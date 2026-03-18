Áprilistól akár 5-15 százalékkal is drágulhatnak az építőanyagok a növekvő kőolaj- és földgázárak miatt.
Megállt a forint erősödése: estére ismét gyengült a főbb devizákkal szemben
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel 8 órakor jegyzett 387,78 forintról 392,04 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 387,23 forint és 393,66 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 427,58 forintról 431,39 forintra ment fel, míg a dolláré 335,97 forintról 340,55 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1544 dollárról 1,1511 dollárra változott.
Szerdán a befektetői hangulat kedvezőtlen volt, a tőzsdei folyamatokat továbbra is az iráni konfliktus mozgatja.
A forint folytatni tudta a felívelését a devizapiacon, mindhárom vezető devizapárban erősödést jelentettek.
Óriási fordulat a színfalak mögött: kiderült, mi mentheti meg Magyarországot az újabb brutális válságtól
Bár a közel-keleti konfliktus miatt jelentősen emelkedtek az energiaárak, a Bank of America friss elemzése szerint a közép-kelet-európai régiót, így Magyarországot sem fenyegeti.
Váratlan fordulat a zárásnál: a csúcspapírok kilőttek, de egy jól ismert hazai gigacég befektetői pórul jártak
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1749,22 pontos, 1,45 százalékos emelkedéssel 122 537,07 ponton zárt kedden.
Erre kevesen számítottak ma reggel: estére alaposan helyretette a hazai fizetőeszköz a külföldi pénzeket
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Fontos levelet kapnak a magyar Revolut-felhasználók: komoly változás jön, egy bizonyos összeg felett már fizetni kell
A Revolut értesítést küldött ügyfeleinek arról, hogy magyarországi fióktelepet indít.
Elképesztő roham indult Magyarországon: négyszeresére ugrott a kereslet e termék iránt az iráni konfliktus miatt
Az iráni konfliktus és a Közel-Keleten kialakult feszültség következtében Magyarországon több mint négyszeresével nőtt a gázpalackok iránti érdeklődés.
Nemcsak az app és az ügyfélportál áll le: még az előre fizetős mérők feltöltése is szünetelni fog az esti órákban.
A személyi jövedelemadó-bevallás elkészítése ma már egyszerűbb, mint régen, mégis sok adózó követ el olyan hibákat, amelyek késedelmet vagy anyagi hátrányt okozhatnak.
Kiderült, ilyen alkut kötött Von der Leyen és Zelenszkij: új részleteket közöltek a Barátság vezeték helyreállításáról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a januári orosz légicsapásokban megsérült infrastruktúra javítása nagyjából másfél hónapot vesz igénybe.
Itt a bejelentés, Brüsszel megállapodott az ukránokkal: megjavítják a Barátság kőolajvezetéket, ekkor indulhat újra
Ukrajna elfogadta az Európai Unió technikai és pénzügyi segítségét a Barátság kőolajvezeték megjavításához.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
Miközben a feltörekvő gazdaságok vezetik a globális rangsort az egy főre jutó GDP növekedésében, Magyarország is kifejezetten erős pozícióból várhatja az évtized végét.
Hatalmas átrendeződés a magyar tőzsdén: repül az indexből az egyik ismert részvény, szigorú figyelmeztetést kapott a másik
A szakértő szerint az iráni háborúval kapcsolatban érkező hírek lehetnek meghatározóak kedden is a piacokon.
Az uniós szankciók várható szigorítása és az orosz olajról való végső leválás komoly kihívás elé állíthatja a Molt.
Az eurót reggel hét órakor 391,34 forinton jegyezték az előző esti 391,26 forint után.
A hatóságok több területet érintő vizsgálatot indítottak, miután kiderült: szabálytalanul raktároztak veszélyes anyagokat az üzemben.
Bankszámladíjak: az MNB összegyűjtötte és rangsorolta az összes számlacsomag költségét, mutatjuk, hol állnak a bankok
Idén először a bankoknak kötelezően értesíteniük kell ügyfeleiket, ha a korábbi fizetési szokásaik alapján olcsóbb számlacsomagot tudnak kínálni számukra.
Szigorú üzemanyag-takarékosságra szólította fel a lakosságot a kormány a közel-keleti szállítási zavarok okozta nehézségek miatt.
-
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.