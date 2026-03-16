panoráma kilátás az Omo völgyre, Omorati Etiópia, Afrika természet és vadon
Gazdaság

Olajválság söpörhet végig ezen az országon? Már ott tartanak, hogy az embereket spórolásra kérik

Pénzcentrum
2026. március 16. 17:01

Szigorú üzemanyag-takarékosságra szólította fel a lakosságot Etiópia kormánya a közel-keleti szállítási zavarok okozta nehézségek miatt. A tartós hiánnyal küzdő afrikai országban a belföldi ellátás fenntartása érdekében már a stratégiai készleteket is elkezdték felhasználni, miközben egyre inkább virágzik az üzemanyagok feketepiaca.

Abij Ahmed miniszterelnök arra kérte az állampolgárokat és a forgalmazókat, hogy az ellátás teljes helyreállásáig kizárólag létfontosságú célokra használják a meglévő üzemanyagot. A kormányfő kiemelte, hogy a fogyasztóknak mindenképpen kerülniük kell a pazarlást. A beszerzési nehézségeket elsősorban a Hormuzi-szoros térségében kialakult tengeri szállítási fennakadások okozzák - számolt be a Portfolio.

A helyzet kezelésére az etióp vezetés sürgősségi importot indított. Ezzel párhuzamosan megkezdték a tizenhárom országos bázison tárolt stratégiai tartalékok felszabadítását is. Ahmed Side pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a folyamatos behozatal biztosítására jelentős devizaforrásokat különítettek el. Az infláció megfékezése céljából pedig állami ártámogatást nyújtanak az üzemanyagokra.

A kelet-afrikai állam már a jelenlegi logisztikai krízis előtt is folyamatos üzemanyaghiánnyal küzdött. Kiszolgáltatottságukat növeli, hogy az afrikai légiközlekedés egyik legfőbb csomópontjaként hatalmas a fogyasztásuk. A legutóbbi költségvetési évben felhasznált mintegy 4,8 milliárd liter üzemanyag csaknem negyede kerozin volt. Az állandósult hiány hatására az országban ugrásszerűen megnőtt a kereslet az elektromos járművek iránt. Eközben kiterjedt feketepiac alakult ki, ahol az üzérek a hatósági árnál jóval drágábban kínálják a benzint és a gázolajat.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Címlapkép: Getty Images
#benzin #üzemanyag #gázolaj #infláció #gazdaság #import #afrika #logisztika #elektromos jármű #üzemanyagárak #energiaellátás

Unit-linked életbiztosítás
A biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét az ügyfél által kiválasztott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt ún. eszközalapokba fekteti. Az egyes eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel. Az eszközalapok befektetési egységekre oszlanak, az ügyfelek egyéni részesedését az egyes eszközalapok által megtestesített vagyonból befektetési egységekben tartják számon. Az egyes szerződések a hozzájuk tartozó befektetési egységek árfolyamának változásán keresztül részesülnek a befektetési eredményből.

