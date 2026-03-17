Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Gazdaság

Fontos levelet kapnak a magyar Revolut-felhasználók: komoly változás jön, egy bizonyos összeg felett már fizetni kell

Pénzcentrum
2026. március 17. 20:16

A Revolut értesítést küldött ügyfeleinek arról, hogy magyarországi fióktelepet indít. A változás részeként a felhasználók a jövőben magyar bankszámlaszámot kapnak. A lépés egyszerűbbé teheti a fizetés fogadását, valamint a közüzemi számlák rendezését is. A várható költségeket és a díjváltozásokat a Bankmonitor elemezte.

A meglévő ügyfelek áthelyezése fokozatosan történik. A folyamat az értesítő E-mail kiküldését követő két hónap után indul. A magyar bankszámlaszámot az áthelyezés után kapják meg az ügyfelek. Az új felhasználók egy része már a csatlakozáskor magyar számlaszámmal nyithat számlát.

A Revoluton tartott betétek védelme nem változik. Az ügyfélpénzeket továbbra is legfeljebb 100 ezer euróig a litván állami betétbiztosítási rendszer garantálja. A Bankmonitor elemzése szerint módosul a hétvégi devizaváltás díjazása is. A Revolut eddig hétfőtől péntekig díjmentesen biztosította a váltást, hétvégén pedig egységesen 1 százalékos díjat számolt fel.

A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára.

A jövőben a díj csomagtól függ.

  • Standard csomag esetén a hétvégi díj továbbra is 1 százalék.
  • Plus csomagnál 0,5 százalékra csökken.
  • Premium, Metal és Ultra csomagnál hétvégén sem számítanak fel díjat.

A havi kedvezményes devizaváltási limit minden csomagnál változatlan marad. A Bankmonitor szerint jelentősebb változás, hogy a Revolut tranzakciós díjat vezet be a forint átutalásokra. Az új díj az utalás 50 ezer forint feletti részére vonatkozik. A mértéke 0,45 százalék, legfeljebb 20 ezer forint.

  • Nem kell fizetni ezt a díjat Revolut számlák közötti átutalásnál.
  • Az 50 ezer forint alatti utalások szintén díjmentesek maradnak.
  • A Premium és Metal csomagban havi 1 millió forintig nem számítják fel ezt a költséget.
  • Ultra csomag esetén egyáltalán nem kell tranzakciós díjat fizetni.

Az új ügyfelek esetében a Revolut ideiglenesen átvállalja a díjat addig, amíg a meglévő ügyfélkör áthelyezése be nem fejeződik. A jelenlegi ügyfelekre a díj csak az áthelyezés után vonatkozik.

Mennyit fizethet egy átlagos ügyfél?

A Bankmonitor egy tipikus felhasználó példáján keresztül vizsgálta a várható költségeket. A modellben szereplő ügyfél havi nettó 548 900 forint fizetést kap a számlájára. A példában az ügyfél havonta két alkalommal utal. Egy utalás összege 168 400 forint. Emellett havonta 120 ezer forint készpénzt vesz fel egy tranzakcióval. Bankkártyáját rendszeresen használja vásárlásra, a tranzakciókról pedig PUSH értesítést kér.

A számok az Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi statisztikáin alapulnak. A jegybank 2025 negyedik negyedéves adatai szerint a bankkártyás készpénzfelvétel átlagos összege 120 ezer forint volt, míg az átutalások átlagos értéke 168 400 forint. A Bankmonitor szerint az új tranzakciós díj miatt ilyen használat mellett már érzékelhető éves költségek jelenhetnek meg a Revolut számlán, különösen az alapcsomagot használó ügyfelek esetében. A magasabb csomagokban a kedvezmények mérsékelhetik a kiadásokat.
