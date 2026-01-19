Komoly szigorítást jelentett be a Magyar Nemzeti Bank: itt vannak a részletek

Az MNB vezetői körlevelet adott ki a bankoknak a pénzforgalmi visszaélésekkel kapcsolatos ügyfélbejelentések hatékonyabb kezelése érdekében. A pénzforgalmi törvény módosítása szerint a bankoknak a hét minden napján, napi 24 órában kell biztosítaniuk élőhangos telefonos ügyfélszolgálatot a csalások bejelentésére.

A felügyelet elvárja, hogy a hívás sikeres kapcsolódását követően az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig az ügyfél várakozási ideje ne haladja meg a 2 percet. Ennek érdekében a bankoknak megfelelő számú, felkészült ügyintézőt kell biztosítaniuk, különösen a nagyobb forgalmú időszakokban.

Az MNB előírja azt is, hogy a telefonos menürendszerben a csalásbejelentés az elsőként elhangzó (0-s) menüpontban kapjon helyet, ezzel is rövidítve az ügyfelek várakozási idejét. Az élőhangos bejelentkezést megelőzően csak a jogszabályban előírt, elengedhetetlen információk hangozhatnak el, és az ügyfeleknek lehetőséget kell biztosítani, hogy a reklámok meghallgatása nélkül választhassák a visszaélés bejelentéséhez szükséges menüpontot.

A pénzforgalmi szolgáltatóknak honlapjukon jól látható helyen közzé kell tenniük telefonos menürendszerük struktúráját, illetve a visszaélések bejelentésére szolgáló külön telefonszámot, amennyiben van ilyen. Ha az ügyfél a számlájához való hozzáférést mobil- vagy internetbank révén korlátozni tudja, annak feloldására csak személyes vagy telefonos ügyfélszolgálat révén lehet lehetőség.

Az MNB jó gyakorlatként jelöli meg, ha a bankok fogadják azokat a nem banki ügyfelektől érkező jelzéseket is, amelyek olyan bankszámlákra vonatkoznak, amelyeket csalók a megkárosított ügyfelektől származó pénz gyűjtőhelyeként használnak.

