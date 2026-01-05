2026. január 5. hétfő Simon
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. január 5. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2026. január 5-én. A kormányfő mellett Gulyás
Gazdaság

Orbán Viktor: a világ új korszakba lépett, Magyarországnak ehhez kell igazodnia most

Pénzcentrum
2026. január 5. 11:35

Orbán Viktor hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy 2025-tel lezárult a liberális világrend korszaka, a világpolitika új erőviszonyai pedig Magyarország kül-, energia- és gazdaságpolitikáját is átrendezik, miközben a kormány a békegazdaság, az energiabiztonság, a migráció elutasítása és a globális hatalmi központokkal való egyensúlyos kapcsolatépítés mellett kötelezi el magát.

Orbán Viktor szerint 2025 lezárta a liberális világrend korszakát, és a nemzetek időszaka kezdődött el, amit Donald Trump hivatalba lépése is megerősített. A miniszterelnök négy kulcskérdést emelt ki az új korszakból: a háború vagy béke dilemmáját Európában, az energiabiztonság ügyét, a migráció kezelését és a gazdasági fejlődés lehetőségét egy gyengélkedő európai környezetben. A kormány továbbra is békegazdaságot épít, ellenzi az orosz energiáról való leválást, elutasítja a migránsok átvételét, és a gazdaságfejlesztésben a magyar emberek támogatását tartja elsődlegesnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Orbán Viktor szerint a venezuelai események jól mutatják, hogy a világpolitika új korszakba lépett, és ebben az átalakuló környezetben az energiapolitika is más logika szerint működik majd. Úgy véli, az Egyesült Államok a jövőben olcsóbb energiára törekedhet, ami Magyarország számára kedvező folyamatokat indíthat el a világpiaci árakban. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország gazdasági megítélése stabil, a nagy nemzetközi vállalatok folyamatosan hozzák az új beruházásokat, és további amerikai befektetésekre is számít.

Kiemelte, hogy bár az uniós tagság fontos és jelentős gazdasági előnyöket biztosít, Magyarországnak nem szabad kizárólag erre a térre szorítkoznia, hanem minden globális hatalmi központtal jó kapcsolatot kell fenntartania. A kormányfő szerint az ország jövője az Európai Unión belül, a NATO védelmi ernyője alatt képzelhető el, miközben Magyarország saját kül- és energiapolitikai mozgásterét is meg kívánja őrizni.

Az amerikai pénzügyi védőpajzs kapcsán arról beszélt, hogy az Egyesült Államok elnöki rendszerében minden megállapodás személyes jellegű, ezért Magyarországnak ehhez kell igazodnia. Orbán elmondta, hogy kezdeményezett egy ilyen megállapodást az Egyesült Államokkal, ám egyelőre nem találtak olyan konstrukciót, amely mindkét fél számára megfelelő lenne.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
#kormány #európai unió #gazdaság #migráció #nemzetközi #miniszterelnök #donald trump #orbán viktor #politika #sajtótájékoztató #venezuela #háború #béke #energiabiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:50
12:44
12:32
12:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 2. 05:30
A kockázati tőkebefektetők már csak az AI-sztorikban látják a potenciált  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 5. 11:48
Új műsorvezető az ATV-nél
Papp Réka Kinga csatlakozik az ATV műsorvezetői csapatához. PRK vidám kísérletnek nevezte a fejlemén...
iO Charts  |  2026. január 5. 10:01
Az Estée Lauder részvény elemzése (EL) - Strukturális saller
Az Estée Lauder részvény (EL) alapadatai, áttekintés The Estée Lauder (EL) története 1946-ban kezdőd...
Holdblog  |  2026. január 5. 08:12
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa...
Bankmonitor  |  2026. január 4. 16:37
Lakáshitel 2026: igénylés és feltételek
Várhatóan 2026-ban is jelentős lesz a lakossági hitelezés, amelynek az egyik legmeghatározóbb része...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
2026. január 5.
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
2026. január 5.
Bomba befektetésekkel és éles kritikákkal startolt el a Cápák között új évada
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
1 hete
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
3
2 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
4
2 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
5
2 hete
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 13:03
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 12:04
Friss hótérkép! Itt 30-50 centi is lehullhat a héten: elképesztő, ami Magyarországra vár
Agrárszektor  |  2026. január 5. 12:32
Bajba kerülhetnek a magyar autósok, ha ezt nem teszik meg: még nem késő