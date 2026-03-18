2026. március 18. szerda Sándor, Ede
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Olaj- és gázfeldolgozó üzem a groningeni gázmező területén, csővezetéki szelepekkel. Ez egyike Európa kevés földgázmezőinek.
Gazdaság

Óriási fordulat a színfalak mögött: kiderült, mi mentheti meg Magyarországot az újabb brutális válságtól

Portfolio
2026. március 18. 08:30

Bár a közel-keleti konfliktus miatt jelentősen emelkedtek az energiaárak, a Bank of America friss elemzése szerint a közép-kelet-európai régiót, így Magyarországot sem fenyegeti a 2022-es ukrajnai háború kitörésekor tapasztalt gazdasági válság. A jelenlegi helyzet ugyanis az árakról, nem pedig a kínálati sokkról szól. A térség országai a korábbinál stabilabb makrogazdasági mutatókkal és diverzifikáltabb beszerzési forrásokkal rendelkeznek. Ennek köszönhetően a jegybankoknak elegendő mozgásterük maradt. Újabb monetáris szigorításra csak szélsőséges ársokk esetén kényszerülnének - számolt be a Portfolio.

A négy évvel ezelőtti energiapiaci sokkhoz képest alapvető különbség, hogy a globális ellátásbiztonság jelenleg nincs veszélyben. A kőolaj és a földgáz világpiaci ára az elmúlt hetekben ugyan megugrott. A Brent típusú nyersolaj ára 100 dollár, a földgázé pedig 52 euró környékére emelkedett. Ezek az értékek azonban messze elmaradnak a 2022-es rekordoktól. Emellett a régió sikeresen diverzifikálta az energiabeszerzését. Korábban Oroszország volt a legfőbb szállító. Ma már többek között amerikai, norvég és azeri forrásokból is érkezik energiahordozó Európába, miközben a közel-keleti import aránya mindössze tíz százalék körül mozog.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A térség országai ráadásul lényegesen kedvezőbb makrogazdasági pozícióból várják a fejleményeket. A reálkamatok magasabbak, az infláció alacsonyabb, és a folyó fizetési mérlegek egyenlege is javult a korábbi évekhez képest. A hazai energiamix sajátosságai miatt a gáz drágulása Magyarországot érintheti a legérzékenyebben. Ezt a hatást azonban a rezsicsökkentés és a hosszú távú gázvásárlási megállapodások tompítják, illetve késleltetik. Egy tartósabb áremelkedés idővel így is ronthatná az ország külső finanszírozási képességét, és növelhetné az inflációt. Ez a drágulás leggyorsabban az üzemanyagárakba gyűrűzne be.

A jelenlegi piaci viszonyok között a régiós jegybankok várhatóan kivárnak. Az elemzés rávilágít, hogy amíg az olajár 80 dollár felett marad, a monetáris politika óvatos lesz. Ilyen környezetben nem érdemes kamatvágásra számítani. Kizárólag egy extrém forgatókönyv kényszeríthetné rá a központi bankokat a szigorításra. Ilyen lenne például a 150 dolláros olaj- és 150 eurós gázár tartós elérése. Ebből a szempontból a Magyar Nemzeti Bank mozgástere jelenleg kifejezetten kedvező. Ezt a magas alapkamat és az alacsony infláció eredményezte jelentős reálkamat biztosítja.

Amennyiben a jövőben stabilizálódnak az energiapiacok, az MNB és a cseh jegybank folytathatja leghamarabb a kamatcsökkentési ciklust. Bár a magyar gazdaságból jelenleg nem áramlik ki drasztikus mértékben a tőke, egy elhúzódó és magas energiaárakkal terhelt időszak komoly kihívást jelenthet az államháztartás számára. Ez a költségvetési hiány növekedéséhez vezethet. Egy ilyen helyzet a későbbiekben elkerülhetetlenné teheti a költségvetési kiigazítást.
Címlapkép: Getty Images
#alapkamat #jegybank #infláció #gazdaság #földgáz #magyar nemzeti bank #költségvetési hiány #energiaválság #kőolaj #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:02
08:56
08:47
08:44
08:30
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
GFS
Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
