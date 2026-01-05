2026. január 5. hétfő Simon
-2 °C Budapest
Ukrajna fő szimbólumai - ukrán zászló és az ukrán ortodox egyház temploma - Kijevi Szent Szofia a háttérben Ukrajna Zászló Ország Háttér Nemzet Kijev, Ukrajna 03/10/2024
Világ

Egyértelmű üzenetet küldött Ukrajna: ekkor lehet dönteni Zelenszkij sorsáról

Pénzcentrum
2026. január 5. 21:21

Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukránok elsöprő többsége csak a háborút lezáró békemegállapodás után tartja időszerűnek a választásokat, és az elnökbe vetett bizalom erősen befolyásolja a voksolás időzítéséről alkotott véleményeket.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet novemberben és decemberben végzett reprezentatív felmérése szerint az ukránok 59 százaléka kizárólag a háború teljes befejezése és egy végleges békeszerződés aláírása után támogatná új választások kiírását. A megkérdezetteknek mindössze 10 százaléka gondolja úgy, hogy már a fegyveres összecsapások lezárása előtt is szükség lenne voksolásra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az adatok érdekessége, hogy jelentősen nőtt azok aránya, akik egy esetleges fegyverszünet után, megfelelő nemzetközi biztonsági garanciák mellett tartanák elfogadhatónak a választások lebonyolítását. Márciusban csupán 9 százalék képviselte ezt az álláspontot, decemberre azonban arányuk 23 százalékra emelkedett.

A kutatás fontos eleme volt Volodimir Zelenszkij elnök támogatottságának mérése is. Az eredmények szerint az ukránok 60 százaléka továbbra is bizalommal van az államfő iránt, míg 35 százalékuk nem bízik benne. Ez az arány gyakorlatilag változatlan a múlt nyár óta.

Kapcsolódó cikkeink:

A felmérés alapján figyelemre méltó összefüggés rajzolódik ki az elnökbe vetett bizalom és a választások időzítésének megítélése között. A Zelenszkijt támogatók körében szinte teljes az egyetértés abban, hogy meg kell várni a békemegállapodást: mindössze 3–4 százalékuk gondolja úgy, hogy már most szavazni kellene. Ezzel szemben azok közül, akik nem bíznak az elnökben, 28 százalék még a háború befejezése előtt megtartaná a választásokat, további 34 százalék pedig tűzszünet esetén, nemzetközi biztonsági garanciák mellett tartaná időszerűnek a voksolást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ukrán elnök korábban jelezte, hogy nyitott a választások kiírására, amennyiben nyugati partnerei biztonsági garanciákat és pénzügyi támogatást nyújtanak. A parlament decemberben munkabizottságot hozott létre annak vizsgálatára, milyen feltételek mellett lehetséges egyáltalán választást tartani hadiállapot idején. Jelenleg az ukrán alkotmány nem teszi lehetővé voksolás lebonyolítását háború alatt. Ruszlan Sztefancsuk házelnök szerint egy esetleges, ezt megkerülő jogszabály csak egyszeri, kivételes megoldásként jöhetne szóba.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet 1001 felnőtt ukrán állampolgárt kérdezett meg telefonon november 26. és december 29. között, kizárólag a kormányzati ellenőrzés alatt álló területeken.
Címlapkép: Getty Images
#választások #felmérés #ukrajna #világ #közvélemény-kutatás #kijev #fegyverszünet #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #békemegállapodás

