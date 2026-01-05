Könnyít a kormány: megnyílik a kapu a kamatmentes hitelekhez

A kormány könnyít a KKV-k számára elérhető kamatmentes hitelprogram feltételein, amelyre eddig közel ezer igénylés érkezett.

A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentése szerint módosítják a vidéki kis- és középvállalkozásoknak szóló KKV Technológia Plusz Hitelprogram feltételeit. A változtatások 2026. január 12-től lépnek hatályba, és elsősorban a program kamatmentes forgóeszközhitelt nyújtó elemét érintik kedvezően.

A minisztérium által közölt információk szerint a módosítások hátterében a vállalkozásoktól érkezett visszajelzések állnak. A program keretében nyújtott támogatás célja továbbra is a cégek likviditásának biztosítása és működésük stabilizálása.

Az európai uniós forrásokból is finanszírozott, összesen 70 milliárd forint keretösszegű program tavaly július közepén indult. Az azóta eltelt időszakban közel ezer vállalkozás igényelt kamatmentes forgóeszközhitelt, összesen 17,6 milliárd forint értékben.

"A bevezetett módosításokkal azt szeretnénk elérni, hogy minél több magyar vállalkozás gyorsan, egyszerűen és kamatmentesen jusson forráshoz. A forgóeszközhitel továbbra is a stabil működést, a likviditás megőrzését és a fejlődés megalapozását szolgálja" – áll a minisztérium közleményében.

A tárca nem részletezte, pontosan milyen változtatások várhatók a programban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a módosítások révén több területen is javulnak majd a hitelfelvétel feltételei.