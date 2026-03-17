Hatalmas átrendeződés a magyar tőzsdén: repül az indexből az egyik ismert részvény, szigorú figyelmeztetést kapott a másik

Iránykeresés várható kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 966,99 pontos, 0,79 százalékos csökkenéssel, 120 787,85 ponton zárt hétfőn.

Varga Zoltán szerint az iráni háborúval kapcsolatban érkező hírek lehetnek meghatározóak kedden is a piacokon. Közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is erős támasz látható 34 886 forintnál, alatta 33 600 forintnál húzódik a következő fontosabb szint, míg ellenállás 36 337 forintnál van. Hétfőn az OTP-részvények ára 170 forinttal, 0,48 százalékkal 35 340 forintra csökkent, forgalmuk 11,5 milliárd forintot tett ki.

A Mol eltávolodott a 3823 forintos ellenállástól, a következő támasz a 30 napos mozgóátlag 3722 forintnál, amelyet a 3700 forintos támasz követ. Az előző nap a Mol 80 forinttal, 2,08 százalékkal 3766 forintra esett, 2,4 milliárd forintos forgalomban.

A Richter árfolyama továbbra is a 11 855 forintos ellenállás közelében mozog, míg támasz 11 670 forintnál látható a grafikonján. Hétfőn a Richter-papírok árfolyama változatlanul 11 880 forint maradt, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom továbbra is a 30 napos mozgóátlag közelében van, amely 2044 forintnál húzódik, ennek letörése esetén az 1979-1993 forintos zóna jelentheti a következő támaszt. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,49 százalékkal 2040 forintra gyengült, forgalma 794,9 millió forint volt.

Az elemző arról is beszámolt, hogy a Budapesti Értéktőzsde közzétette az április 1-től érvényes új indexkosár összetételt és a súlyokat. Az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus bekerül a BUX indexbe, kiesik a CIG Pannónia és figyelmeztetést kapott a Zwack. Az újonnan bekerülők közül az MBH Bank 3,18 százalékos, a PannErgy 0,20 százalékos, a Shopper Park Plus 0,69 százalékos súlyt kap.