Megállt a forint erősödése: estére ismét gyengült a főbb devizákkal szemben

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel 8 órakor jegyzett 387,78 forintról 392,04 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 387,23 forint és 393,66 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 427,58 forintról 431,39 forintra ment fel, míg a dolláré 335,97 forintról 340,55 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1544 dollárról 1,1511 dollárra változott.