Fontos levelet kapnak a magyar Revolut-felhasználók: komoly változás jön, egy bizonyos összeg felett már fizetni kell
A Revolut értesítést küldött ügyfeleinek arról, hogy magyarországi fióktelepet indít. A változás részeként a felhasználók a jövőben magyar bankszámlaszámot kapnak. A lépés egyszerűbbé teheti a fizetés fogadását, valamint a közüzemi számlák rendezését is. A várható költségeket és a díjváltozásokat a Bankmonitor elemezte.
A meglévő ügyfelek áthelyezése fokozatosan történik. A folyamat az értesítő E-mail kiküldését követő két hónap után indul. A magyar bankszámlaszámot az áthelyezés után kapják meg az ügyfelek. Az új felhasználók egy része már a csatlakozáskor magyar számlaszámmal nyithat számlát.
A Revoluton tartott betétek védelme nem változik. Az ügyfélpénzeket továbbra is legfeljebb 100 ezer euróig a litván állami betétbiztosítási rendszer garantálja. A Bankmonitor elemzése szerint módosul a hétvégi devizaváltás díjazása is. A Revolut eddig hétfőtől péntekig díjmentesen biztosította a váltást, hétvégén pedig egységesen 1 százalékos díjat számolt fel.
A jövőben a díj csomagtól függ.
- Standard csomag esetén a hétvégi díj továbbra is 1 százalék.
- Plus csomagnál 0,5 százalékra csökken.
- Premium, Metal és Ultra csomagnál hétvégén sem számítanak fel díjat.
A havi kedvezményes devizaváltási limit minden csomagnál változatlan marad. A Bankmonitor szerint jelentősebb változás, hogy a Revolut tranzakciós díjat vezet be a forint átutalásokra. Az új díj az utalás 50 ezer forint feletti részére vonatkozik. A mértéke 0,45 százalék, legfeljebb 20 ezer forint.
- Nem kell fizetni ezt a díjat Revolut számlák közötti átutalásnál.
- Az 50 ezer forint alatti utalások szintén díjmentesek maradnak.
- A Premium és Metal csomagban havi 1 millió forintig nem számítják fel ezt a költséget.
- Ultra csomag esetén egyáltalán nem kell tranzakciós díjat fizetni.
Az új ügyfelek esetében a Revolut ideiglenesen átvállalja a díjat addig, amíg a meglévő ügyfélkör áthelyezése be nem fejeződik. A jelenlegi ügyfelekre a díj csak az áthelyezés után vonatkozik.
Mennyit fizethet egy átlagos ügyfél?
A Bankmonitor egy tipikus felhasználó példáján keresztül vizsgálta a várható költségeket. A modellben szereplő ügyfél havi nettó 548 900 forint fizetést kap a számlájára. A példában az ügyfél havonta két alkalommal utal. Egy utalás összege 168 400 forint. Emellett havonta 120 ezer forint készpénzt vesz fel egy tranzakcióval. Bankkártyáját rendszeresen használja vásárlásra, a tranzakciókról pedig PUSH értesítést kér.
A számok az Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi statisztikáin alapulnak. A jegybank 2025 negyedik negyedéves adatai szerint a bankkártyás készpénzfelvétel átlagos összege 120 ezer forint volt, míg az átutalások átlagos értéke 168 400 forint. A Bankmonitor szerint az új tranzakciós díj miatt ilyen használat mellett már érzékelhető éves költségek jelenhetnek meg a Revolut számlán, különösen az alapcsomagot használó ügyfelek esetében. A magasabb csomagokban a kedvezmények mérsékelhetik a kiadásokat.
