátással kapcsolatos hírekre. Amikor nő a bizonytalanság, sokan igyekeznek előre gondolkodni, és olyan megoldásokat keresnek, amelyekkel nagyobb biztonságban érezhetik magukat a mindennapokban” – mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA

