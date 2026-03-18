Óriási fordulat a színfalak mögött: kiderült, mi mentheti meg Magyarországot az újabb brutális válságtól
Bár a közel-keleti konfliktus miatt jelentősen emelkedtek az energiaárak, a Bank of America friss elemzése szerint a közép-kelet-európai régiót, így Magyarországot sem fenyegeti a 2022-es ukrajnai háború kitörésekor tapasztalt gazdasági válság. A jelenlegi helyzet ugyanis az árakról, nem pedig a kínálati sokkról szól. A térség országai a korábbinál stabilabb makrogazdasági mutatókkal és diverzifikáltabb beszerzési forrásokkal rendelkeznek. Ennek köszönhetően a jegybankoknak elegendő mozgásterük maradt. Újabb monetáris szigorításra csak szélsőséges ársokk esetén kényszerülnének - számolt be a Portfolio.
A négy évvel ezelőtti energiapiaci sokkhoz képest alapvető különbség, hogy a globális ellátásbiztonság jelenleg nincs veszélyben. A kőolaj és a földgáz világpiaci ára az elmúlt hetekben ugyan megugrott. A Brent típusú nyersolaj ára 100 dollár, a földgázé pedig 52 euró környékére emelkedett. Ezek az értékek azonban messze elmaradnak a 2022-es rekordoktól. Emellett a régió sikeresen diverzifikálta az energiabeszerzését. Korábban Oroszország volt a legfőbb szállító. Ma már többek között amerikai, norvég és azeri forrásokból is érkezik energiahordozó Európába, miközben a közel-keleti import aránya mindössze tíz százalék körül mozog.
A térség országai ráadásul lényegesen kedvezőbb makrogazdasági pozícióból várják a fejleményeket. A reálkamatok magasabbak, az infláció alacsonyabb, és a folyó fizetési mérlegek egyenlege is javult a korábbi évekhez képest. A hazai energiamix sajátosságai miatt a gáz drágulása Magyarországot érintheti a legérzékenyebben. Ezt a hatást azonban a rezsicsökkentés és a hosszú távú gázvásárlási megállapodások tompítják, illetve késleltetik. Egy tartósabb áremelkedés idővel így is ronthatná az ország külső finanszírozási képességét, és növelhetné az inflációt. Ez a drágulás leggyorsabban az üzemanyagárakba gyűrűzne be.
A jelenlegi piaci viszonyok között a régiós jegybankok várhatóan kivárnak. Az elemzés rávilágít, hogy amíg az olajár 80 dollár felett marad, a monetáris politika óvatos lesz. Ilyen környezetben nem érdemes kamatvágásra számítani. Kizárólag egy extrém forgatókönyv kényszeríthetné rá a központi bankokat a szigorításra. Ilyen lenne például a 150 dolláros olaj- és 150 eurós gázár tartós elérése. Ebből a szempontból a Magyar Nemzeti Bank mozgástere jelenleg kifejezetten kedvező. Ezt a magas alapkamat és az alacsony infláció eredményezte jelentős reálkamat biztosítja.
Amennyiben a jövőben stabilizálódnak az energiapiacok, az MNB és a cseh jegybank folytathatja leghamarabb a kamatcsökkentési ciklust. Bár a magyar gazdaságból jelenleg nem áramlik ki drasztikus mértékben a tőke, egy elhúzódó és magas energiaárakkal terhelt időszak komoly kihívást jelenthet az államháztartás számára. Ez a költségvetési hiány növekedéséhez vezethet. Egy ilyen helyzet a későbbiekben elkerülhetetlenné teheti a költségvetési kiigazítást.
A forint folytatni tudta a felívelését a devizapiacon, mindhárom vezető devizapárban erősödést jelentettek.
Elképesztő roham indult Magyarországon: négyszeresére ugrott a kereslet e termék iránt az iráni konfliktus miatt
Az iráni konfliktus és a Közel-Keleten kialakult feszültség következtében Magyarországon több mint négyszeresével nőtt a gázpalackok iránti érdeklődés.
Nemcsak az app és az ügyfélportál áll le: még az előre fizetős mérők feltöltése is szünetelni fog az esti órákban.
A személyi jövedelemadó-bevallás elkészítése ma már egyszerűbb, mint régen, mégis sok adózó követ el olyan hibákat, amelyek késedelmet vagy anyagi hátrányt okozhatnak.
Kiderült, ilyen alkut kötött Von der Leyen és Zelenszkij: új részleteket közöltek a Barátság vezeték helyreállításáról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a januári orosz légicsapásokban megsérült infrastruktúra javítása nagyjából másfél hónapot vesz igénybe.
Itt a bejelentés, Brüsszel megállapodott az ukránokkal: megjavítják a Barátság kőolajvezetéket, ekkor indulhat újra
Ukrajna elfogadta az Európai Unió technikai és pénzügyi segítségét a Barátság kőolajvezeték megjavításához.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
Miközben a feltörekvő gazdaságok vezetik a globális rangsort az egy főre jutó GDP növekedésében, Magyarország is kifejezetten erős pozícióból várhatja az évtized végét.
Hatalmas átrendeződés a magyar tőzsdén: repül az indexből az egyik ismert részvény, szigorú figyelmeztetést kapott a másik
A szakértő szerint az iráni háborúval kapcsolatban érkező hírek lehetnek meghatározóak kedden is a piacokon.
Az uniós szankciók várható szigorítása és az orosz olajról való végső leválás komoly kihívás elé állíthatja a Molt.
Az eurót reggel hét órakor 391,34 forinton jegyezték az előző esti 391,26 forint után.
A hatóságok több területet érintő vizsgálatot indítottak, miután kiderült: szabálytalanul raktároztak veszélyes anyagokat az üzemben.
Bankszámladíjak: az MNB összegyűjtötte és rangsorolta az összes számlacsomag költségét, mutatjuk, hol állnak a bankok
Idén először a bankoknak kötelezően értesíteniük kell ügyfeleiket, ha a korábbi fizetési szokásaik alapján olcsóbb számlacsomagot tudnak kínálni számukra.
Szigorú üzemanyag-takarékosságra szólította fel a lakosságot a kormány a közel-keleti szállítási zavarok okozta nehézségek miatt.
Február végére 2015 óta nem látott mélypontra zuhant Magyarország biztonsági kőolajkészlete.
Kimondta Trump energiaügyi biztosa, amitől mindenki félt az olajárak kapcsán: a helyzet talán már soha nem lesz a régi
Az Amerikai Autómobil Szövetség (AAA) adatai szerint az átlagos amerikai benzinár vasárnapra gallononként 3,699 dollárra emelkedett a múlt havi 2,927 dollárról.
Hétfő éjfélig még kérhetik az szja-bevallás tervezetének postázását azok, akiknek nincs elektronikus elérhetősége
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Két hét alatt harmadával drágult a műtrágya a közel-keleti háború hatására.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.