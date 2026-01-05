2026. január 5. hétfő Simon
-2 °C Budapest
Trees and hedgerows silhouetted in the cold winter morning air.
Kvíz

Kvíz: Mennyit tudsz az időjárási babonákról? Lássuk, mit ígér az idei évre Gergely, Dorottya vagy Piroska napja!

Pénzcentrum
2026. január 5. 18:02

A népi megfigyeléseken alapuló időjárási hiedelmek évszázadokon át fennmaradtak, megőrződtek: gyakran emlegetjük ezeket ma is. Te emlékszel, hogy mi történik, ha Gergely megrázza a szakállát, vagy Szent György nap előtt megszólal a béka? A mai kvíz során letesztelheted, mennyit tudsz a téli, kora tavaszi népi időjóslatokról. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Mennyit tudsz az időjárási babonákról? Lássuk, mit ígér az idei évre Gergely, Dorottya vagy Piroska napja!

1/10 kérdés
Mit jelez a néphit szerint, ha vízkeresztkor, vagyis január 6-án fúj a szél?
jó termés lesz az évben
száraz nyár várható
korai fagyok jönnek
hosszú, hideg tél következik
2/10 kérdés
Mit jelent, ha vízkeresztkor esik a hó?
a tél hamarosan véget ér
a tél még tovább marad
napsütéses idő várható
szeles idők jönnek
3/10 kérdés
Mit tart a néphit, a január 18-i időjárásról? "Piroska napján ha fagy, ...
hamar megjönnek a madarak"
tavasszal megárad a patak"
negyven napig el nem hagy"
hamarosan kisüt a nap"
4/10 kérdés
Mit jelent, ha január 22-én eső lesz? "Hogyha megcsordul Vince, megtelik a pince."
Ha olvadni kezd a hó, megáradnak a folyók.
Ha esik az eső, olyan esőzések jönnek, hogy a talajvíz feljön a pincékben.
Ha esik az eső, még hosszú lesz a tél, fel kell tölteni az éléskamrát újra.
Ha ezen a napon olvad a jég, felenged a fagy, bő szőlőtermés lesz
5/10 kérdés
Január 25-e környékén gyökeresen változik meg az időjárás a népi megfigyelések szerint. Hogy nevezik ezt a jelenséget?
Ferencfordulat
Tamásfordulat
Pálfordulat
Károlyfordulat
6/10 kérdés
Mit tart a néphit február 2-a, vagyis gyertyaszentelő időjárásáról? "Ha esik a hó, fú a szél, ...
nem marad soká a tél."
nem pihen sokáig a kapanyél."
jön még kutyára dér."
a rossz idő tavasszal visszatér."
7/10 kérdés
Mit tartanak arról, ha Zsuzsanna napján, február 19-én megszólal a pacsirta?
közel a tavasz
jó lesz a búzatermés
forró lesz a nyár
elhúzódik a tél
8/10 kérdés
Február 24-e Jégtörő Mátyás napja. De mit csinál Mátyás?
Mátyás előbb vihart támaszt, azután vizet áraszt.
Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál.
Mátyás hozza az első fecskét, és vele a szerencsét.
Mátyás összehord havat, szelet, de elűzi a telet.
9/10 kérdés
Mi történik akkor, ha március 12-én Gergely megrázza a szakállát, vagyis esik a hó?
Kemény fagyok lesznek májusban.
Még áprilisban is hó lesz.
Hamar kitavaszodik.
Csapadékos lesz a nyár.
10/10 kérdés
Mit jelent az április 24-e, vagyis Szent György-nap előtt megszólaló béka?
kemény májusi fagyokat
esőtlen nyarat
termékeny évet
fehér karácsonyt
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #teszt #tudás #népszokás #hagyományőrzés #kvíz #hagyomány #általános műveltségi kvíz

2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
2026. január 5.
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
2026. január 5.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
