Tovább szárnyal a forint: már csak rossz emlék a múltkori bezuhanás?

A forint folytatni tudta a felívelését a devizapiacon, mindhárom vezető devizapárban erősödést jelentettek.

Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggelre a bankközi devizapiacon kedd estéhez képest.

Az euró árfolyama az előző esti 388,46 forintról 387,78 forintra csökkent 8 órakor. A svájci frank reggel 427,58 forint volt az előző esti 429,26 forint helyett, míg a dollár jegyzése 336,98 forintról 335,97 forintra csökkent.

Az euró jegyzése az előző esti 1,1527 dollárról 1,1544 dollárra változott.