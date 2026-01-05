Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A népi megfigyeléseken alapuló időjárási hiedelmek évszázadokon át fennmaradtak, megőrződtek: gyakran emlegetjük ezeket ma is. Te emlékszel, hogy mi történik, ha Gergely megrázza a szakállát, vagy Szent György nap előtt megszólal a béka? A mai kvíz során letesztelheted, mennyit tudsz a téli, kora tavaszi népi időjóslatokról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyit tudsz az időjárási babonákról? Lássuk, mit ígér az idei évre Gergely, Dorottya vagy Piroska napja! 1/10 kérdés Mit jelez a néphit szerint, ha vízkeresztkor, vagyis január 6-án fúj a szél? jó termés lesz az évben száraz nyár várható korai fagyok jönnek hosszú, hideg tél következik Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent, ha vízkeresztkor esik a hó? a tél hamarosan véget ér a tél még tovább marad napsütéses idő várható szeles idők jönnek Következő kérdés 3/10 kérdés Mit tart a néphit, a január 18-i időjárásról? "Piroska napján ha fagy, ... hamar megjönnek a madarak" tavasszal megárad a patak" negyven napig el nem hagy" hamarosan kisüt a nap" Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent, ha január 22-én eső lesz? "Hogyha megcsordul Vince, megtelik a pince." Ha olvadni kezd a hó, megáradnak a folyók. Ha esik az eső, olyan esőzések jönnek, hogy a talajvíz feljön a pincékben. Ha esik az eső, még hosszú lesz a tél, fel kell tölteni az éléskamrát újra. Ha ezen a napon olvad a jég, felenged a fagy, bő szőlőtermés lesz Következő kérdés 5/10 kérdés Január 25-e környékén gyökeresen változik meg az időjárás a népi megfigyelések szerint. Hogy nevezik ezt a jelenséget? Ferencfordulat Tamásfordulat Pálfordulat Károlyfordulat Következő kérdés 6/10 kérdés Mit tart a néphit február 2-a, vagyis gyertyaszentelő időjárásáról? "Ha esik a hó, fú a szél, ... nem marad soká a tél." nem pihen sokáig a kapanyél." jön még kutyára dér." a rossz idő tavasszal visszatér." Következő kérdés 7/10 kérdés Mit tartanak arról, ha Zsuzsanna napján, február 19-én megszólal a pacsirta? közel a tavasz jó lesz a búzatermés forró lesz a nyár elhúzódik a tél Következő kérdés 8/10 kérdés Február 24-e Jégtörő Mátyás napja. De mit csinál Mátyás? Mátyás előbb vihart támaszt, azután vizet áraszt. Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál. Mátyás hozza az első fecskét, és vele a szerencsét. Mátyás összehord havat, szelet, de elűzi a telet. Következő kérdés 9/10 kérdés Mi történik akkor, ha március 12-én Gergely megrázza a szakállát, vagyis esik a hó? Kemény fagyok lesznek májusban. Még áprilisban is hó lesz. Hamar kitavaszodik. Csapadékos lesz a nyár. Következő kérdés 10/10 kérdés Mit jelent az április 24-e, vagyis Szent György-nap előtt megszólaló béka? kemény májusi fagyokat esőtlen nyarat termékeny évet fehér karácsonyt Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK