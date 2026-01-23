Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket

A magas infláció lecsengése után sokan azt remélték, hogy végre stabilabb anyagi helyzet következik. A számok azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja közel 14 ezer válaszadó adatai alapján vizsgálja, hogyan érezték magukat a magyar emberek pénzügyileg 2025 végén, és milyen kilátásokkal vágtak neki 2026-nak.

A Pénzcentrum saját kutatásának egyik legfontosabb megállapítása, hogy az inflációs időszak lezárulta nem hozott általános megkönnyebbülést. A válaszadók mindössze 12,2 százaléka számolt be arról, hogy a jövedelme az elmúlt időszakban az inflációt meghaladó mértékben nőtt. Ezzel szemben sokan stagnálást vagy reálérték-csökkenést éltek meg, ami azt jelzi: a hivatalos inflációs adatok mérséklődése nem feltétlenül jelent érzékelhető javulást a háztartások mindennapjaiban. A válaszadók több mint egyharmada romló anyagi helyzetre számít a következő évben.

Ez a pesszimizmus nemcsak az alacsonyabb jövedelmű csoportokra jellemző, hanem a középosztály egy részére is. A bizonytalanság hátterében elsősorban a megélhetési költségek tartósan magas szintje áll. Bár az árak emelkedésének üteme lassult, sok háztartás számára az alapkiadások, mint az élelmiszer, lakhatás, rezsi, továbbra is aránytalanul nagy terhet jelentenek. További részletekért nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss epizódját ITT!

A felmérésünk rámutatott arra is, hogy a pénzügyi tartalékok szerepe felértékelődött, ugyanakkor sokaknál továbbra is hiányoznak. Számos válaszadó jelezte, hogy egy váratlan kiadás komoly nehézséget okozna, ami sérülékennyé teszi a háztartásokat. Ez a helyzet különösen kockázatos gazdasági lassulás vagy újabb külső sokk esetén. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a pénzügyi biztonság érzete ma sokkal inkább a megtakarítások meglététől függ, mint a jövedelem nominális szintjétől. A válaszok alapján a legnagyobb félelmek továbbra is az infláció újbóli megugrásához, az egészségügyi kiadásokhoz és az általános megélhetési költségekhez kapcsolódnak. Ezek a tényezők anyagi és pszichológiai terhet is jelentenek, miközben hosszú távon befolyásolják a fogyasztási és megtakarítási döntéseket.

