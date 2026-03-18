2024. október 8., Brazília. Ezen a fotóillusztráción a Facebook, az Instagram, a WhatsApp, a TikTok és a Threads alkalmazások logója látható egy okostelefon képernyőjén.
Tech

Májustól nincs titok az Instagramon: a Meta hozzáférhet az összes privát üzenethez

Pénzcentrum
2026. március 18. 21:46

Az Instagram május 8-tól megszünteti a végpontok közötti titkosítást a privát üzenetekben. Ezt a Meta a közelmúltban jelentette be, miután csendben frissítette egy 2022-es blogbejegyzését és a platform súgóoldalát. A lépés azt jelenti, hogy a vállalat a továbbiakban minden felhasználó üzeneteinek tartalmába beleláthat - tudósított a The Guardian.

A Meta szóvivője szerint a döntés hátterében az alacsony felhasználói érdeklődés állt. Nagyon kevesen kapcsolták be ugyanis a titkosított üzenetküldést az Instagramon. A cég hozzátette, hogy aki továbbra is végpontok közötti titkosítással szeretne kommunikálni, az a WhatsAppon zavartalanul megteheti. Az ausztrál felhasználóknál a funkció egyébként már most inaktívnak tűnik.

Mark Zuckerberg még 2019-ben jelentette be, hogy a Meta az összes platformján bevezeti a végpontok közötti titkosítást, a megvalósítás azonban csak 2023-ban kezdődött el. A kezdeményezés egyébként folyamatos kritikát kapott a bűnüldöző szervek és a gyermekvédelmi szervezetek széles koalíciójától. Az ellenzők között volt az FBI, az Interpol, a brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség és az ausztrál szövetségi rendőrség is. Szerintük a titkosítás jelentősen akadályozza a gyermekek online védelmét.

Az ausztrál kiberbiztonsági biztos hivatala úgy nyilatkozott, hogy az erős titkosítás fontos szerepet játszik a magánélet és a biztonság védelmében, a technológiai platformoknak azonban a titkosítás mellett is képesnek kell lenniük a visszaélések megelőzésére és felderítésére. Megfelelő biztonsági intézkedések nélkül a végpontok közötti titkosítás növelheti a kockázatokat, és megakadályozhatja például a gyermekek szexuális kizsákmányolásának feltárását is.

Tom Sulston, a Digital Rights Watch szakpolitikai vezetője szerint a döntés hátterében nem is annyira a hatóságok nyomása áll, hanem a Meta inkább feladta azt a tervét, hogy a WhatsApp, a Facebook és az Instagram üzenetküldési funkcióit egyetlen közös platformra vonja össze. Szerinte üzleti megfontolások is közrejátszhattak, hiszen a cég az üzenetek tartalmát felhasználhatja hirdetési célokra és mesterséges intelligenciára épülő chatbotok betanítására is. "Lehet, hogy most még nem teszik, de a kereskedelmi nyomás olyan hatalmas, hogy ez szinte elkerülhetetlen" - fogalmazott Sulston. A szakember hozzátette: éppen az lenne kívánatos, ha egyre több technológiai vállalat vezetné be a végpontok közötti titkosítást, nem pedig egyre kevesebb.
