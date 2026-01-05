Az Európai Központi Bank digitális euró projektje kritikus mérföldkőhöz érkezik 2026 első felében.
Orbán Viktor: a világ új korszakba lépett, Magyarországnak ehhez kell igazodnia most
Orbán Viktor hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy 2025-tel lezárult a liberális világrend korszaka, a világpolitika új erőviszonyai pedig Magyarország kül-, energia- és gazdaságpolitikáját is átrendezik, miközben a kormány a békegazdaság, az energiabiztonság, a migráció elutasítása és a globális hatalmi központokkal való egyensúlyos kapcsolatépítés mellett kötelezi el magát.
Orbán Viktor szerint 2025 lezárta a liberális világrend korszakát, és a nemzetek időszaka kezdődött el, amit Donald Trump hivatalba lépése is megerősített. A miniszterelnök négy kulcskérdést emelt ki az új korszakból: a háború vagy béke dilemmáját Európában, az energiabiztonság ügyét, a migráció kezelését és a gazdasági fejlődés lehetőségét egy gyengélkedő európai környezetben. A kormány továbbra is békegazdaságot épít, ellenzi az orosz energiáról való leválást, elutasítja a migránsok átvételét, és a gazdaságfejlesztésben a magyar emberek támogatását tartja elsődlegesnek.
Orbán Viktor szerint a venezuelai események jól mutatják, hogy a világpolitika új korszakba lépett, és ebben az átalakuló környezetben az energiapolitika is más logika szerint működik majd. Úgy véli, az Egyesült Államok a jövőben olcsóbb energiára törekedhet, ami Magyarország számára kedvező folyamatokat indíthat el a világpiaci árakban. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország gazdasági megítélése stabil, a nagy nemzetközi vállalatok folyamatosan hozzák az új beruházásokat, és további amerikai befektetésekre is számít.
Kiemelte, hogy bár az uniós tagság fontos és jelentős gazdasági előnyöket biztosít, Magyarországnak nem szabad kizárólag erre a térre szorítkoznia, hanem minden globális hatalmi központtal jó kapcsolatot kell fenntartania. A kormányfő szerint az ország jövője az Európai Unión belül, a NATO védelmi ernyője alatt képzelhető el, miközben Magyarország saját kül- és energiapolitikai mozgásterét is meg kívánja őrizni.
Az amerikai pénzügyi védőpajzs kapcsán arról beszélt, hogy az Egyesült Államok elnöki rendszerében minden megállapodás személyes jellegű, ezért Magyarországnak ehhez kell igazodnia. Orbán elmondta, hogy kezdeményezett egy ilyen megállapodást az Egyesült Államokkal, ám egyelőre nem találtak olyan konstrukciót, amely mindkét fél számára megfelelő lenne.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását.
Ismét összeszedtük a hét legolvasottabb Pénzcentrumos cikkeit, hogy újra tudd olvasni őket, ha kimaradt volna valamelyik.
Veszprém megyében laknak a legboldogabb magyarok, Nógrádban viszont nagyon nem elégedettek az életükkel - ez derült ki a Pénzcentrum nagy 2025-ös Boldogságkutatásából.
A BNP Paribas közgazdászai szerint az euróövezet gazdasága 2026-ban 1,6 százalékkal bővülhet. A növekedést elsősorban a beruházások élénkülése és a német gazdaság talpra állása húzhatja.
Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is.
Mit hozhat 2026 Európának? Gyorsabb vonatokat, erősebb gazdaságot? Vagy Inkább új bizonytalanságokat? Mutatjuk!
2025-ben is azok a témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, amelyek közvetlenül hatottak a mindennapjaikra, a Pénzcentrum egész évben ezekre fókuszált.
A december 31-én délig beérkezett 2462 voks 45,2 százalékát ez a hal kapta, megelőzve a szilvaorrú keszeget (31,2%) és a paducot (23,6%).
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
Megújult a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag. A legnézettebb adások között szerepelt banki csalásokat bemutató vidó és 1000 forintos kaja kihívás is.
Fontos változás élesedett: már ilyen esetben sem kell súlyadót, települési adót és illetéket fizetniük egyes magyaroknak
Az egyik módosítás rendez egy korábbi jogértelmezési eltérést, és egységes keretet teremt az erdő- és termőföldterületek adózási szabályozásában.
Gazdasági visszaesés, szűkülő hitelkeretek és eltűnő vagyonok jöhetnek 2026-ban az asztrológus szerint.
Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége
A forint árfolyama sem segít jelentősen: szeptember vége óta mindössze 1%-os erősödést mutat az euróval szemben.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
A a növekedés legfeljebb fél százalék körül alakulhatott, a forint kiemelkedő évet zárt, és több kormányzati intézkedés is érdemben befolyásolta a gazdasági folyamatokat.
Egy eddig nem látott méretű sáskafaj jelent meg és telepedett le Magyarországon.
A 6,5 millió lakosú balkáni ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2018-ban kezdte meg hivatalosan az euróövezeti tagság felé vezető utat.
Januártól csak élőflórás termék viselheti a tejföl nevet, a többinek új elnevezést kell kapnia.
Kisebb emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde.