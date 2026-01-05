2026. január 5. hétfő Simon
-2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hátsó nézet szőke lány visel hátizsákot sétál a barátaival az iskolába
Nyugdíj

Új nyugdíjcsoda van készülőben: forradalmi program indul hamarosan, erre rengetegen vártak már

Pénzcentrum
2026. január 5. 17:02

Németország 2026-tól új nyugdíj-megtakarítási programot indít minden iskoláskorú gyermek számára: a Frühstart‑Rente névre keresztelt rendszerben az állam éveken át havi befizetésekkel épít tőkepiaci alapú nyugdíjdepot, amely hosszú távon jelentős megtakarítássá nőhet.

A Frühstart‑Rente egy új német nyugdíj-megtakarítási konstrukció, amelynek neve nagyjából „korai start nyugdíjként” fordítható. A CDU/SPD kormánykoalíció döntése értelmében minden Németországban tanuló gyermek egy névre szóló, tőkepiaci alapú nyugdíjdepot kap - írja friss cikkében a revinfo.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A számlára érkező összegek várhatóan ETF-ekbe és befektetési alapokba kerülnek, hosszú távú hozamcélokkal, hasonló elven, mint a felnőttek nyugdíj-megtakarításai.

Az állam havi 10 eurót utal a gyermek számlájára 6 és 18 éves kor között. Ez összesen legfeljebb 1 440 euró állami hozzájárulást jelent, amelyet a befektetések hozamai tovább növelhetnek. A 18. életév után a német állami befizetés megszűnik, de a fiatal saját döntése alapján tovább fizetheti a megtakarítást – akár ugyanekkora, akár magasabb összeggel.

A Frühstart‑Rente 2026. január 1-jén indul, és nem terjed ki azonnal minden korosztályra. Elsőként a 2020-ban született gyerekek kerülnek be a rendszerbe, akik 2026-ban töltik be a 6. életévüket. Az idősebb évfolyamok fokozatosan válnak jogosulttá, részben költségvetési okokból.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A hosszú távú cél az, hogy néhány éven belül minden 6–18 év közötti, Németországban iskolába járó gyermek részesüljön az állami befizetésben. A Frühstart‑Rente kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítás, ezért a rajta lévő pénz hosszú időre „lezárva” marad. A megtakarítás elvileg csak a nyugdíjkorhatár környékén vehető fel, amely jelenleg Németországban 67 év.

Bár havi 10 euró nem tűnik jelentős összegnek, a program ereje a korai indulásban rejlik. Több évtizedes befektetési időtávon, tőkepiaci hozamokkal kombinálva ez az összeg érdemi nyugdíj-kiegészítéssé nőhet. A konstrukció egyben szemléletformáló is: azt üzeni, hogy a nyugdíjra való felkészülés nem a munkaévek végén kezdődik, hanem akár már gyermekkorban is - írja a lap.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #befektetés #nyugdij #gyerek #iskola #oktatás #befektetési alap #megtakarítás #nyugdíjrendszer #németország #állami támogatás #tőkepiac #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:39
17:24
17:13
17:02
16:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
2026. január 5.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
2026. január 5.
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Özvegyi nyugdíj változás: így szigorodik, kinek és meddig jár özvegyi nyugdíj 2026-ban
2
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum
3
2 hete
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
4
3 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés
5
2 hónapja
Lesz 14. havi nyugdíj 2026-ban, kinek jár 14 havi nyugdíj Magyarországon? - Ennyit tudunk eddig
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosított
a biztosítási szerződés fontos alanya, az ő életét, testi épségét és vagyonát védi a biztosítás. Mindig ő (vagy az általa kedvezményezett) lesz jogosult a biztosító szolgáltatására, még akkor is, ha a díjat a szerződő fizeti. Személye gyakran egybeesik a szerződővel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 17:13
Rendkívüli döntést hozott Orbán Viktor: komoly lépéseket tesz a hóhelyzet miatt a kormány
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 16:05
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
Agrárszektor  |  2026. január 5. 17:28
Olyan dolog történhet a Balatonnal, amire már kilenc éve nem volt példa