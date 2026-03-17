Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet

Az MVM Next rövid, előre tervezett karbantartást hajt végre március 18-án este, amely több fontos online szolgáltatást is érint.

Az MVM Next a napokban fontos tájékoztatást adott ki, amelyben arra kéri az ügyfeleket, hogy időben ütemezzék át online ügyintézéseiket. Egy előre tervezett rendszerfejlesztés és informatikai karbantartás miatt ugyanis rövid üzemszünetre kell számítani.

A korlátozás 2026. március 18-án, szerdán lép életbe. Bár az üzemszünet időtartama nem hosszú, az érintett szolgáltatások köre annál jelentősebb. A tájékoztatás szerint este 20:00 és 22:00 óra között több felület sem lesz elérhető.

Ebben az időszakban nem működik majd az online ügyfélszolgálati portál, az MVM Next mobilalkalmazás, a Navigátor felület, valamint a Gyakori kérdések (GYIK) oldala sem.

A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők feltöltése is szünetel. Ez különösen azokat az áramfelhasználókat érinti, akiknek a számláján a villanykapcsoló ikon szerepel.

Annak érdekében, hogy senki ne maradjon szolgáltatás nélkül az esti órákban, az MVM azt javasolja, hogy az érintettek még a karbantartás megkezdése előtt, legkésőbb szerda délutánig végezzék el a szükséges feltöltéseket.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA

