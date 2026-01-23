A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények az új csúcsot elérő OTP kivételével lefelé mozdultak az előző napi záráshoz képest.
Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket
A magas infláció lecsengése után sokan azt remélték, hogy végre stabilabb anyagi helyzet következik. A számok azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja közel 14 ezer válaszadó adatai alapján vizsgálja, hogyan érezték magukat a magyar emberek pénzügyileg 2025 végén, és milyen kilátásokkal vágtak neki 2026-nak.
A Pénzcentrum saját kutatásának egyik legfontosabb megállapítása, hogy az inflációs időszak lezárulta nem hozott általános megkönnyebbülést. A válaszadók mindössze 12,2 százaléka számolt be arról, hogy a jövedelme az elmúlt időszakban az inflációt meghaladó mértékben nőtt. Ezzel szemben sokan stagnálást vagy reálérték-csökkenést éltek meg, ami azt jelzi: a hivatalos inflációs adatok mérséklődése nem feltétlenül jelent érzékelhető javulást a háztartások mindennapjaiban. A válaszadók több mint egyharmada romló anyagi helyzetre számít a következő évben.
Ez a pesszimizmus nemcsak az alacsonyabb jövedelmű csoportokra jellemző, hanem a középosztály egy részére is. A bizonytalanság hátterében elsősorban a megélhetési költségek tartósan magas szintje áll. Bár az árak emelkedésének üteme lassult, sok háztartás számára az alapkiadások, mint az élelmiszer, lakhatás, rezsi, továbbra is aránytalanul nagy terhet jelentenek. További részletekért nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss epizódját ITT!
A felmérésünk rámutatott arra is, hogy a pénzügyi tartalékok szerepe felértékelődött, ugyanakkor sokaknál továbbra is hiányoznak. Számos válaszadó jelezte, hogy egy váratlan kiadás komoly nehézséget okozna, ami sérülékennyé teszi a háztartásokat. Ez a helyzet különösen kockázatos gazdasági lassulás vagy újabb külső sokk esetén. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a pénzügyi biztonság érzete ma sokkal inkább a megtakarítások meglététől függ, mint a jövedelem nominális szintjétől. A válaszok alapján a legnagyobb félelmek továbbra is az infláció újbóli megugrásához, az egészségügyi kiadásokhoz és az általános megélhetési költségekhez kapcsolódnak. Ezek a tényezők anyagi és pszichológiai terhet is jelentenek, miközben hosszú távon befolyásolják a fogyasztási és megtakarítási döntéseket.
Érdekes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki kötvényaukcióján a három- és tízéves papírok átlaghozama csökkent, az ötéves futamidőnél pedig változatlan maradt.
A készpénzállomány 2025-ben ismét növekedésnek indult Magyarországon, 4,6%-kal emelkedve az előző évhez képest.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Az ezüstpiac árrobbanásának közepén jár a befektetői közösség: az elmúlt három évben megháromszorozódott az árfolyam
Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai.
2026-ra teljes körűen életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írta elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A tavalyi, 4,4 százalékos átlagos infláció hatására emelkednek az inflációkövető állampapírok kamatai.
Itt van feketén-fehéren az állampapírokról: ennyit hoznak az inflációs adatok után, megéri befektetni?
A PMÁP-ok jövőre sorozattól függően 4,5–5,9 százalék közötti hozamot fizetnek
Komoly robbanás történt a magyar állampapírok piacán: ezt keresi most rengeteg magyar, valamit tudhatnak?
A termék elsősorban azoknak lehet vonzó, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy nem tudják kezelni az online felületeket.
A HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere cikkében arra mutat rá, miért él meg valaki kivételes eredményként, más pedig csalódásként ugyanakkora, 13 százalékos éves hozamot.
Az év eleje nemcsak az életmódváltásról és az új szokásokról szól, hanem a pénzügyeink rendbetételére is kiváló alkalom.
Hová teszik a pénzüket a magyarok? Miért emelkedett ilyen mértékben a tartós befektetési számlák száma? És melyik befektetési formák a legnépszerűbbek? Mutatjuk!
2025-ben a magyar befektetők tudatosabban döntöttek és egyre inkább hosszú távra terveztek.
Családi pótlék összege 2026-ban: mikortól, meddig és kinek jár? A családi pótlék igénylése, minden nyomtatvány, kérelem egy helyen
Járjunk utána, mi az a családi pótlék, mi a családi pótlék jelentése, mikortól jár a családi pótlék és a családi pótlék meddig jár hány éves...
A 2026-os befektetési kilátásokat az AI-hoz kapcsolódó növekedési történetek, a geopolitikai kockázatok alakulása és a választásokhoz kötődő piaci árazások határozhatják meg.
Az éves díjkimutatás mellé csatolt új tájékoztató az MNB iránymutatása alapján készül, és konkrét forintösszegben számolja ki a lehetséges megtakarítást.