A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.
Stabil a forint: így kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben
Csütörtök reggel mérsékelt mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 386,85 forint volt, szemben az előző esti 386,55 forinttal. A dollár árfolyama 336,19 forintra csökkent a szerda esti 336,59 forintról, míg a svájci frank 415,44 forinton állt a korábbi 415,19 után.
A forint a hét elejéhez képest enyhe erősödést mutat: az euróval szemben 0,3 százalékkal, a dollárhoz képest 0,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,7 százalékkal teljesít jobban.
Az év eleje óta a magyar fizetőeszköz számottevően erősödött: 6 százalékkal az euróval, 15,4 százalékkal a dollárral, valamint 5,2 százalékkal a frankkal szemben.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Buenos Airesben 89%-kal drágult a sör, miközben Dubajban és Tokióban jelentősen csökkent a közkedvelt ital ára.
Módosulnak a Bérgarancia Alapból történő támogatás-lehívás veszélyhelyzeti szabályai.
Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György
A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.
Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
Lengyelország gazdasága lendületet vett, és a legfrissebb nyilatkozatok azt mutatják: a növekedés üteme a következő negyedévben várhatóan tovább gyorsulni fog.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 387,66 forintról 387,40 forintra csökkent 18 órakor.
A Reklámszövetség a reklámadó koncepciójának felmerülése óta hangoztatja szakmai ellenérveit a különadóval szemben.
A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként.
A Microsoft hétfőn bejelentette, hogy exportengedélyeket szerzett az Nvidia chipek szállítására az Egyesült Arab Emírségeknek.
Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén: erre bazírozhatnak most a befektetők
Iránykereskedéssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén.
A NATO-kiadások enyhítésére létrehozott hitelalapot ez EU elindította, és Magyarországnak is juthat belőle.
Erősödött kissé a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest.
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka uniós joggal ellentétesnek minősítette a magyar szén-dioxid-kvóta-adót.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten: a BUX pénteken 107 319,91 ponton, történelmi csúcson zárt.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Háziállatok, Otthon Start, nyugdíjak és isklai oktatás is a témáink között szerepeltek a Pénzcentrumon a 44. héten.
55 millió forint értékben találtak kábítószert a fővárosi rendőrök annál a dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt – mindkettőt elfogták.