Olajválság söpörhet végig ezen az országon? Már ott tartanak, hogy az embereket spórolásra kérik

Szigorú üzemanyag-takarékosságra szólította fel a lakosságot Etiópia kormánya a közel-keleti szállítási zavarok okozta nehézségek miatt. A tartós hiánnyal küzdő afrikai országban a belföldi ellátás fenntartása érdekében már a stratégiai készleteket is elkezdték felhasználni, miközben egyre inkább virágzik az üzemanyagok feketepiaca.

Abij Ahmed miniszterelnök arra kérte az állampolgárokat és a forgalmazókat, hogy az ellátás teljes helyreállásáig kizárólag létfontosságú célokra használják a meglévő üzemanyagot. A kormányfő kiemelte, hogy a fogyasztóknak mindenképpen kerülniük kell a pazarlást. A beszerzési nehézségeket elsősorban a Hormuzi-szoros térségében kialakult tengeri szállítási fennakadások okozzák - számolt be a Portfolio.

A helyzet kezelésére az etióp vezetés sürgősségi importot indított. Ezzel párhuzamosan megkezdték a tizenhárom országos bázison tárolt stratégiai tartalékok felszabadítását is. Ahmed Side pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a folyamatos behozatal biztosítására jelentős devizaforrásokat különítettek el. Az infláció megfékezése céljából pedig állami ártámogatást nyújtanak az üzemanyagokra.

A kelet-afrikai állam már a jelenlegi logisztikai krízis előtt is folyamatos üzemanyaghiánnyal küzdött. Kiszolgáltatottságukat növeli, hogy az afrikai légiközlekedés egyik legfőbb csomópontjaként hatalmas a fogyasztásuk. A legutóbbi költségvetési évben felhasznált mintegy 4,8 milliárd liter üzemanyag csaknem negyede kerozin volt. Az állandósult hiány hatására az országban ugrásszerűen megnőtt a kereslet az elektromos járművek iránt. Eközben kiterjedt feketepiac alakult ki, ahol az üzérek a hatósági árnál jóval drágábban kínálják a benzint és a gázolajat.

