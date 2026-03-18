Botrány a 70. Eurovízión: így szakadt ketté a mezőny Izrael miatt – mutatjuk, kik maradnak távol

Idén májusban Bécsben rendezik meg a 70. Eurovíziós Dalfesztivált, amelyen harmincöt ország vesz részt, öt állam azonban bojkottálja a versenyt Izrael indulása miatt. A finálét május 16-án, szombaton tartják a Wiener Stadthalléban - tudósított a BBC.

A műsorvezetői feladatokat Victoria Swarovski televíziós személyiség és Michael Ostrowski színész látja el. Az elődöntőket május 12-én és 14-én rendezik. Az első napon tizenöt ország lép színpadra, köztük Horvátország, Svédország, Lengyelország, Szerbia és Izrael. A második elődöntőben további tizenöt versenyző szerepel, többek között Ausztrália, Svájc, Ukrajna és Norvégia. Mindkét fordulóból a legjobb tíz előadó jut tovább a döntőbe. Ott csatlakoznak az automatikusan kvalifikált öt országhoz: Ausztriához, Franciaországhoz, Németországhoz, Olaszországhoz és az Egyesült Királysághoz.

Izland, Írország, Hollandia, Szlovénia és Spanyolország azonban idén bojkottálja a versenyt. Döntésük hátterében az áll, hogy az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) engedélyezte Izrael indulását. Spanyolország távollétének különös súlya van, mivel az "öt nagy" ország egyikeként automatikusan bejutott volna a döntőbe.

Izrael részvétele az elmúlt években a gázai háború miatt egyre nagyobb feszültséget keltett. A 2025-ös svájci döntőben két ember megpróbált felmászni a színpadra, hogy festéket dobjon az izraeli versenyzőre, Juval Rafaelre, több mint hetven korábbi eurovíziós induló pedig nyílt levélben követelte az izraeli közszolgálati műsorszolgáltató, a KAN kizárását. További viták forrása volt, hogy 2025-ben Rafael végzett az élen a közönségszavazáson, a beszámolók szerint ugyanis egy izraeli kormányzati ügynökség célzott hirdetésekkel és állami közösségi oldalak bevonásával ösztönözte a szavazást.

Az EBU, amely mindig hangsúlyozta a dalfesztivál apolitikus jellegét, ellenállt a kizárást követelő nyomásnak. Ugyanakkor 2026-ra módosították a szavazási szabályokat a kormányzati befolyás visszaszorítása érdekében. A nézők ezentúl a korábbi húsz helyett legfeljebb tíz szavazatot adhatnak le. Ezt telefonon, SMS-ben vagy a hivatalos alkalmazáson keresztül tehetik meg, de saját országukra továbbra sem voksolhatnak. Szintén újdonság, hogy a szakmai zsűri pontszámait már az elődöntőkben is összesítik a közönségszavazatokkal. A szervezők emellett megerősítették a csalások és az összehangolt szavazási kampányok felderítésére szolgáló technikai felügyeletet is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Eurovíziós Dalfesztivál története 1956-ban indult, azóta minden évben megrendezték, kivéve 2020-ban a koronavírus járvány miatt. Magyarország 1994-ben indult először. A legjobb eredményt rögtön az indulás évében értük el, amikor Bayer Friderika negyedik helyen végzett a döntőben. Hazánk 2019-ben jelentette be, hogy nem indul többet a versenyen, így hetedik éve nem veszünk részt a dalfesztiválon. A köztévé azonban továbbra is minden évben megrendezi az eredetileg a verseny előválogatójaként létrejött A Dal című műsort.