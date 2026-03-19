150 éves házból varázsolt csodát a legendás magyar színésznő: vidéki ékszerdobozban találta meg újra a boldogságát
A pandémia alatt sokan újraértékelték az életüket, de kevesen találtak rá annyira szenvedélyükre, mint Kerekes Viktória, a Jóban Rosszban egykori sztárja. A színésznő színpadi szerepei helyett most a kertészkedésben és vidéki otthonának felújításában éli ki kreativitását, miközben egy gyökeresen új életet épít Dunakanyarban.
Jó ideig kevesen tudták róla, hogy imádja a kerteket. A Jóban Rosszban egykori sztárja, Kerekes Viktória 2009-ben távozott a produkcióból, ezt követően színpadon és filmekben is láthattuk, például A Tanár vagy az Apatigris című sorozatokban, de már ezekben az években is a kertek és a belsőépítészet jelentette számára a valódi kikapcsolódást. „Rengeteg költözésem volt, volt, hogy csak egy konyhaablaknyi helyem maradt, ott kertészkedtem. Autodidakta vagyok, évtizedek óta tanulom ezt” – meséli Viktória, akinek a hobbija a Covid-járvány alatt vált fő megélhetési forrássá. „Mindezt varázslatos véletlenek sorozatának köszönhetem. Színházban dolgoztam, de máshoz is értek…” – tette hozzá a Best magazinnak.
Kerekes Viktória Horgas Péter látványtervezővel egy Facebook-csoportban találkoztak, aztán a koronavírus-járvány kitörésekor indították el közös vállalkozásukat. Színpad helyett azóta is fára és létrára mászik, bútorokat újít fel, a Dr.HorKer márkanév alatt kerteket és lakásokat szépítget.
„Nem akartam többé kiszolgáltatott lenni” - a színház helyett a kertekben találta meg a szabadságát
Az indulás nem volt egyszerű: egy lift nélküli, harmadik emeleti belvárosi lakásban száz liter virágföldet és számtalan eszközt cipelt fel. A fizikai munka mellett a szellemi kihívások is nagyok voltak, hiszen a színészi infrastruktúrát metszőollók, fűrészek és ásók váltották fel. A felismerés hamar jött: csak egy saját műhellyel és kerttel lehet igazán fejlődni. Így született meg a döntés, hogy a család a Dunakanyarba költözzön, ahol egy százötven éves parasztház felújításába vágtak bele.
„A kertészkedés számomra olyan, mint egy színdarab, ahol én vagyok a rendező, a tulajdonos pedig az útmutató” – mondja Viktória, aki télen a régi bútorok és nyílászárók restaurálásában találja meg a kreatív kihívást. A kertészkedés és a restaurálás kombinációja segít neki megőrizni a lendületet és az inspirációt egész évben.
Pár hónapja újabb álma vált: a Dunakanyarba találta meg álmai házát
Ahogy Viktória meséli, hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát a százötven éves parasztház felújításába, és végre van saját kertje is, ami egyszerre hatalmas boldogság és feladat egy életre. „A párommal, aki fogorvos, együtt vettük a házat, de az építéshez én értek, így a felújításból én veszem ki a nagyobb részt. Ráadásul ő külföldön dolgozik. Neki is van két gyereke, nekem is két fiam. Szerencsére mindenkit lenyűgözött a Dunakanyar szépsége, örömmel jönnek hozzánk. A mi mozaikcsaládunk minden tagja rengeteget segít a felújításban, még a gyermekeim apukái is” – vallja.
„Tudom, hogy a tempóm nagyon fárasztó a családom számára, hajlamos vagyok túlvállalni magam, munkaalkoholista vagyok. Ritkán engedek pihenést magamnak, örömmel többet szeretnék befolyásolni. De a párom tizenkét éve szeret, és én is nagyon szeretem őt. Sok kihívás adódik az életünkben, néha nagyon elfáradunk, de az egymás iránti érzéseink még nem karcolódtak meg…” - teszi hozzá még Viktória.
