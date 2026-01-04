Így változott meg az életünk 2026 első napjától: összeszedtünk minden változást, amiről tudnod kell

Az évből még csak alig pár nap telt el, és sokak még most sem tértek vissza a munkába - az igazi hajtás holnaptól kezdődik a legtöbb maygar munkahelyen. A plusz pár szabadnap pedig kiváló alkalmat adott arra, hogy újraolvasd a Pénzcentrum cikkeit, ha esetleg lemaradtál volna némelyikről: ha mégsem, most összegyűjtöttük a legolvasottabbakat.

2025 utolsó napjaiban még a visszatekintésé volt a főszerep lapunknál is, az év elejével azonban már sokkal inkább előre tekintettünk. Összeszedtük például a legfontosabb változásokat, az Otthon Start és a lakáspiac kilátásait, valamint előretekintettünk a nemzetközi politika lehetséges forgatókönyveire is. Ezek voltak a legjonb cikkeink 2026 legelején.

Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell

Jelentős változásokat hoz 2026 januárja a bérekben, a nyugdíjakban, az adókban és az állami támogatások rendszerében is. Emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, ami nemcsak a fizetéseket, hanem számos ellátás – például a táppénz, a GYED vagy az álláskeresési járadék – összegét is automatikusan növeli. A nyugdíjasok 3,6 százalékos emelésre számíthatnak, februárban pedig megérkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete is. Több ágazatban – így az oktatásban, a szakképzésben és a kulturális szférában – célzott béremelések indulnak. Jelentősen bővülnek a családokat érintő adókedvezmények, miközben új szja-mentességek lépnek életbe az anyák számára. Változnak az adózási szabályok, a lakástámogatások, a hitelezési feltételek és a közlekedéssel kapcsolatos díjak is. Összegyűjtöttük a legfontosabb intézkedéseket, amelyek 2026 január elsejével élesednek.

Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni

Ha Magyarország legboldogabb emberét keresed, akkor nagy eséllyel egy 41 és 55 év közötti, veszprém megyei vállalkozóban találod meg, aki magas iskolai végzettséggel rendelkezik, házas, és legalább három gyermeket nevel. A Pénzcentrum 2025-ös boldogságfelmérése több mint 15 ezer válasz alapján rajzolja ki, kik érzik magukat a leginkább kiegyensúlyozottnak, és azt is megmutatja, hogyan függ össze a jóllét az életkorral, a családi állapottal, a munkával, az anyagi biztonsággal és azzal, hogy az ország mely részén élünk.

Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól

Az Otthon Start program bejelentése látványosan átrendezte a hazai ingatlanpiacot 2025 második felében. A kereslet felpörgött, az árak több szegmensben gyorsan emelkedtek, miközben a panellakások és az alacsonyabb fajlagos árú családi házak kerültek a figyelem középpontjába. A fővárosban a hatás visszafogottabb volt, az agglomerációban és vidéken viszont érezhetően felgyorsult az értékesítés. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a kezdeti roham után őszre megjelent a kivárás, amit részben az új építésű lakások 2026-tól várható megjelenése magyaráz.

Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban

2025-ben alapjaiban rajzolódott át a magyar turizmus térképe: miközben a magyar utazók tudatosabbak és árérzékenyebbek lettek, a szolgáltatói oldal soha nem látott kihívásokkal küzd. A Pénzcentrum turisztikai interjúi megmutatják, hogyan változtak az utazási szokások, miért csúszik le Budapest a régiós versenyben, és milyen új trendek formálják a luxustól a fapadosig a teljes piacot.

„Sokan fognak nagyot veszíteni” – lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról

Így az év elején talán még korai lenne a komoly gazdasági elemzésekhez a 2026-os évre – természetesen azok is érkeznek majd –, viszont akik valami könnyedebbre vágynak, azoknak itt van újra a Pénzcentrum hagyományos évindító jóslása. Ezúttal Szatmári Nóra Tarot elemzőt és asztrológust kértük meg, hogy kártyái segítségével próbáljon meg képet adni arról, mi várhat ránk az új évben. Az asztrológus szerint 2026-ban a gazdasági folyamatokat erőteljes átalakulás, bizonytalanság és komoly kockázatok jellemezhetik. Figyelmeztetett, hogy a következő év sokak számára veszteségeket hozhat, különösen a magas kockázatú befektetések terén. Hozzátette, bár pozitív irányok és hosszú távon ígéretes lehetőségek is kirajzolódnak, 2026 elsősorban a gazdasági szerkezetváltás és a felelős döntések időszaka lehet, így az asztrológus szerint érdemes tudatosabban és óvatosabban tervezni az előttünk álló évben.

Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?

Az elektromos átállás felgyorsulása és az új márkák megjelenése 2025-ben minden eddiginél összetettebbé tette az autóválasztást. Az ADAC 112 modell részletes vizsgálatával segít eligazodni a kínálatban, ahol a legjobb eredményt több elektromos modell – köztük az Audi, a Mercedes és a Skoda slágermodelljei – érte el 1,6-os értékeléssel. A lista másik végén a Dacia Spring zárt 3,0-s osztályzattal, míg a magyar piacon népszerű Suzuki Vitara és Dacia Duster a mezőny alsó harmadában, de még elfogadható eredménnyel végzett. Az összkép ugyanakkor egyértelműen pozitív: egyik autó sem bukott meg, a különbségek inkább felszereltségben és karakterben, mint alapminőségben jelentkeznek.

Kimerítették a kasszát az ünnepek? Íme 5+1 filléres recept, amivel kihúzhatod az újév első fizujáig

A te bankszámládat is durván kiszipolyozta az ünnepi készülődés? Nem számítottál rá, hogy ilyen sokba kerül a karácsonyi ajándék, a szórakozás vagy a rokonok vendégül látása? Ne aggódj, nem fogsz éhezni! 5+1 kipróbált receptünkkel segítünk átvészelni az ünnepek utáni időszakot az újév első fizetésapjáig.

Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába

2025-ben is azok a témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, amelyek közvetlenül hatottak a mindennapjaikra, a Pénzcentrum egész évben ezekre fókuszált. A gazdasági hullámzásoktól az Otthon Start hatásain át a nyugdíjak, a rezsi, a családtámogatások és a banki változások alakulásáig folyamatosan követtük a legfontosabb fejleményeket, miközben új sportrovatunk is gyorsan közönségkedvenc lett. A cikkek olvasottsága pontosan megmutatja, milyen kérdések foglalkoztatták leginkább a magyarokat egy kiszámíthatatlan, fordulatokkal teli évben.

193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez

A minimálbér 2026-ban 11 százalékkal emelkedik, ezzel pedig számos más juttatás összege is nő, amely a törvény szerint a minimálbér összegéhez van kötve. Az egyik ilyen kedvezmény a súlyos betegséggel élők adóalap-kedvezménye, mely 2026-tól havi 16 100 forintot is jelenthet. Erre a kedvezményre akár 10-ből 3 magyar is jogosult lehet alapbetegsége alapján, azonban még mindig kevesen tudják, milyen esetben és kinek járhat. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, ki jogosult adóalap-kedvezményre, milyen betegségek alapján és mekkora összegre számíthat.

Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki

Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át. Donald Trump visszatérése a Fehér Házba, és ezzel együtt az USA új külpolitikai iránya érezhetően megrázta a globális hatalmi viszonyokat, ahogy az orosz–ukrán és a közel-keleti háborúk sem közeledtek megnyugtató lezáráshoz. Kína gazdasági megingása, Európa bizonytalansága és a világgazdaság lüktető feszültségei egyaránt azt vetítik előre, hogy 2026-ban sem leszünk híján a kérdéseknek. Mostani cikkünkben Gálik Zoltánnal, az európai politikák szakértőjével, valamint a Corvinus Egyetem docensével járjuk körbe a 2026-os év geopolitikai kilátásait.

Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most

A 2025-ös év végi toplistákat olvasva sokakban maradhatott hiányérzet, hogy fontos filmekről maradt le tavaly. Hogy ez ne történhessen meg 2026-ban, összegyűtöttük, hogy milyen filmeket érdemes már most bevésni a naptárba, rátenni a watchlistre. Mutatjuk azt is, mik voltak az ünnepi időszak legkedveltebb filmjei a mozikban.