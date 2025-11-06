Stabil a forint: így kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben

Csütörtök reggel mérsékelt mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 386,85 forint volt, szemben az előző esti 386,55 forinttal. A dollár árfolyama 336,19 forintra csökkent a szerda esti 336,59 forintról, míg a svájci frank 415,44 forinton állt a korábbi 415,19 után.

A forint a hét elejéhez képest enyhe erősödést mutat: az euróval szemben 0,3 százalékkal, a dollárhoz képest 0,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,7 százalékkal teljesít jobban.

Az év eleje óta a magyar fizetőeszköz számottevően erősödött: 6 százalékkal az euróval, 15,4 százalékkal a dollárral, valamint 5,2 százalékkal a frankkal szemben.

