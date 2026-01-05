Új nyugdíjcsoda van készülőben: forradalmi program indul hamarosan, erre rengetegen vártak már

2025-ben nem volt szembenállás, a legutóbbi ilyen eset 2024. december 7-én történt, a következő pedig 2027. február 10-én várható.
Németország 2026-tól új nyugdíj-megtakarítási programot indít
Németország 2026-tól új nyugdíj-megtakarítási programot indít minden iskoláskorú gyermek számára: a Frühstart‑Rente névre keresztelt rendszerben az állam éveken át havi befizetésekkel épít tőkepiaci alapú nyugdíjdepot, amely hosszú távon jelentős megtakarítássá nőhet.
A Frühstart‑Rente egy új német nyugdíj-megtakarítási konstrukció, amelynek neve nagyjából „korai start nyugdíjként” fordítható. A CDU/SPD kormánykoalíció döntése értelmében minden Németországban tanuló gyermek egy névre szóló, tőkepiaci alapú nyugdíjdepot kap - írja friss cikkében a revinfo.hu.
A számlára érkező összegek várhatóan ETF-ekbe és befektetési alapokba kerülnek, hosszú távú hozamcélokkal, hasonló elven, mint a felnőttek nyugdíj-megtakarításai.
Az állam havi 10 eurót utal a gyermek számlájára 6 és 18 éves kor között. Ez összesen legfeljebb 1 440 euró állami hozzájárulást jelent, amelyet a befektetések hozamai tovább növelhetnek. A 18. életév után a német állami befizetés megszűnik, de a fiatal saját döntése alapján tovább fizetheti a megtakarítást – akár ugyanekkora, akár magasabb összeggel.
A Frühstart‑Rente 2026. január 1-jén indul, és nem terjed ki azonnal minden korosztályra. Elsőként a 2020-ban született gyerekek kerülnek be a rendszerbe, akik 2026-ban töltik be a 6. életévüket. Az idősebb évfolyamok fokozatosan válnak jogosulttá, részben költségvetési okokból.
A hosszú távú cél az, hogy néhány éven belül minden 6–18 év közötti, Németországban iskolába járó gyermek részesüljön az állami befizetésben. A Frühstart‑Rente kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítás, ezért a rajta lévő pénz hosszú időre „lezárva” marad. A megtakarítás elvileg csak a nyugdíjkorhatár környékén vehető fel, amely jelenleg Németországban 67 év.
Bár havi 10 euró nem tűnik jelentős összegnek, a program ereje a korai indulásban rejlik. Több évtizedes befektetési időtávon, tőkepiaci hozamokkal kombinálva ez az összeg érdemi nyugdíj-kiegészítéssé nőhet. A konstrukció egyben szemléletformáló is: azt üzeni, hogy a nyugdíjra való felkészülés nem a munkaévek végén kezdődik, hanem akár már gyermekkorban is - írja a lap.
