Bankszámladíjak: az MNB összegyűjtötte és rangsorolta az összes számlacsomag költségét, mutatjuk, hol állnak a bankok

Idén először a bankoknak kötelezően értesíteniük kell ügyfeleiket, ha a korábbi fizetési szokásaik alapján olcsóbb számlacsomagot tudnak kínálni számukra. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) emellett közzétette a legfrissebb bankszámlák költségadatait. Ezekből egyértelműen kiderül: egy kis odafigyeléssel és tudatos választással éves szinten akár több tízezer forintot is megtakaríthatunk - jelentette a Portfolio.

A lakossági banki díjak csökkentése és a pénzügyi tudatosság növelése érdekében az MNB és a Magyar Bankszövetség korábban megállapodást kötött. Ennek eredményeként január végéig minden ügyfél megkapta az éves díjkimutatását postán vagy elektronikus úton.

Ez az egységes dokumentum pontosan összegzi a bankszámlához kapcsolódó díjakat, a végrehajtott tranzakciók számát és azok költségeit. A legfontosabb idei újítás a díjkimutatás kiküldéséhez kapcsolódik. A bankoknak fel kell hívniuk a figyelmet arra, ha a saját kínálatukban létezik az ügyfél számára kedvezőbb árazású számlacsomag. Emellett pontosan meg kell mutatniuk a lehetséges megtakarítás összegét is - írja a Portfolio.

Az átláthatóság érdekében az MNB február 18-án közzétette az összes jelenleg értékesített lakossági számlacsomag éves költségét. Az adatokat hét ügyfélprofilra bontva publikálták, így bárki könnyedén összehasonlíthatja az ajánlatokat. A jegybank emellett azt is összegyűjtötte, hogy az egyes bankoknál hol érhetők el ezek a díjkimutatások.

A friss statisztikák rámutatnak, hogy akár egyetlen bankon belül is jelentős, több tízezer forintos eltérések lehetnek a díjakban. Aki például vegyesen használ készpénzt és elektronikus fizetési módokat, ráadásul SMS-értesítéseket is kér, már egy egyszerű bankon belüli csomagváltással is komoly összeget takaríthat meg. A digitális és prémium ügyfelek a legtöbb helyen teljesen ingyenes, vagy mindössze néhány ezer forintos díjjal vezethetik a számlájukat. Külön érdemes figyelni a tavaly év végén bevezetett új számlacsomagokra. Ezek közül ugyanis több is bekerült a húsz legkedvezőbb ajánlat közé a különböző ügyfélszegmensekben.

Az év eleje tehát ideális időszak a banki költségek felülvizsgálatára. Első lépésként érdemes alaposan áttanulmányozni a kapott díjkimutatást és a banki tájékoztatót. Ezután az abban szereplő összegeket célszerű összevetni az MNB hivatalos adataival, vagy a jegybank Bankszámlaválasztó programjának eredményeivel. Amennyiben a bankunk kedvezőbb csomagot ajánl, vagy a közzétett adatok alapján találunk olcsóbb megoldást, a számlaváltást egyszerűen elindíthatjuk személyesen vagy online.

Fontos tudni, hogy a kiadások akár számlaváltás nélkül is jelentősen csökkenthetők. Sokat jelenthet például, ha a drága SMS-szolgáltatás helyett a banki mobilalkalmazás ingyenes push-üzeneteit választjuk, vagy egy alacsonyabb éves díjú bankkártyát igénylünk.