Szigorú üzemanyag-takarékosságra szólította fel a lakosságot a kormány a közel-keleti szállítási zavarok okozta nehézségek miatt.
Bankszámladíjak: az MNB összegyűjtötte és rangsorolta az összes számlacsomag költségét, mutatjuk, hol állnak a bankok
Idén először a bankoknak kötelezően értesíteniük kell ügyfeleiket, ha a korábbi fizetési szokásaik alapján olcsóbb számlacsomagot tudnak kínálni számukra. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) emellett közzétette a legfrissebb bankszámlák költségadatait. Ezekből egyértelműen kiderül: egy kis odafigyeléssel és tudatos választással éves szinten akár több tízezer forintot is megtakaríthatunk - jelentette a Portfolio.
A lakossági banki díjak csökkentése és a pénzügyi tudatosság növelése érdekében az MNB és a Magyar Bankszövetség korábban megállapodást kötött. Ennek eredményeként január végéig minden ügyfél megkapta az éves díjkimutatását postán vagy elektronikus úton.
Ez az egységes dokumentum pontosan összegzi a bankszámlához kapcsolódó díjakat, a végrehajtott tranzakciók számát és azok költségeit. A legfontosabb idei újítás a díjkimutatás kiküldéséhez kapcsolódik. A bankoknak fel kell hívniuk a figyelmet arra, ha a saját kínálatukban létezik az ügyfél számára kedvezőbb árazású számlacsomag. Emellett pontosan meg kell mutatniuk a lehetséges megtakarítás összegét is - írja a Portfolio.
Az átláthatóság érdekében az MNB február 18-án közzétette az összes jelenleg értékesített lakossági számlacsomag éves költségét. Az adatokat hét ügyfélprofilra bontva publikálták, így bárki könnyedén összehasonlíthatja az ajánlatokat. A jegybank emellett azt is összegyűjtötte, hogy az egyes bankoknál hol érhetők el ezek a díjkimutatások.
A friss statisztikák rámutatnak, hogy akár egyetlen bankon belül is jelentős, több tízezer forintos eltérések lehetnek a díjakban. Aki például vegyesen használ készpénzt és elektronikus fizetési módokat, ráadásul SMS-értesítéseket is kér, már egy egyszerű bankon belüli csomagváltással is komoly összeget takaríthat meg. A digitális és prémium ügyfelek a legtöbb helyen teljesen ingyenes, vagy mindössze néhány ezer forintos díjjal vezethetik a számlájukat. Külön érdemes figyelni a tavaly év végén bevezetett új számlacsomagokra. Ezek közül ugyanis több is bekerült a húsz legkedvezőbb ajánlat közé a különböző ügyfélszegmensekben.
Az év eleje tehát ideális időszak a banki költségek felülvizsgálatára. Első lépésként érdemes alaposan áttanulmányozni a kapott díjkimutatást és a banki tájékoztatót. Ezután az abban szereplő összegeket célszerű összevetni az MNB hivatalos adataival, vagy a jegybank Bankszámlaválasztó programjának eredményeivel. Amennyiben a bankunk kedvezőbb csomagot ajánl, vagy a közzétett adatok alapján találunk olcsóbb megoldást, a számlaváltást egyszerűen elindíthatjuk személyesen vagy online.
Fontos tudni, hogy a kiadások akár számlaváltás nélkül is jelentősen csökkenthetők. Sokat jelenthet például, ha a drága SMS-szolgáltatás helyett a banki mobilalkalmazás ingyenes push-üzeneteit választjuk, vagy egy alacsonyabb éves díjú bankkártyát igénylünk.
Hétfő éjfélig még kérhetik az szja-bevallás tervezetének postázását azok, akiknek nincs elektronikus elérhetősége
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Két hét alatt harmadával drágult a műtrágya a közel-keleti háború hatására.
Sokkal közelebb a világháború, mint eddig hittük? A számok nem hazudnak, Magyarország újra a legnagyobb vesztesek között lehet
Mutatjuk 2026. 11. hetének legfontosabb, legérdekesebb, vagy éppen legelgondolkodtatóbb híreit, eseményeit Magyarországról és a nagyvilágból.
Egyre bizonyosabb, új gazdasági világválság első fázisába léptünk: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
A Közel-Keleten kirobbant konfliktus néhány nap alatt emlékeztette a világot arra, mennyire törékeny az energiarendszer, amelyre a globális gazdaság épül.
Csapdába esett az energiapiac: hónapokra megbénul a kitermelés, brutális drágulás várhat Magyarországra is
A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult energiapiaci zavar a globális olajkínálat mintegy 15, a cseppfolyósított földgáz-ellátás pedig körülbelül 20 százalékát érinti.
Folytatódik a „háború" déli szomszédunkkal: a MOL már másodszorra jelentette fel a horvát olajvállalatot
A magyar vállalatcsoport panasza szerint a Janaf a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta közel kétszeresére emelte szállítási díjait.
2026-ban is átadják Magyarország legrangosabb elismeréseit március 14-én, többek között a Széchenyi-díjakat.
A Kossuth-díj 2026-ban is Magyarország egyik legrangosabb művészeti és kulturális elismerésének számít, amelyet minden évben március 15-e környékén adnak át.
Ezeknek a platformoknak a működési elve lényegében a fogadási tőzsdékével egyezik meg
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 273,75 pontos, 0,22 százalékos csökkenéssel 121 754,84 ponton zárt pénteken.
Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Komoly figyelmeztetést küldött a hitelminősítő Magyarországnak: óriási csapdát rejt a hazai lakáspiac
A hitelminősítő szerint a várható gazdasági fellendülés és a szektor erős alapjai sikeresen ellensúlyozzák a makrogazdasági kockázatokat.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
Egy friss elemzés szerint Európa GDP-vel súlyozott gazdasági egyensúlypontja 1950 óta folyamatosan vándorol keletre.
Ők a háborúk igazi vámszedői: elképesztő pénzeket kaszálnak ezek a cégek, van mit a tejbe aprítaniuk
Az európai védelmi vállalatok rekordméretű rendelésállománnyal és dinamikusan növekvő bevételekkel számolnak a jövőben.
Súlyos figyelmeztetést küldött Magyarországnak a hitelminősítő: kritikusak a kilátások, végéleg bóvliba csúszunk?
A Fitch Ratings szerint a következő magyar kormány komoly gazdaságpolitikai kihívásokkal szembesülhet
A kormányhivatal vizsgálja a debreceni akkugyárban történt balesetet, miközben egy dolgozó nyilvánosan beszélt a feltételezett szabálytalanságokról.
Az intézkedés jelentős mennyiségű energiahordozót érint.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.