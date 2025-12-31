2025. december 31. szerda Szilveszter
Duna, panoráma a visegrádi várból. Nyári nap, zöld erdők és mezők, fehér felhők a kék égen.
Gazdaság

Megérkezett a „horrorsáska” Magyarországra: ekkora még nem telepedett meg nálunk

Pénzcentrum
2025. december 31. 10:18

Új, rendkívül nagy termetű rovar jelent meg Magyarországon: az egyiptomi sáska nemcsak felbukkant, hanem a jelek szerint meg is telepedett hazánkban, írja az Infostart.

Magyarországon eddig nem ismert méretű sáskafaj jelent meg: az egyiptomi sáska már nemcsak elszórt észlelések formájában bukkan fel, hanem egyre több jel utal arra, hogy stabil állományt alakított ki. Erről Puskás Gellért entomológus, a Magyar Rovartani Társaság tagja beszélt az InfoRádióban.

A szakember szerint a közösségi médiában és adatgyűjtő oldalakon egyre több megfigyelés lát napvilágot, és az előfordulások már nem kizárólag városi környezetre korlátozódnak. Az egyiptomi sáska a szabad természetben is megjelent, sőt már a lárvák kifejlődésére vonatkozó adatok is rendelkezésre állnak, ami a megtelepedés egyértelmű jele.

Az új faj mérete valóban figyelemre méltó: a hímek testhossza 4–5,5 centiméter, míg a nőstények akár a 7 centimétert is elérhetik, ezzel messze a legnagyobb sáskafajnak számítanak Magyarországon. Színük barnás-szürkés, sötét mintázattal, jellegzetességük pedig a függőlegesen csíkozott szem és a tor hátán található nyeregszerű pajzs kiemelkedése.

Bár a köznyelvben sokan „horrorsáskaként” emlegetik a fajt, a szakértők szerint egyelőre nincs ok riadalomra. Az egyiptomi sáska nem vándorol, és nem képez hatalmas rajokat, mint a hírhedt vándorsáska. Eredetileg a Földközi-tenger térségében őshonos, és bár csapatosan is előfordulhat, nem okoz tömeges pusztítást.

Táplálkozása során kisebb károkat okozhat: bokrokon, fákon él, zöldségeket és dísznövényeket rágcsálhat, de jelentős mezőgazdasági kártételre jelenleg nem számítanak. A szakemberek hangsúlyozzák: védekezésre egyelőre nincs szükség, a faj megjelenését folyamatosan figyelik.
Címlapkép: Getty Images
#kártevő #magyarország #gazdaság #állat #mezőgazdaság #rovar #természet #természetvédelem #állatok

