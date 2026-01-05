2026. január 5. hétfő Simon
-2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Vállalkozás

Könnyít a kormány: megnyílik a kapu a kamatmentes hitelekhez

Pénzcentrum
2026. január 5. 21:02

A kormány könnyít a KKV-k számára elérhető kamatmentes hitelprogram feltételein, amelyre eddig közel ezer igénylés érkezett.

A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentése szerint módosítják a vidéki kis- és középvállalkozásoknak szóló KKV Technológia Plusz Hitelprogram feltételeit. A változtatások 2026. január 12-től lépnek hatályba, és elsősorban a program kamatmentes forgóeszközhitelt nyújtó elemét érintik kedvezően.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A minisztérium által közölt információk szerint a módosítások hátterében a vállalkozásoktól érkezett visszajelzések állnak. A program keretében nyújtott támogatás célja továbbra is a cégek likviditásának biztosítása és működésük stabilizálása.

Kapcsolódó cikkeink:

Az európai uniós forrásokból is finanszírozott, összesen 70 milliárd forint keretösszegű program tavaly július közepén indult. Az azóta eltelt időszakban közel ezer vállalkozás igényelt kamatmentes forgóeszközhitelt, összesen 17,6 milliárd forint értékben.

"A bevezetett módosításokkal azt szeretnénk elérni, hogy minél több magyar vállalkozás gyorsan, egyszerűen és kamatmentesen jusson forráshoz. A forgóeszközhitel továbbra is a stabil működést, a likviditás megőrzését és a fejlődés megalapozását szolgálja" – áll a minisztérium közleményében.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A tárca nem részletezte, pontosan milyen változtatások várhatók a programban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a módosítások révén több területen is javulnak majd a hitelfelvétel feltételei.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #vállalkozás #kkv #kormány #támogatás #nemzetgazdasági minisztérium #kis és középvállalkozások #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:21
21:02
20:40
20:33
20:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
2026. január 5.
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
2026. január 5.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, hatalmas a sokk
2
2 hónapja
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
3
2 hete
Lehull a lepel a titokzatos strómanokról: így játsszák át az állami vagyont hajléktalanoknak, titokzatos külföldi csalóknak
4
2 hónapja
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
5
2 hónapja
Rengeteg magyar kedvenc kajás helye zárhat be: nagyon nincsenek rendben a dolgok ezeken a helyeken
PÉNZÜGYI KISOKOS
Mobilbank
az a szolgáltatás, amelynél SMS-eket kapunk az általunk kért tranzakciókról (pl. számla/kártya, terhelés/jóváírás, sikeres/elutasított/sztornózott tranzakciókról, megadott összeg feletti tranzakciókról, egyenlegről, bizonyos határ alatti egyenlegről, árfolyamokról, stb.) és egyes bankoknál SMS-ben kérdezhetünk is a rendszertől, melyre az SMS-ben válaszol, vagy végrehajt bizonyos műveletet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 19:00
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 18:02
Kvíz: Mennyit tudsz az időjárási babonákról? Lássuk, mit ígér az idei évre Gergely, Dorottya vagy Piroska napja!
Agrárszektor  |  2026. január 5. 19:29
Ide viszik ki az ukrán kukoricát: durva, melyik országba megy a java