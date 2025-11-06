2025. november 6. csütörtök Lénárd
8 °C Budapest
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Stabil a forint: így kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben

Pénzcentrum
2025. november 6. 07:25

Csütörtök reggel mérsékelt mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 386,85 forint volt, szemben az előző esti 386,55 forinttal. A dollár árfolyama 336,19 forintra csökkent a szerda esti 336,59 forintról, míg a svájci frank 415,44 forinton állt a korábbi 415,19 után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint a hét elejéhez képest enyhe erősödést mutat: az euróval szemben 0,3 százalékkal, a dollárhoz képest 0,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,7 százalékkal teljesít jobban.

Az év eleje óta a magyar fizetőeszköz számottevően erősödött: 6 százalékkal az euróval, 15,4 százalékkal a dollárral, valamint 5,2 százalékkal a frankkal szemben.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #euró #forint #deviza #svájci frank #gazdaság #dollár #penzcentrum #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizaárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

