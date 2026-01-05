2026. január 5. hétfő Simon
-2 °C Budapest
Most érkezett! Tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban: mi történhetett?
Autó

Most érkezett! Tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban: mi történhetett?

Pénzcentrum
2026. január 5. 15:26

Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel; saját tűzoltóságuk perceken belül elhárította a helyzetet, egyéb beavatkozásra nem volt szükség - tájékoztatott a gyár kommunikációs szolgálata.

Közleményükben azt írták, a szükséges intézkedéseket az előírt biztonsági eljárásoknak és protokolloknak megfelelően haladéktalanul megtették, biztosítva a munkatársak biztonságát, gyorsan megoldva ezzel a problémát. Egyetlen ember sem volt érintett és senki sem sérült meg.

A termelés zavartalanul működik - jelezték. Kiemelték, hogy a BMW Group világszerte nagyon jól felkészült hasonló ritka eseményekre. Az épületeket a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték és kivitelezték - áll a közleményben.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
