Átlátszó fiatal ázsiai nő személyes banki és pénzügyi ügyeit intézi otthon. Költségvetés tervezése és a kiadások kiszámítása, miközben számológéppel ellenőrzi a számláit. Adók és pénzügyi számlák kezelése. Otthoni költs�
Megtakarítás

Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket

Jeki Gabriella
2026. január 23. 19:01

A magas infláció lecsengése után sokan azt remélték, hogy végre stabilabb anyagi helyzet következik. A számok azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja közel 14 ezer válaszadó adatai alapján vizsgálja, hogyan érezték magukat a magyar emberek pénzügyileg 2025 végén, és milyen kilátásokkal vágtak neki 2026-nak.

A Pénzcentrum saját kutatásának egyik legfontosabb megállapítása, hogy az inflációs időszak lezárulta nem hozott általános megkönnyebbülést. A válaszadók mindössze 12,2 százaléka számolt be arról, hogy a jövedelme az elmúlt időszakban az inflációt meghaladó mértékben nőtt. Ezzel szemben sokan stagnálást vagy reálérték-csökkenést éltek meg, ami azt jelzi: a hivatalos inflációs adatok mérséklődése nem feltétlenül jelent érzékelhető javulást a háztartások mindennapjaiban. A válaszadók több mint egyharmada romló anyagi helyzetre számít a következő évben.

Ez a pesszimizmus nemcsak az alacsonyabb jövedelmű csoportokra jellemző, hanem a középosztály egy részére is. A bizonytalanság hátterében elsősorban a megélhetési költségek tartósan magas szintje áll. Bár az árak emelkedésének üteme lassult, sok háztartás számára az alapkiadások, mint az élelmiszer, lakhatás, rezsi, továbbra is aránytalanul nagy terhet jelentenek. További részletekért nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss epizódját ITT!

A felmérésünk rámutatott arra is, hogy a pénzügyi tartalékok szerepe felértékelődött, ugyanakkor sokaknál továbbra is hiányoznak. Számos válaszadó jelezte, hogy egy váratlan kiadás komoly nehézséget okozna, ami sérülékennyé teszi a háztartásokat. Ez a helyzet különösen kockázatos gazdasági lassulás vagy újabb külső sokk esetén. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a pénzügyi biztonság érzete ma sokkal inkább a megtakarítások meglététől függ, mint a jövedelem nominális szintjétől. A válaszok alapján a legnagyobb félelmek továbbra is az infláció újbóli megugrásához, az egészségügyi kiadásokhoz és az általános megélhetési költségekhez kapcsolódnak. Ezek a tényezők anyagi és pszichológiai terhet is jelentenek, miközben hosszú távon befolyásolják a fogyasztási és megtakarítási döntéseket.

Érdekes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 23. 16:45
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 23. 16:55
Végrehajtó foglalta le az RTL Kft.-t tartozás miatt - rendkívüli fejlemények az RTL Magyarországnál: akár árverés is lehet a vége!
A Media1.hu értesülései szerint egy budapesti végrehajtói iroda a napokban lefoglalta a luxemburgi C...
Bankmonitor  |  2026. január 23. 12:24
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Í...
Holdblog  |  2026. január 23. 12:00
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen...
ChikansPlanet  |  2026. január 23. 08:00
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) haszn...
