Most érkezett! Tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban: mi történhetett?
Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel; saját tűzoltóságuk perceken belül elhárította a helyzetet, egyéb beavatkozásra nem volt szükség - tájékoztatott a gyár kommunikációs szolgálata.
Közleményükben azt írták, a szükséges intézkedéseket az előírt biztonsági eljárásoknak és protokolloknak megfelelően haladéktalanul megtették, biztosítva a munkatársak biztonságát, gyorsan megoldva ezzel a problémát. Egyetlen ember sem volt érintett és senki sem sérült meg.
A termelés zavartalanul működik - jelezték. Kiemelték, hogy a BMW Group világszerte nagyon jól felkészült hasonló ritka eseményekre. Az épületeket a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték és kivitelezték - áll a közleményben.
A Tesla globális járműeladásai második egymást követő évben csökkentek 2025-ben, így a BYD átvette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét.
Öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica, de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában..
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
Az elektromos átállás felgyorsulása és az új márkák megjelenése 2025-ben minden eddiginél összetettebbé tette az autóválasztást.
Az aktuális előrejelzések szerint óév utolsó időszakában, illetve az újév első napjaiban többször várható kisebb havazás,
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025 első 11 hónapjában a Porsche 911 a legnépszerűbb sportautó Magyarországon, a luxuslimuzinok között a BMW 7-es, Mercedes S‑osztály és Porsche Panamera uralta a piacot.
Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európában, így ezekkel nem árt tisztában lenni, ha külföldön ülünk volánhoz Szilveszterkor.
Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik.
Eljött az autóipari fordulat, ez betehet a magyar álomnak is? Átírják a terveket a legnagyobb gyártók
Az autóipar elektromos átállása jelentős fordulatot vett 2025-ben, ahogy a gyártók és a szabályozók egyaránt pragmatikusabb megközelítés felé mozdultak el.
Hajmeresztő manőverek, döbbenetes döntések egy évből. Íme a BpiAutósok 2025-ös évösszegzőjének legdurvább pillanatai.
Autósok, figyelem! Leállás lesz az útdíjfizetésben, órákon keresztül nem lehet majd autópálya-matricát venni
Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni.
Hajnalban kezdődött, üldözéssel folytatódott, és a Megyeri hídon ért véget annak az autósnak a menekülése, aki a rendőri felszólítás ellenére továbbhajtott karácsony első napján.
Az Európai Unióban novemberben és az év eddigi részében is nőtt az új személygépkocsik forgalomba helyezése az egy évvel korábbihoz képest.
Jelentősen emelkedik ezen a helyen a parkolás díja Budapesten: már csak pár nap, aztán jóval többet kell fizetni
A KÖKI bevásárlóközpont 2026. január 1-től jelentősen emeli parkolási díjait, ami 16,6 százalékos növekedést jelent a jelenlegi árakhoz képest.
A szervezők szerint ha valóban egyezség született volna, nem vonult volna fel ennyi kamion.
Gyakori tévhit, hogy a téli abroncsok létjogosultsága kizárólag a havazáshoz kötődik.
A beszámoló szerint a helyiek egyáltalán nem bánják a hangzavart, a lakosok többsége támogatólag lép fel kamionos tüntetés szereplőivel szemben.
Tényleg teljesen megbénult Budapest: elképesztő, már több kilométeres a dugó a kamionos tüntetők miatt
Mintegy kétezer teherautó és kamion vonulhat az M3-as autópálya felől az Árpád hídon át Budára.
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
Az európai elektromobilitási átállás már a nagyüzemi iparosítás szakaszába lépett, a költséghatékonyság, a lokalizáció és az akkumulátorlogisztika kulcskérdéssé vált.