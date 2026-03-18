Korrupciós koncepció - 20000 forintos bankjegyek
Gazdaság

Tovább szárnyal a forint: már csak rossz emlék a múltkori bezuhanás?

MTI
2026. március 18. 08:47

A forint folytatni tudta a felívelését a devizapiacon, mindhárom vezető devizapárban erősödést jelentettek.

Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggelre a bankközi devizapiacon kedd estéhez képest.

Az euró árfolyama az előző esti 388,46 forintról 387,78 forintra csökkent 8 órakor. A svájci frank reggel 427,58 forint volt az előző esti 429,26 forint helyett, míg a dollár jegyzése 336,98 forintról 335,97 forintra csökkent.

Az euró jegyzése az előző esti 1,1527 dollárról 1,1544 dollárra változott.
#forint #deviza #svájci frank #gazdaság #dollár #devizaárfolyamok #devizapiac #forint árfolyam

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 17. 16:50
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. március 17. 17:59
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben d...
MEDIA1  |  2026. március 17. 13:50
Nemzetközi botrány lett a csákberényi incidensből: a sajtószabadságért küzdő CPJ is megszólalt
Nemzetközi szintre emelkedett a csákberényi incidens: a New York-i székhelyű Committee to Protect Jo...
Holdblog  |  2026. március 16. 09:30
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a tová...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 17.
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
2026. március 17.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
2026. március 17.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
1
1 hete
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
4 napja
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
3
16 órája
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
4
1 hete
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
5
2 hete
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
GFS
Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 07:20
Teljesen kiakadt szövetségeseire Donald Trump: hamatosan jöhet a szakadás, a totális háború?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 06:30
Súlyos hibát követ el a legtöbb hazai kerttulajdonos tavasszal: ezért nem lesz idén sem kajszibarack a fákon
Agrárszektor  |  2026. március 18. 08:16
Cáfolja Nagy Istvánt a belügy: mégis mit akartak a rendőrök a gazdáktól?