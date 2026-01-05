A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.
Könnyít a kormány: megnyílik a kapu a kamatmentes hitelekhez
A kormány könnyít a KKV-k számára elérhető kamatmentes hitelprogram feltételein, amelyre eddig közel ezer igénylés érkezett.
A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentése szerint módosítják a vidéki kis- és középvállalkozásoknak szóló KKV Technológia Plusz Hitelprogram feltételeit. A változtatások 2026. január 12-től lépnek hatályba, és elsősorban a program kamatmentes forgóeszközhitelt nyújtó elemét érintik kedvezően.
A minisztérium által közölt információk szerint a módosítások hátterében a vállalkozásoktól érkezett visszajelzések állnak. A program keretében nyújtott támogatás célja továbbra is a cégek likviditásának biztosítása és működésük stabilizálása.
Az európai uniós forrásokból is finanszírozott, összesen 70 milliárd forint keretösszegű program tavaly július közepén indult. Az azóta eltelt időszakban közel ezer vállalkozás igényelt kamatmentes forgóeszközhitelt, összesen 17,6 milliárd forint értékben.
"A bevezetett módosításokkal azt szeretnénk elérni, hogy minél több magyar vállalkozás gyorsan, egyszerűen és kamatmentesen jusson forráshoz. A forgóeszközhitel továbbra is a stabil működést, a likviditás megőrzését és a fejlődés megalapozását szolgálja" – áll a minisztérium közleményében.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A tárca nem részletezte, pontosan milyen változtatások várhatók a programban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a módosítások révén több területen is javulnak majd a hitelfelvétel feltételei.
Ezen a héten Lakatos István, Orbók Ilona, Bojinka Miklós, Balogh Péter, valamint Balogh Levente várta a befektetésre éhes kishalakat a Cápák között legújabb részében.
Rácz Jenő több éven át dolgozott Európa és Ázsia meghatározó konyháiban, mielőtt hazatért Magyarországra.
Az év vége sok vállalkozó számára nemcsak az üzleti zárásról, hanem komoly stratégiai döntésekről is szól.
A legkisebb összegeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbogdányra és Nyírgelsére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5 ezer fős Alsózsolcára szabták ki.
A hazai szabályozás szerint dohányboltot kétféle módon lehet üzemeltetni: koncessziós engedéllyel, amelyet még 2013-ban nyertek el a vállalkozók, illetve külön feljogosítással.
A legnagyobb egyedi bírságot a GVH a Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re szabta ki, az ügy a köznyelvben „kukásautó-kartellként” vált ismertté.
Lehull a lepel a titokzatos strómanokról: így játsszák át az állami vagyont hajléktalanoknak, titokzatos külföldi csalóknak
Évente több milliárd forint a tét – mondták el a Pénzcentrumnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakértői.
Több százmilliós károkat okoztak a MÁV-nak, sok vonat késett is emiatt: megnevezte a társaság a felelősöket, súlyos bírságot kapnak
2025-ben graffitikkel, illegális falfirkákkal 2500 négyzetméternyi felületen csúfították el a MÁV-csoport kezelésében lévő épületeket, járműveket.
Döbbenet: így verik át az ügyeskedő cégek kamu akciókkal a magyar vásárlókat - erre már a GVH is felfigyelt
Az egyes promóciókban akciósnak hirdetett termékek száma nagyarányú volt a nem akciós termékekéhez képest, az akciós időszak pedig hosszabb az akció nélküli időszaknál.
Jövőre még több céget érint a havi helyett a ritkább - negyedéves - társasági adóelőlegfizetés.
A Ben & Jerry's új vállalatirányítási szabályokat vezetett be, amelyek kilencéves időkorlátot szabnak az igazgatótanácsi tagságra.
A makrogazdasági tényezőket összegző makro részindex -11 ponton áll egy felmérés szerint.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Egy hazai kisvállalkozó keserű Facebook-posztban írta le, hogyan szorítja sarokba a globális import és a hazai piaci viszonyok.
A DPD Hungary tájékoztatása szerint az év végi, kiugróan magas csomagforgalom miatt kézbesítési nehézségek jelentkeztek Budapesten és környékén.
Itt a nagy év végi pezsgőkörkép: ezek a legjobbak 2025-ben, nagy csatában a Törley és a Moet&Chandon
A Szupermenta terméktesztjén ezúttal száraz rozé pezsgőket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei.
A munkavállalók pihenése érdekében szenteste napján csak két egység, december 25-én pedig csak a debreceni egységek lesznek nyitva.
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.