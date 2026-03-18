Gazdaság

Az iráni háború húzza le a tőzsdéket, az OTP mégis emelkedett

Pénzcentrum
2026. március 18. 18:46

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 281,34 pontos, 0,23 százalékos csökkenéssel, 122 255,73 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, a tőzsdei folyamatokat továbbra is az iráni konfliktus mozgatja. Szerdán a befektetői hangulat kedvezőtlen volt mind a nemzetközi, mind a magyar tőzsdén. A magyar vezető részvényekre nem érkeztek piacot befolyásoló vállalati hírek. Az OTP árfolyamának emelkedése mögött az húzódik meg, hogy az igazgatósági tagok OTP-részvényeket vásároltak, és ez támogatta az árfolyam emelkedését.

A Mol 48 forinttal, 1,26 százalékkal 3762 forintra csökkent, 4,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,25 százalékkal 36 460 forintra erősödött, forgalmuk 10,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 25 forinttal, 1,22 százalékkal 2025 forintra esett, forgalma 965,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,34 százalékkal 11 880 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9309,68 ponton zárt szerdán, ez 56,49 pontos, 0,6 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 18. 16:40
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak - Mennyire aggódhat Magyarország?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 18. 09:47
Meghalt Dávid Sándor sportújságíró
89 esztendős korában elhunyt a magyar F1-es újságírás meghatározó, ikonikus alakja, Dávid Sándor.
Holdblog  |  2026. március 18. 09:04
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a p...
Bankmonitor  |  2026. március 17. 17:59
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben d...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
4 napja
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
3
1 napja
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
4
1 hete
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
5
2 hete
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 19:01
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 18:03
Kvíz: Tudod, mi a luft, a vinkli vagy a korner? Teszteld, mennyi van meg a régi focis kifejezésekből!
Agrárszektor  |  2026. március 18. 18:32
Újabb helyen bukkant fel a veszélyes károsító: szörnyű pusztítást hozhat