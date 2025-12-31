A 6,5 millió lakosú balkáni ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2018-ban kezdte meg hivatalosan az euróövezeti tagság felé vezető utat.
Megérkezett a „horrorsáska” Magyarországra: ekkora még nem telepedett meg nálunk
Új, rendkívül nagy termetű rovar jelent meg Magyarországon: az egyiptomi sáska nemcsak felbukkant, hanem a jelek szerint meg is telepedett hazánkban, írja az Infostart.
Magyarországon eddig nem ismert méretű sáskafaj jelent meg: az egyiptomi sáska már nemcsak elszórt észlelések formájában bukkan fel, hanem egyre több jel utal arra, hogy stabil állományt alakított ki. Erről Puskás Gellért entomológus, a Magyar Rovartani Társaság tagja beszélt az InfoRádióban.
A szakember szerint a közösségi médiában és adatgyűjtő oldalakon egyre több megfigyelés lát napvilágot, és az előfordulások már nem kizárólag városi környezetre korlátozódnak. Az egyiptomi sáska a szabad természetben is megjelent, sőt már a lárvák kifejlődésére vonatkozó adatok is rendelkezésre állnak, ami a megtelepedés egyértelmű jele.
Az új faj mérete valóban figyelemre méltó: a hímek testhossza 4–5,5 centiméter, míg a nőstények akár a 7 centimétert is elérhetik, ezzel messze a legnagyobb sáskafajnak számítanak Magyarországon. Színük barnás-szürkés, sötét mintázattal, jellegzetességük pedig a függőlegesen csíkozott szem és a tor hátán található nyeregszerű pajzs kiemelkedése.
Bár a köznyelvben sokan „horrorsáskaként” emlegetik a fajt, a szakértők szerint egyelőre nincs ok riadalomra. Az egyiptomi sáska nem vándorol, és nem képez hatalmas rajokat, mint a hírhedt vándorsáska. Eredetileg a Földközi-tenger térségében őshonos, és bár csapatosan is előfordulhat, nem okoz tömeges pusztítást.
Táplálkozása során kisebb károkat okozhat: bokrokon, fákon él, zöldségeket és dísznövényeket rágcsálhat, de jelentős mezőgazdasági kártételre jelenleg nem számítanak. A szakemberek hangsúlyozzák: védekezésre egyelőre nincs szükség, a faj megjelenését folyamatosan figyelik.
Kisebb emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde.
2025 egyszerre hozott bizonytalanságot és fordulópontokat a gazdaság, a geopolitika és a technológiai fejlődés terén is.
A MOHU közölte, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot.
November végéig több kamatot fizetett ki az állam, mint 2024-ben összesen, és a tendencia tovább romlik.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Na, vajon 2026-ban lesz repülőrajt? Kiszámolták, reálisak-e a kormány gazdasági predikciói az új évre
Összességében a múltbeli adatok alapján a 4 százalékos növekedési cél túlzottan optimistának tűnik.
Súlyos látlelet a magyar közutakról, vasúthálózatról: ha ez így megy tovább, nyugodtan készülhetünk a katasztrófára
Magyarország közlekedési infrastruktúrájában súlyos aránytalanságok alakultak ki a közúti fejlesztések túlsúlya és a vasúti hálózat elhanyagolása miatt.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók.
Az eurót kedden reggel hat órakor 386,61 forinton jegyezték a hétfő este hat órai 386,27 forintos jegyzés után.
A Moody’s rendkívüli döntéssel a befektetésre nem ajánlott kategóriába rontotta Budapest hitelminősítését, és további leminősítést is kilátásba helyezett.
Kismértékben erősödött a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok vegyes mozgást mutattak a december 23-i záróárakhoz képest.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Vállalatvezetők, közgazdászok, tudósok és közéleti szereplők adtak éles, sokszor meglepően őszinte képet 2025-ben a magyar valóságról a Pénzcentrumnak.
Az előző évektől eltérően ezúttal az új év kezdetén tart sajtótájékoztatót a miniszterelnök.
Az eurót hétfőn reggel kilenc óra után 387,29 forinton jegyezték a péntek kora esti 386,84 forinttal szemben.
Az Európai Bizottság jelzést adott, hogy a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.
Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Nincs több kérdés: már biztos, hamarosan rengeteg pénzt veszít Magyarország, a következmények súlyosak
Magyarország a jogállamisági viták következtében a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak szinte egészétől el van zárva.
