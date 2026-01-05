2026. január 5. hétfő Simon
-3 °C Budapest
Különböző országok különböző címletű bankjegyei.
Gazdaság

Nem kezdi jól az évet a forint: lassan ébredt fel hétfő reggel

MTI
2026. január 5. 08:14

Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hét órakor 383,54 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 382,94 forintnál.  A dollár jegyzése 328,23 forintra emelkedett 326,35 forintról, a svájci frank pedig 412,10 forintról 413,27 forintra drágult.

Az euró árfolyam 1,1686 dollárra gyengült a péntek esti 1,1734 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
