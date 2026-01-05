Orbán Viktor: a világ új korszakba lépett, Magyarországnak ehhez kell igazodnia most

Orbán Viktor hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy 2025-tel lezárult a liberális világrend korszaka, a világpolitika új erőviszonyai pedig Magyarország kül-, energia- és gazdaságpolitikáját is átrendezik, miközben a kormány a békegazdaság, az energiabiztonság, a migráció elutasítása és a globális hatalmi központokkal való egyensúlyos kapcsolatépítés mellett kötelezi el magát.

Orbán Viktor szerint 2025 lezárta a liberális világrend korszakát, és a nemzetek időszaka kezdődött el, amit Donald Trump hivatalba lépése is megerősített. A miniszterelnök négy kulcskérdést emelt ki az új korszakból: a háború vagy béke dilemmáját Európában, az energiabiztonság ügyét, a migráció kezelését és a gazdasági fejlődés lehetőségét egy gyengélkedő európai környezetben. A kormány továbbra is békegazdaságot épít, ellenzi az orosz energiáról való leválást, elutasítja a migránsok átvételét, és a gazdaságfejlesztésben a magyar emberek támogatását tartja elsődlegesnek.

Orbán Viktor szerint a venezuelai események jól mutatják, hogy a világpolitika új korszakba lépett, és ebben az átalakuló környezetben az energiapolitika is más logika szerint működik majd. Úgy véli, az Egyesült Államok a jövőben olcsóbb energiára törekedhet, ami Magyarország számára kedvező folyamatokat indíthat el a világpiaci árakban. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország gazdasági megítélése stabil, a nagy nemzetközi vállalatok folyamatosan hozzák az új beruházásokat, és további amerikai befektetésekre is számít.

Kiemelte, hogy bár az uniós tagság fontos és jelentős gazdasági előnyöket biztosít, Magyarországnak nem szabad kizárólag erre a térre szorítkoznia, hanem minden globális hatalmi központtal jó kapcsolatot kell fenntartania. A kormányfő szerint az ország jövője az Európai Unión belül, a NATO védelmi ernyője alatt képzelhető el, miközben Magyarország saját kül- és energiapolitikai mozgásterét is meg kívánja őrizni.

Az amerikai pénzügyi védőpajzs kapcsán arról beszélt, hogy az Egyesült Államok elnöki rendszerében minden megállapodás személyes jellegű, ezért Magyarországnak ehhez kell igazodnia. Orbán elmondta, hogy kezdeményezett egy ilyen megállapodást az Egyesült Államokkal, ám egyelőre nem találtak olyan konstrukciót, amely mindkét fél számára megfelelő lenne.

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos