A Pénzcentrum 2026. január 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem kezdi jól az évet a forint: lassan ébredt fel hétfő reggel
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hét órakor 383,54 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 382,94 forintnál. A dollár jegyzése 328,23 forintra emelkedett 326,35 forintról, a svájci frank pedig 412,10 forintról 413,27 forintra drágult.
Az euró árfolyam 1,1686 dollárra gyengült a péntek esti 1,1734 dollárról.
Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is.
Mit hozhat 2026 Európának? Gyorsabb vonatokat, erősebb gazdaságot? Vagy Inkább új bizonytalanságokat? Mutatjuk!
2025-ben is azok a témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, amelyek közvetlenül hatottak a mindennapjaikra, a Pénzcentrum egész évben ezekre fókuszált.
A december 31-én délig beérkezett 2462 voks 45,2 százalékát ez a hal kapta, megelőzve a szilvaorrú keszeget (31,2%) és a paducot (23,6%).
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
Megújult a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag. A legnézettebb adások között szerepelt banki csalásokat bemutató vidó és 1000 forintos kaja kihívás is.
Fontos változás élesedett: már ilyen esetben sem kell súlyadót, települési adót és illetéket fizetniük egyes magyaroknak
Az egyik módosítás rendez egy korábbi jogértelmezési eltérést, és egységes keretet teremt az erdő- és termőföldterületek adózási szabályozásában.
Gazdasági visszaesés, szűkülő hitelkeretek és eltűnő vagyonok jöhetnek 2026-ban az asztrológus szerint.
Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége
A forint árfolyama sem segít jelentősen: szeptember vége óta mindössze 1%-os erősödést mutat az euróval szemben.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
A a növekedés legfeljebb fél százalék körül alakulhatott, a forint kiemelkedő évet zárt, és több kormányzati intézkedés is érdemben befolyásolta a gazdasági folyamatokat.
Egy eddig nem látott méretű sáskafaj jelent meg és telepedett le Magyarországon.
A 6,5 millió lakosú balkáni ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2018-ban kezdte meg hivatalosan az euróövezeti tagság felé vezető utat.
Januártól csak élőflórás termék viselheti a tejföl nevet, a többinek új elnevezést kell kapnia.
Kisebb emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde.
2025 egyszerre hozott bizonytalanságot és fordulópontokat a gazdaság, a geopolitika és a technológiai fejlődés terén is.
A MOHU közölte, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot.
November végéig több kamatot fizetett ki az állam, mint 2024-ben összesen, és a tendencia tovább romlik.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Na, vajon 2026-ban lesz repülőrajt? Kiszámolták, reálisak-e a kormány gazdasági predikciói az új évre
Összességében a múltbeli adatok alapján a 4 százalékos növekedési cél túlzottan optimistának tűnik.