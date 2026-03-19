150 éves házból varázsolt csodát a legendás magyar színésznő: vidéki ékszerdobozban találta meg újra a boldogságát

A pandémia alatt sokan újraértékelték az életüket, de kevesen találtak rá annyira szenvedélyükre, mint Kerekes Viktória, a Jóban Rosszban egykori sztárja. A színésznő színpadi szerepei helyett most a kertészkedésben és vidéki otthonának felújításában éli ki kreativitását, miközben egy gyökeresen új életet épít Dunakanyarban.

Jó ideig kevesen tudták róla, hogy imádja a kerteket. A Jóban Rosszban egykori sztárja, Kerekes Viktória 2009-ben távozott a produkcióból, ezt követően színpadon és filmekben is láthattuk, például A Tanár vagy az Apatigris című sorozatokban, de már ezekben az években is a kertek és a belsőépítészet jelentette számára a valódi kikapcsolódást. „Rengeteg költözésem volt, volt, hogy csak egy konyhaablaknyi helyem maradt, ott kertészkedtem. Autodidakta vagyok, évtizedek óta tanulom ezt” – meséli Viktória, akinek a hobbija a Covid-járvány alatt vált fő megélhetési forrássá. „Mindezt varázslatos véletlenek sorozatának köszönhetem. Színházban dolgoztam, de máshoz is értek…” – tette hozzá a Best magazinnak.

Kerekes Viktória Horgas Péter látványtervezővel egy Facebook-csoportban találkoztak, aztán a koronavírus-járvány kitörésekor indították el közös vállalkozásukat. Színpad helyett azóta is fára és létrára mászik, bútorokat újít fel, a Dr.HorKer márkanév alatt kerteket és lakásokat szépítget.

„Nem akartam többé kiszolgáltatott lenni” - a színház helyett a kertekben találta meg a szabadságát

Az indulás nem volt egyszerű: egy lift nélküli, harmadik emeleti belvárosi lakásban száz liter virágföldet és számtalan eszközt cipelt fel. A fizikai munka mellett a szellemi kihívások is nagyok voltak, hiszen a színészi infrastruktúrát metszőollók, fűrészek és ásók váltották fel. A felismerés hamar jött: csak egy saját műhellyel és kerttel lehet igazán fejlődni. Így született meg a döntés, hogy a család a Dunakanyarba költözzön, ahol egy százötven éves parasztház felújításába vágtak bele.

„A kertészkedés számomra olyan, mint egy színdarab, ahol én vagyok a rendező, a tulajdonos pedig az útmutató” – mondja Viktória, aki télen a régi bútorok és nyílászárók restaurálásában találja meg a kreatív kihívást. A kertészkedés és a restaurálás kombinációja segít neki megőrizni a lendületet és az inspirációt egész évben.

Pár hónapja újabb álma vált: a Dunakanyarba találta meg álmai házát

Ahogy Viktória meséli, hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát a százötven éves parasztház felújításába, és végre van saját kertje is, ami egyszerre hatalmas boldogság és feladat egy életre. „A párommal, aki fogorvos, együtt vettük a házat, de az építéshez én értek, így a felújításból én veszem ki a nagyobb részt. Ráadásul ő külföldön dolgozik. Neki is van két gyereke, nekem is két fiam. Szerencsére mindenkit lenyűgözött a Dunakanyar szépsége, örömmel jönnek hozzánk. A mi mozaikcsaládunk minden tagja rengeteget segít a felújításban, még a gyermekeim apukái is” – vallja.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„Tudom, hogy a tempóm nagyon fárasztó a családom számára, hajlamos vagyok túlvállalni magam, munkaalkoholista vagyok. Ritkán engedek pihenést magamnak, örömmel többet szeretnék befolyásolni. De a párom tizenkét éve szeret, és én is nagyon szeretem őt. Sok kihívás adódik az életünkben, néha nagyon elfáradunk, de az egymás iránti érzéseink még nem karcolódtak meg…” - teszi hozzá még Viktória.